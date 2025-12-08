Perú

“La Tigresa del Oriente” sorprende con su aparición en el nuevo videoclip “Tropicoqueta” de Karol G

La icónica cantante peruana se une al nuevo videoclip de la estrella colombiana y que fue presentado este domingo en un evento global y cuenta con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento latinoamericano

El esperado video de la
El esperado video de la estrella colombiana deslumbra con la presencia de figuras emblemáticas, celebrando la diversidad y el legado de mujeres que han marcado la música y el espectáculo en América Latina (TikTok)

La destacada figura peruana “La Tigresa del Oriente” forma parte de la producción audiovisual más reciente de Karol G, “Tropicoqueta”, estrenada en una jornada que ha generado revuelo tanto en América Latina como en otras regiones.

El clip, lanzado simultáneamente con el documental internacional sobre la trayectoria de la artista colombiana, ‘La Premiere’ revela una serie de referencias visuales y participaciones de rostros emblemáticos ligados a la cultura pop.

Entre las sorpresas del video aparece “La Tigresa del Oriente”, quien comparte escenas con la célebre vedette mexicana Lyn May, en un gesto que muchos consideran un reconocimiento a mujeres icónicas y figuras representativas de sus respectivos países.

Referentes de la cultura-pop

La aparición de la Tigresa
La aparición de la Tigresa del Oriente en el videoclip de Karol G encendió redes, generando expectativa por ver a una leyenda peruana compartir pantalla con estrellas latinas y relanzar su imagen internacional. (TikTok)

En la presentación de “Tropicoqueta”, la colombiana Karol G incluyó no solo su energía musical característica, sino también la presencia de diversos íconos latinoamericanos, con especial destaque para “La Tigresa del Oriente”.

Reconocida ampliamente por su estilo llamativo y sus aportes a la música tropical, la artista peruana se convierte en protagonista de uno de los fragmentos más comentados del videoclip. La producción muestra a la cantante ingresando al set del rodaje, con un aire festivo y enérgico, rodeada de otras personalidades que representan distintas expresiones culturales.

Las imágenes avanzan entre coreografías coloridas y una fusión de ritmos, lo que intensifica el valor simbólico de la participación de la Tigresa, quien aparece en plena interacción con los demás invitados.

Un homenaje a leyendas latinoamericanas

Al convocar a la Tigresa
Al convocar a la Tigresa del Oriente junto a vedettes de tradición, Karol G convierte Tropicoqueta en una galería de íconos; un tributo visual que rinde homenaje a la diversidad cultural y artística de la región. (TikTok)

“Tropicoqueta” no solo destaca por la música, sino también por la cuidadosa selección de figuras que acompañan a Karol G a lo largo de la pieza. En el mismo video se aprecia la actuación de Lyn May, estrella mexicana con una vasta trayectoria en el mundo del espectáculo.

Al incluir a estas mujeres, la estrella colombiana plantea un recorrido visual por referentes que han marcado la cultura popular de distintas naciones en América Latina.

El video, a través de sus secuencias, construye un tributo al legado de artistas y personalidades que han trascendido fronteras, otorgando visibilidad a quienes han influenciado generaciones con su arte singular.

Estreno mundial

El lanzamiento masivo del videoclip,
El lanzamiento masivo del videoclip, acompañado del documental de Karol G, usó la aparición de la Tigresa del Oriente como gancho mediático; un movimiento calculado que mezcló fama, cultura y expectativa. (TikTok)

El estreno del videoclip se realizó en paralelo a la difusión internacional del documental sobre Karol G, presentado en distintas plataformas y con alcance mundial durante el fin de semana.

Este lanzamiento ha estado cargado de expectativa, pues la artista ya había adelantado la presencia de invitados especiales en sus más recientes producciones audiovisuales. La inclusión de personajes tan reconocibles incrementó el interés global y desató múltiples comentarios en redes sociales, donde los seguidores celebraron el vínculo entre diferentes culturas latinoamericanas.

Diversos fragmentos del video —en particular los protagonizados por la Tigresa— han sido ampliamente compartidos, consolidándose como momentos de fuerte impacto emocional y visual.

La Tigresa del Oriente: Una trayectoria marcada por el carisma

Tras años en el entretenimiento,
Tras años en el entretenimiento, la Tigresa del Oriente resurge en Tropicoqueta, confirmando que su estilo inconfundible y la conexión con su público continúan intactos, con nueva proyección continental. (Instagram)

Durante años, Juana Judith Bustos Ahuite, conocida artísticamente como “La Tigresa del Oriente”, se ha consolidado como una de las personalidades más peculiares de la música latina.

Nacida en Perú, su carrera ha estado marcada por una combinación de ritmos tropicales, estética extravagante y una actitud desenfadada que le valió seguidores tanto en su país como en otros territorios.

Su presencia en el videoclip representa no solo el reconocimiento a su singularidad, sino también la trascendencia de su figura más allá de territorios geográficos y generaciones.

La aparición junto a Karol G y otras estrellas dentro de “Tropicoqueta” refleja la vigencia y el cariño que el público le sigue profesando, reafirmando su lugar entre los íconos de la escena musical latinoamericana.

El video de “Tropicoqueta”, con su despliegue cromático y la confluencia de figuras representativas, evidencia el interés constante de Karol G por explorar nuevos lenguajes creativos y fortalecer lazos dentro de la comunidad artística del continente.

