Youna cuenta su dura batalla contra el cáncer: fue despedido y no puede trabajar: “Mi enfermedad no tiene cura”

El barbero contó en televisión que padece leucemia de progreso lento y que deberá seguir quimioterapia y tratamiento permanente. ATV/ Magaly TV La Firme.

Youna, conocido por su relación pasada con Samahara Lobatón, apareció en un enlace en vivo para contar uno de los momentos más difíciles de su vida: padece leucemia, un tipo de cáncer que, según explicó, no tiene cura y que deberá tratar durante el resto de su vida.

Su testimonio, emitido en el programa Magaly TV: La Firme este 18 de febrero, conducido por Magaly Medina, estuvo marcado por la franqueza, la serenidad y también por la dureza de las circunstancias que enfrenta desde hace varios meses.

Desde el inicio de la conversación, el barbero habló con sinceridad sobre el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida diaria. Lejos de dramatizar, explicó con claridad que su estado de salud es variable y que hay días especialmente difíciles. “Mi enfermedad es incierta, tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos, no la estoy pasando tan bien lastimosamente por la enfermedad que tengo”, expresó, dejando entrever el desgaste físico y emocional que implica convivir con un diagnóstico de este tipo.

Su diagnóstico

Su situación cambió radicalmente en noviembre de 2025, fecha en la que recibió el diagnóstico que marcaría un antes y un después en su vida. Desde entonces, su rutina se transformó por completo: consultas médicas frecuentes, controles, tratamientos y hospitalizaciones que, poco a poco, lo alejaron de su trabajo y de la normalidad que llevaba hasta ese momento.

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó directamente sobre un aspecto clave en este tipo de enfermedades: el acceso a atención médica y cobertura de salud. La respuesta de Youna fue tan directa como preocupante. “No, lastimosamente no. Soy un inmigrante porque salí de mi país a migrar a este, tengo permiso de trabajo, pero no tengo una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo”, señaló, describiendo la realidad que enfrentan muchos migrantes cuando deben lidiar con problemas de salud graves.

“El tratamiento será de por vida”

Sus palabras pusieron en evidencia no solo la dimensión médica de su situación, sino también el contexto social y económico que rodea su tratamiento. Sin seguro médico, explicó, ha tenido que buscar alternativas y apoyarse en organizaciones que brindan ayuda a pacientes con cáncer, una red de apoyo que, según dijo, ha sido fundamental para continuar con su tratamiento.

Sin embargo, el momento más impactante de la entrevista llegó cuando reveló detalles sobre el tipo de leucemia que padece y el pronóstico que le han dado los médicos. Youna explicó que su enfermedad es de progreso lento, lo que le permite mantener expectativas de vida, pero al mismo tiempo confirmó que no existe una cura definitiva.

“La leucemia que yo tengo es de progreso lento, sí tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tengo cura. Lastimosamente mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastilla, pero conforme pase el tiempo lo único que va a variar será el tratamiento y la medicación. El tratamiento será de por vida”, afirmó, con una mezcla de realismo y fortaleza.

No puede trabajar

El hecho de que el tratamiento sea permanente implica no solo un desafío físico, sino también emocional. Vivir con una enfermedad crónica exige adaptarse a controles constantes, a efectos secundarios y a la incertidumbre que acompaña cada etapa del proceso. Aun así, el barbero insistió en que mantiene la esperanza y que intenta enfocarse en seguir adelante, día a día.

Otro aspecto que marcó su relato fue la pérdida de su trabajo. Durante meses, Youna intentó compatibilizar sus responsabilidades laborales con las exigencias médicas, pero las hospitalizaciones y los controles terminaron haciendo imposible continuar.

“No lo dejé yo (el trabajo), lastimosamente mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y obviamente en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo, me diagnosticaron el cáncer el 21 de noviembre, tenía las esperanzas de poder volver a trabajar, pero me daban noticias peores y hasta el día de hoy no puedo retomar mis labores”, relató.

