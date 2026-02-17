Tecno

Qué hay detrás de la viralidad de los ‘therian’: identidad, redes sociales y controversia juvenil

La popularidad de quienes se identifican como animales ha crecido de la mano de plataformas como TikTok, donde tutoriales y videos se vuelven tendencia entre adolescentes

Los ‘therian’ aseguran que su
Los ‘therian’ aseguran que su vínculo con un animal específico, conocido como teriotipo, es involuntario y duradero. (Composición Infobae: Argentina)

En los últimos meses, videos de jóvenes usando máscaras de animales y corriendo en cuatro patas han inundado plataformas como TikTok, X e Instagram, generando un fenómeno viral que ha llamado la atención especialmente en Argentina. Los protagonistas de esta tendencia se identifican como ‘therian’: personas que sienten una conexión interna y profunda con un animal.

Esta subcultura, que combina elementos simbólicos y emocionales, ha despertado debates sobre pertenencia, visibilidad y límites en la búsqueda de identidad juvenil.

El significado de ser ‘therian’: identidad y vivencia personal

El concepto ‘therian’ proviene del término inglés ‘therianthropy’, una palabra que une raíces griegas para ‘bestia’ y ‘ser humano’. Aunque la idea de la transformación entre humanos y animales tiene antecedentes en mitologías de distintas culturas, la versión actual de la therianthropy es resultado de la era digital.

El fenómeno therian no surgió
El fenómeno therian no surgió en Sudamérica, sino que tiene sus raíces en los foros digitales de los años noventa. (Composición Infobae: Argentina / Difusión)

Quienes se reconocen como ‘therian’ aseguran que su vínculo con un animal específico, conocido como teriotipo, es involuntario y duradero. Esta conexión se manifiesta tanto en rutinas físicas y emociones como en detalles simbólicos, por ejemplo, el uso de collares, colas o máscaras.

Un aspecto clave que distingue a los ‘therian’ de otras comunidades, como el movimiento furry o los aficionados al cosplay, es que la experiencia no se vive como una performance pública sino como una forma íntima de autodefinición. Los animales más habituales en estas identificaciones suelen ser lobos, perros, zorros y felinos, aunque la variedad es amplia.

El papel de las redes sociales en la expansión del fenómeno ‘therian’

La popularidad de los ‘therian’ ha crecido de la mano de plataformas como TikTok, donde tutoriales y videos se vuelven tendencia entre adolescentes. Esta visibilidad digital ha generado una ola de seguidores, pero también ha dado lugar a burlas y desconcierto.

Un video grabado en el
Un video grabado en el Centro de Lima (Perú) se volvió viral y muchos usuarios lo señalan como el primer caso visible de un 'therian' en el país. (Composición Infobae)

Ejemplos como la convocatoria en Montevideo, que desembocó en una reunión en la Plaza Independencia, o la viralización de imágenes de adolescentes con máscaras de lobos y zorros en Buenos Aires, ilustran cómo la narrativa digital puede transformar una subcultura en objeto de atención mediática.

Las reacciones son variadas: algunos defienden la importancia de validar las búsquedas personales de identidad, mientras que otros cuestionan los límites de la aceptación, sobre todo ante incidentes como el de una menor mordida.

La exposición mediática ha amplificado tanto la integración de los ‘therian’ como los prejuicios hacia ellos, en un contexto marcado por la inmediatez tecnológica y el cambio cultural.

Miembros de la comunidad 'therian'
Miembros de la comunidad 'therian' utilizan máscaras, colas y realizan movimientos animales durante encuentros y rutinas compartidas en redes sociales.

Controversias y perspectivas sobre el fenómeno en adolescentes

Julissa Podestá, en declaraciones a Latina, explicó que un ‘therian’ es una persona que se identifica o que siente el deseo de explorar con un animal. Según la especialista, la pertenencia a la comunidad therian responde en buena parte a la necesidad juvenil de sentirse aceptado y comprendido.

“Desde chicos queremos pertenecer a un grupo, sentirnos validados o explorar qué sentimos. (...) Hay quienes no se sienten parte de un grupo o han atravesado problemas y, al encontrar a otros con intereses similares, hallan un sentido de comunidad”, sostuvo la especialista.

Podestá advierte también sobre ciertos comportamientos observados en el fenómeno: “He visto casos de jóvenes que han mordido a otros o que usan correas, y hasta una nota de un veterinario que ofrecía vacunas para personas que se identifican como animales. Cuando el comportamiento sale de la realidad y el adolescente se aísla, es necesario buscar ayuda”.

El movimiento therian refleja una
El movimiento therian refleja una búsqueda de identidad que trasciende lo simbólico. (Infobae Argentina)

Aconseja a los padres mantener límites saludables y acompañar a sus hijos de cerca, explorando qué hay detrás de estas conductas. Señala que ser ‘therian’ no es un trastorno mental, siempre que el adolescente mantenga una conexión saludable con la realidad.

“No es un trastorno siempre y cuando no haya señales de depresión o de pérdida de contacto con la realidad. Si el joven empieza a aislarse o encapsularse, es momento de preocuparse”, indicó.

Finalmente, la especialista aconsejó a las familias establecer límites saludables y acompañar de cerca a sus hijos, advirtiendo que el problema aparece cuando los adultos justifican conductas que pueden derivar en aislamiento y normalizan comportamientos que podrían ser señales de un problema más grave.

