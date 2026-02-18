Lima se prepara para un otoño e invierno cálidos: Senamhi confirma influencia de El Niño Costero

La magnitud exacta del calentamiento dependerá del desarrollo de El Niño Costero en los próximos meses, según el Senamhi - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipó que Lima experimentará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual debido a la posible presencia del Fenómeno El Niño Costero entre marzo y noviembre, según la advertencia emitida por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Esta situación replicaría las condiciones registradas en 2023, cuando la capital peruana atravesó una de las temporadas más templadas de los últimos años.

Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, precisó que, a partir de mayo, el impacto de El Niño en Lima se manifestará principalmente en el incremento de las temperaturas, más que en un aumento de las lluvias.

El especialista explicó que tanto el otoño como el invierno presentarán características cálidas, distanciándose del riguroso frío que caracteriza a estas estaciones en la ciudad.

“A partir de mayo, el impacto de El Niño Costero no será tanto en lluvias, sino de carácter térmico. El otoño posiblemente va a ser cálido, como el invierno, que no será crudo como normalmente es”, sostuvo Escajadillo durante una entrevista con Andina.

El representante del Senamhi subrayó que la magnitud exacta del incremento térmico dependerá del desarrollo del fenómeno en los próximos meses. “Dependiendo de cómo se desarrolle el evento se va a poder señalar cuántos grados sobre lo normal podríamos tener”, indicó el experto y recordó que en 2023 la presencia de El Niño Costero provocó temperaturas superiores a los promedios históricos en toda la franja costera del país.

La percepción de un invierno atípico el año pasado estuvo sustentada por registros inusualmente altos, lo que llevó a muchos limeños a considerar que prácticamente no hubo temporada fría.

“El 2023, además del periodo de lluvias, en otoño e invierno se desarrollaron condiciones cálidas en toda la franja costera, incluida Lima, por eso hubo una percepción de la población de que no había invierno. El 2023 fue el más caluroso de los últimos años. Este año está por verse”, concluyó Escajadillo.

El Senamhi recomienda a los ciudadanos mantenerse informados, ya que el cambio térmico podría afectar rutinas, salud y recursos hídricos - Créditos: Andina.

De acuerdo con el pronóstico de la Enfen, se prevé que El Niño Costero se extienda desde marzo hasta noviembre, con condiciones cálidas de magnitud débil que podrían intensificarse a moderadas en julio. Durante este periodo, la región norte de la costa peruana experimentará precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual, sin descartar episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad entre marzo y abril, así como temperaturas por encima de los valores normales.

El Senamhi recomendó a la población limeña mantenerse informada sobre la evolución de este evento climático, ya que su impacto térmico podría modificar significativamente las rutinas cotidianas y las actividades vinculadas a la salud, el transporte y la gestión de recursos hídricos en la capital.

Funciones del Senamhi

Monitorea y predice el estado del clima , la atmósfera y los recursos hídricos en el territorio nacional.

Emite alertas meteorológicas y pronósticos oficiales sobre temperaturas, lluvias, vientos y fenómenos extremos.

Realiza estudios sobre el cambio climático y sus efectos en el país.

Proporciona información hidrológica para la gestión de cuencas, ríos y embalses .

Brinda asesoría técnica a entidades gubernamentales, sector privado y ciudadanía.

Desarrolla programas de educación y sensibilización en temas meteorológicos y ambientales.