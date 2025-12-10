Perú

Influencer permanece detenido luego de vandalizar árbol navideño que ocasionó ola de críticas en Chiclayo

La detención ocurrió luego de que el influencer, junto a un grupo de seguidores, transmitiera el momento en el que dañaba el adorno navideño instalado y criticado recientemente por los vecinos

El tiktoker Jordi Rioja Cruzado, de 26 años, fue detenido tras vandalizar árbol navideño que causó críticas en Chiclayo| Existosa Noticias

Jordi Steven Rioja Cruzado, conocido en redes sociales por sus transmisiones en vivo, continúa bajo custodia en la comisaría César Llatas, ubicada en el centro de Chiclayo, después de haber protagonizado un acto de vandalismo contra la estructura identificada como el árbol navideño del principal parque de la ciudad. La detención ocurrió luego de que el influencer, junto a un grupo de seguidores, transmitiera el momento en el que dañaba el adorno navideño instalado y criticado recientemente.

El acto ocurrió en horas de la noche, mientras Rioja Cruzado, de 26 años, acompañado de varios simpatizantes, criticaba la calidad y el diseño de lo que denominó “estructura metálica rodeada por cinta y algunas luces”.

Detienen a tiktoker que vandalizó
Detienen a tiktoker que vandalizó árbol de Navidad luego de polémica en Chiclayo| Exitosa/Roger García (X)

El acto concluyó con la intervención de agentes de la Comisaría de Turismo, quienes arrestaron al influencer tras captar la destrucción del adorno frente a los asistentes en la plaza principal.

Árbol en críticas

La estructura navideña había sido objeto de fuertes críticas por parte de ciudadanos de Chiclayo. Diversos vecinos señalaron su disconformidad con la calidad del adorno, comparándolo de forma desfavorable con instalaciones de años anteriores. Uno de los entrevistados manifestó.

Ciudadanos de Chiclayo rechazan el
Ciudadanos de Chiclayo rechazan el árbol de Navidad armado en la plaza de la provincia. Foto: Roger García (Twitter)

“Este año se han atrasado porque el año pasado ya estaba el árbol bien adornadito, bonito”, indicó un vecino.

Las quejas contra la estructura, inaugurada recientemente por las autoridades municipales, incluyen observaciones sobre el escaso acabado y la presencia visible de material metálico.

“Hasta ahora estaba igual, hierro puro nomás”, lamentó una de las residentes. Pese al descontento ciudadano, quienes se manifestaron coincidieron al señalar que el deterioro de la propiedad pública no representa la vía legítima para canalizar las críticas.

El árbol de la Navidad
El árbol de la Navidad en Chiclayo ha causado polémica .Foto: Amanecer chiclayano

Según lo informado por Exitosa, la fiscalía evalúa la situación legal de Jordi Rioja Cruzado, quien enfrenta imputaciones por alteración del orden público y daño a la propiedad pública. El influencer podría quedar en libertad y ser investigado bajo comparecencia o ser procesado por flagrancia, debido a la inmediatez de su detención.

Municipalidad habría gastado 20 mil soles

De acuerdo con Latina Noticias, el municipio gastó un aproximado de 20 mil soles para la decoración de toda la plaza principal, una de las más visitadas en los últimos meses tras conocer que Robert Prevost se convirtió en el Papa León XIV.

La elección de León XIV (Robert Francis Prevost) como Papa en mayo de 2025 generó una celebración masiva en la plaza principal de Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo destacado debido a sus ocho años de servicio como obispo local.

Durante la ceremonia, el entonces obispo de Chiclayo destacó la cercanía de León XIV con la comunidad local y los fieles corearon consignas de apoyo y cariño, expresando su deseo de que el Papa visite la ciudad próximamente. D esta manera, la región quedó en el ojo del mundo y cada vez más personas la visitan.

Desde la municipalidad de Chiclayo se anunció una conferencia de prensa para explicar su versión sobre el incidente y responder a interrogantes sobre la inversión en la decoración principal de la ciudad.

