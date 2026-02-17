Perú

Gabriel Calvo grita su amor por ‘Majo con sabor’ y la oficializa en vivo: “estoy enamorado”

El actor sorprendió al declarar sus sentimientos en su pódcast ‘A La Cocina’ y dedicar un saludo a “Majito”. La frase fue interpretada como una confirmación de su relación con la influencer

El actor sorprendió a todos interrumpiendo su transmisión para declarar su amor, generando risas, memes e infinidad de comentarios sobre su relación con la reconocida influencer gastronómica Majo con Sabor (YouTube / @AlacocinaTv)

El actor y conductor Gabriel Calvo no dudó ni un solo segundo en declarar abiertamente su amor por Majo Vigil Checa, más conocida como Majo con Sabor, durante la transmisión de su programa de streaming ‘A la cocina’.

Su mensaje, cargado de emoción y espontaneidad, no solo oficializó una relación que era objeto de especulación, sino que también puso en primer plano la conexión entre ambos influencers, quienes en los últimos meses han compartido proyectos y contenidos, alimentando rumores entre sus seguidores.

Una confesión en vivo que despejó rumores

Gabriel Calvo sorprendió a su
Gabriel Calvo sorprendió a su audiencia al declarar en plena transmisión que está enamorado, desatando risas, complicidad en el set y una ola de especulaciones en redes. (YouTube / @AlacocinaTv)

La mañana del 6 de febrero, el conductor tomó la palabra y sorprendió a su audiencia con una afirmación contundente. “El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, expresó frente a cámaras.

El comentario generó risas y gestos de complicidad en la mesa. Sus compañeros celebraron la noticia, mientras el propio Calvo mostraba entusiasmo. Lejos de tratarse de una broma, el actor remarcó que atraviesa un momento especial en su vida personal.

Minutos después, dejó entrever que no se trata de algo pasajero. Señaló que vive esta etapa con ilusión y que desea manejarla con prudencia. En ese momento evitó revelar el nombre de la persona que ocupa su corazón, lo que alimentó la expectativa de quienes seguían la transmisión en directo.

La declaración se viralizó en cuestión de horas. Usuarios en plataformas digitales comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer a la que hacía referencia.

El saludo que oficializó la relación

Un mensaje directo a “Majito,
Un mensaje directo a “Majito, mi novia linda” terminó por disipar dudas y fue interpretado como la confirmación pública de su vínculo con Majo con Sabor. (YouTube / @AlacocinaTv)

Aunque inicialmente mantuvo reserva, Calvo terminó por enviar un mensaje que disipó la incertidumbre. “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, dijo en el mismo programa.

Esa frase fue interpretada como una confirmación pública de su vínculo con María José Vigil Checa, conocida en redes como Majo con Sabor. La influencer gastronómica ha compartido proyectos y contenido con el actor en los últimos meses, lo que ya había generado comentarios entre seguidores.

El gesto del conductor fue visto como una oficialización tácita. Durante semanas circularon versiones que lo vinculaban con distintas figuras, incluso se especuló con otros nombres. Sin embargo, el propio Calvo despejó las dudas con su saludo directo.

En el set, sus compañeros reaccionaron con entusiasmo. La escena fue celebrada como un momento espontáneo y sincero, lejos de estrategias para generar audiencia.

En redes sociales, los seguidores no tardaron en bautizar a la pareja con apodos y mensajes de apoyo. El entusiasmo digital convirtió la confesión en tendencia.

La postura de Majo con Sabor y el manejo de la vida privada

La influencer gastronómica marcó distancia
La influencer gastronómica marcó distancia al ser consultada sobre su vida sentimental, reafirmando su decisión de mantener lo personal fuera del foco público. (YouTube / @AlacocinaTv)

Antes de esta declaración, Majo con Sabor fue consultada sobre su relación con Gabriel Calvo. En una entrevista radial, optó por la cautela. “Es mi amigo y es mi socio. Nada más puedo decir”, respondió cuando le preguntaron por el vínculo.

Ante la insistencia sobre un posible romance, la influencer mantuvo su postura. Aclaró que no hablaría de su intimidad. “No voy a hablar sobre mi vida privada. Ya aprendí que mi vida privada la quiero tener en privado”, afirmó.

Sus palabras reflejaron una decisión de resguardar su esfera personal pese a la exposición mediática. Sin embargo, la confesión del actor cambió el escenario y dio un matiz distinto a las especulaciones.

En el entorno del programa, algunos integrantes dejaron entrever que conocían la identidad de la persona mencionada por Calvo. Esa complicidad incrementó la curiosidad de los seguidores.

El actor insistió en que su declaración no responde a una estrategia promocional. Subrayó que se trata de un sentimiento auténtico que lo motiva y lo mantiene entusiasmado.

La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva. Comentarios de apoyo y mensajes celebrando el romance inundaron las plataformas digitales. La atención ahora se centra en si Majo con Sabor confirmará de manera explícita lo que ya fue anunciado por su pareja en televisión digital.

Mientras tanto, Gabriel Calvo continúa al frente de su programa, esta vez con una situación sentimental que dejó de ser un rumor para convertirse en una afirmación pública pronunciada por él mismo ante su audiencia.

Gabriel CalvoMajo con Saborperu–entretenimiento

