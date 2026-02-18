Gabriel Calvo y Majo con Sabor ocultaron su romance: viajaron juntos a Colombia y Argentina

Gabriel Calvo oficializó el romance en su pódcast y dedicó un mensaje público a “Majito”. ATV/ Magaly TV La Firme.

La confirmación pública del romance entre Gabriel Calvo y la influencer Majo con Sabor no solo sorprendió por lo inesperada, sino por todo lo que se conoció después de haberlo anunciado en redes sociales.

A pocos días de que el actor hiciera oficial su relación, el programa Magaly TV, la firme, conducido por Magaly Medina, reveló este 17 de febrero que ambos habrían viajado juntos al extranjero el año pasado, cuando públicamente no existía ninguna sospecha de un vínculo sentimental entre ellos.

El informe televisivo mostró los movimientos migratorios de la pareja, evidenciando que realizaron un viaje a Colombia en noviembre y otro a Argentina a fines de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo. Según el reportaje, estas salidas del país se realizaron con total discreción, sin fotografías conjuntas ni publicaciones que dejaran pistas en redes sociales.

El espacio fue enfático al señalar que, mientras esos viajes ocurrían, el llamado periodismo rosa no tenía indicios del romance. Por el contrario, parte de la prensa de espectáculos difundía versiones sobre un supuesto “interés” del actor —recordado por su paso en la serie juvenil Torbellino— hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La narrativa mediática de aquel momento giraba en torno a entrevistas, apariciones públicas y a la obra teatral que Calvo impulsaba, donde la figura de Keiko Fujimori formaba parte del concepto creativo. En ese contexto, el nombre de Majo con Sabor no figuraba como parte de la vida sentimental del actor.

Sin embargo, la reciente revelación cambió el panorama. De acuerdo con lo mostrado en televisión, los viajes al exterior ocurrieron cuando ya existiría una relación cercana entre ambos. El primero de ellos, a Colombia, se habría realizado en noviembre del año pasado. Posteriormente, la pareja habría viajado a Argentina desde el 30 de diciembre hasta el 3 de enero, fechas que coincidieron con las celebraciones de fin de año.

¿Y la química entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori?

Lo que llamó la atención del informe fue que, pese a tratarse de destinos turísticos y de fechas festivas, no se registraron publicaciones conjuntas. Cada uno compartió contenido por separado o, en algunos casos, no publicó nada relacionado con esos viajes. Para el programa, esa ausencia de evidencia pública reforzaría la idea de que el romance se mantuvo en secreto durante varios meses.

La frase utilizada en el reportaje fue clara: “Se lo tenían bien guardadito”. Y es que, según el análisis presentado, mientras se desarrollaban estos viajes, el foco mediático estaba puesto en otra historia. Algunos medios especulaban sobre la supuesta química entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori, alimentando una narrativa que hoy resulta contradictoria con los datos revelados.

La situación tomó un giro definitivo hace solo unos días, cuando el propio actor decidió confirmar su relación. Lo hizo en su pódcast Alacocina TV, donde sorprendió a su audiencia al iniciar el programa con una confesión personal.

Gabriel Calvo afirma relación con Majo con sabor

“Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata”, expresó con naturalidad, marcando el tono de lo que sería una declaración pública de amor. Minutos después, añadió un mensaje directo: “Aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”.

Con esas palabras, Gabriel Calvo no solo confirmó el romance, sino que también despejó cualquier duda sobre la identidad de la persona que ocupa actualmente su corazón. La mención directa a “Majito” fue interpretada como una oficialización definitiva.

