Alerta roja en más de 100 provincias por posible activación de quebradas ante lluvias intensas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), emitió el Boletín Informativo N° 044 - 2026 - INDECI/COEN alertando sobre un escenario crítico para más de 100 provincias del Perú.

El pronóstico señala que lluvias intensas podrían activar quebradas en diversas regiones, generando un riesgo elevado de huaicos y desbordes en zonas urbanas y rurales.

La advertencia, vigente desde las 13:00 horas del sábado 14 hasta las 13:00 horas del domingo 15 de febrero, incluye provincias de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, San Martín y Tacna. En cada una de estas regiones, el mapa de riesgo ubica a varios distritos en nivel rojo, lo que implica una alta probabilidad de afectaciones por el flujo repentino de agua y lodo.

El fenómeno, conocido localmente como huaico, amenaza con interrumpir caminos, dañar viviendas y poner en peligro la integridad de miles de familias. El COEN y el SENAMHI han solicitado a las autoridades locales y a la ciudadanía mantenerse atentos a los avisos y actuar con rapidez, siguiendo los protocolos establecidos ante emergencias por lluvias.

Entre las provincias bajo alerta figuran Huaraz y Santa en Áncash; Arequipa y Caylloma en Arequipa; Huancayo y Satipo en Junín; Trujillo y Virú en La Libertad; además de varias jurisdicciones de la costa, la sierra y la selva alta.

El comunicado oficial destaca la importancia de identificar rutas de evacuación y contar con reservas básicas de agua potable, alimentos y medicinas.

Bolentín del Indeci/Coen.

El Niño Costero

La situación se agrava por la declaración oficial del estado de Alerta de El Niño Costero en el país, emitida por el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). Según el comunicado N.º 03-2026, las probabilidades de que el fenómeno se manifieste entre marzo y noviembre han aumentado, lo que podría derivar en una temporada extendida de lluvias anómalas y temperaturas cálidas en la costa peruana.

Las proyecciones meteorológicas indican que el periodo entre febrero y abril presentará precipitaciones de normales a superiores a lo habitual, principalmente en la costa norte.

Este patrón incrementa la posibilidad de activación de quebradas y desbordes, afectando tanto a la agricultura como a la infraestructura urbana.

Los caudales de los ríos de la vertiente del Pacífico podrían superar los valores regulares, con riesgo de crecidas repentinas que alteren el desarrollo de actividades productivas y cotidianas en las regiones costeras y andinas.

De acuerdo con el Enfen, la pesca también enfrenta cambios: la anchoveta muestra un proceso de maduración y desove en aumento, mientras que especies como el bonito y el perico mantendrían su presencia frente al litoral en las próximas semanas. Las autoridades recomiendan a pescadores y agricultores monitorear los avisos oficiales y tomar precauciones adicionales.

El llamado de los organismos técnicos es claro: la prevención y la preparación resultan esenciales para mitigar los efectos del fenómeno El Niño Costero y las lluvias intensas.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del COEN, el SENAMHI y los gobiernos locales, así como a participar en jornadas de capacitación y simulacros de emergencia.