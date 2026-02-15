Perú

Lluvias en Lima y el litoral continuarán hasta el 19 de febrero: Senamhi alerta posible activación de quebradas

Además de la capital, regiones del norte presentan efectos asociados al mismo patrón atmosférico

La inusual lluvia de verano
La inusual lluvia de verano sorprendió a distritos como Miraflores, Santiago de Surco y La Molina, alterando la rutina en Lima Metropolitana. (Senamhi)

Las precipitaciones que sorprenden a la capital no se disiparán en los próximos días. El panorama climático sobre Lima y el litoral mantiene un patrón inestable que, según el pronóstico oficial, persistirá hasta el 19 de febrero. Las lluvias, poco frecuentes en esta franja del país durante el verano, se repiten en distintos distritos y modifican la rutina diaria en calles y avenidas.

El escenario responde a un desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia la costa. Este proceso, explicado por especialistas, influye en la formación de precipitaciones de corta duración pero intensidad variable. En los últimos días, Lima y el Callao registraron episodios de lluvia que alteraron el tránsito y obligaron a tomar precauciones adicionales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que este comportamiento continuará durante varios días más. El meteorólogo Javier Mora explicó que el fenómeno responde al “trasvase de cobertura nubosa desde la sierra hacia el litoral”, lo que favorece la ocurrencia de lluvias en la franja costera. Además, precisó que estos eventos suelen presentarse por lapsos breves, de “un par de horas”, una vez que la nubosidad se instala sobre la ciudad.

Lluvias en la costa y aviso vigente

Persistencia de lluvias eleva riesgo
Persistencia de lluvias eleva riesgo fitosanitario en cultivos de la sierra y la Amazonía, alerta Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo con el Senamhi, los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera impulsan este escenario. La interacción de estas corrientes facilita el traslado de nubes hacia la costa, donde descargan precipitaciones inusuales para la estación.

El organismo indicó que, además de Lima, las regiones de Tumbes, Piura y La Libertad reportan efectos asociados a este patrón climático. En la capital, la sensación de calor también aumentó como consecuencia de la mayor humedad y la cobertura nubosa.

Según reportó Canal N, existe un aviso meteorológico vigente para la costa con validez hasta el 16 de febrero. No obstante, la tendencia de lluvias se extenderá hasta el día 19, de acuerdo con la proyección oficial. La institución recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y aplicativos móviles para conocer actualizaciones en tiempo real.

Riesgo de activación de quebradas

Alerta por activación de quebradas.
Alerta por activación de quebradas. (Foto: Andina)

El área de hidrología del Senamhi advirtió sobre la probabilidad de activación de quebradas en distintas regiones debido a la persistencia de precipitaciones. Las zonas con mayor riesgo se ubican en la sierra de Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lima, donde el acumulado de lluvias incrementa la saturación del suelo.

El mapa de monitoreo muestra una tendencia crítica en departamentos del norte del país. Fuentes oficiales señalaron que no existe un incremento drástico en los caudales, aunque la vigilancia continúa en cuencas consideradas vulnerables. El Senamhi instó a autoridades locales a adoptar medidas preventivas ante posibles deslizamientos o huaicos en quebradas activas.

Javier Mora explicó que la situación en Tumbes y Piura recibe seguimiento constante por tratarse de temporada de lluvias estacionales. “Es una condición propia de la temporada”, indicó, aunque remarcó que la cobertura nubosa actual resulta significativa. Los especialistas analizan el comportamiento de los vientos para ajustar alertas de corto plazo en las regiones bajo observación.

Proyecciones hacia el invierno

Proyecciones hacia el invierno
Proyecciones hacia el invierno

En relación con los próximos meses, el Senamhi adelantó que el invierno podría presentar temperaturas superiores a lo normal. Javier Mora sostuvo que las proyecciones apuntan a una temporada invernal más cálida que en años anteriores. Los equipos técnicos evalúan de forma diaria si predominarán condiciones nubladas o mayor presencia de brillo solar.

La dirección de meteorología también examina el impacto del incremento de la temperatura del mar en el comportamiento climático de la costa. Canal N informó que estas variaciones forman parte de un seguimiento continuo para emitir avisos preventivos a nivel nacional.

El organismo recordó que quienes planeen acudir a las playas deben considerar la posibilidad de precipitaciones repentinas. A pesar de las lluvias, el índice de radiación ultravioleta se mantiene elevado. El Senamhi reiteró que la información técnica se encuentra disponible en tiempo real para consulta pública.

