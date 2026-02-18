MEF revisará viabilidad del retiro de ONP de hasta S/22.000 para cada aportante

Congresista confirmó que el MEF analizaría la propuesta del retiro ONP en mesa de trabajo. - Crédito Andina

Además del octavo retiro AFP, el Congreso estuvo buscando aprobar durante el 2025 el retiro ONP, una medida que quería aplicarse de manera similar al acceso a las pensiones privadas —tal cual buscaban dar hasta 4 UIT para los aportantes de la ONP—, pero que carecía de entendimiento de cómo funciona el Sistema Nacional de Pensiones.

De hecho, el retiro ONP resultaría inconstitucional y sería inaplicable. A pesar de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas estaría instalando una mesa de trabajo para analizar la viabilidad de una medida con esas características.

La gestión vino de la congresista Ariana Orué Medina, quien entró en reemplazo del fallecido legislador Enrique Wong, y que pertenece al partido Podemos Perú. Ella se reunió con la ministra de Economía y logró un acuerdo para que el MEF instale una mesa de trabajo justamente para revisar el retiro de fondos de la ONP.



Se evaluaría el Retiro ONP

“Sostuve una importante reunión con la ministra del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, Denisse Miralles, en la que logramos concretar la instalación de tres mesas de trabajo orientadas a atender demandas urgentes de miles de peruanos”, resaltó la congresista Orué Medina en una publicación reciente en su cuenta de Facebook.

Esta gestión que impulsa desde su despacho sería para conformar mesas con el fin de viabilizar medidas en favor de docentes, cesantes, jubilados y aportantes de la ONP. Se trata de tres mesas de trabajo diferentes, entre las cuales una revisaría la propuesta de retiro de ONP de hasta 4 UIT (S/22.000). Estas serían para:

Analizar la factibilidad del proyecto de Ley 12648/2025-CR, uno de los tantos que buscan el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de la ONP

Revisar la viabilidad del presupuesto nacional para el pago del 30% por preparación de clases y evaluación a docentes cesantes

Definir la interpretación de la Ley N° 31495 para el reconocimiento del pago del 30% por preparación de clases y evaluación a docentes jubilados, sin necesidad de sentencia judicial.



Van once proyecto de retiro ONP

Los once proyectos de retiro ONP quedaron pendientes de verse en el Congreso de la República. Básicamente, son propuesta que buscan copiar la medida de acceso libre a los fondos aportados para las pensiones privadas, administradas por las AFP.

‘Permitiría’ que los aportantes reciban hasta 4 UIT (S/22.000) del monto de aportes que han realizado a la ONP, que se les descuenta mensualmente de sus sueldos

Aplicaría a nivel nacional y comprende a todas las personas naturales, afiliados activos al Sistema Nacional de Pensiones ( SNP )

Se daría en cuatro tandas de 1 UIT, tal como con el retiro AFP.

La propuesta, sin embargo, no detallan cómo se daría este acceso, y si implicaría que a los afiliados que ‘retiren su dinero’ se les contaría una cantidad menos de aportes para su jubilación. Como se sabe, en el retiro AFP, dado que hay cuentas individuales, esto es ‘más viable’. En el caso de la ONP, todo el dinero está junto.



El mismo presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, opinó sobre este tema y apuntó la incongruencia de intentar viabilizar un retiro de dinero que ‘no existe’.

“La ONP no tiene dinero guardado, no son cuentas individuales, es un sistema de reparto. Lo que estoy pagando yo, está yendo a un jubilado. (...) Reparto lo que me pagan los trabajadores activos a los jubilados. No tiene sentido. (...) Va a repartir lo que no hay”, criticó el presidente del BCRP.