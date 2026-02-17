Perú

Sueldos por Yape y Plin: ¿Puede mi empleador obligarme a usar alguna de las dos billeteras en particular?

Las billeteras digitales ya pueden usarse para el pago de remuneraciones y beneficios en Perú, tras la aprobación del Reglamento de la Ley 32413

La iniciativa facilita el acceso de trabajadores no bancarizados al sistema financiero formal mediante billeteras digitales autorizadas.

La habilitación de las billeteras digitales como vía válida para el pago de sueldos ha llegado para transformar el panorama laboral en el Perú, según Buk.

Desde la aprobación del Reglamento de la Ley 32413, oficializada mediante el Decreto Supremo 011-2026-EF, los empleadores pueden transferir remuneraciones y beneficios directamente a cuentas de dinero electrónico, siempre que cumplan requisitos de trazabilidad, consentimiento y supervisión.

Pago de sueldos a través de billeteras digitales: ¿cómo funciona?

Sunafil y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) quedan a cargo de fiscalizar el proceso. La norma impulsa la modernización de los pagos laborales y busca facilitar la inclusión financiera, sobre todo para personas no bancarizadas.

El reglamento especifica obligaciones y límites para empleadores y trabajadores, y advierte sobre posibles sanciones ante una implementación deficiente.

El incumplimiento de las nuevas disposiciones sobre pagos digitales puede derivar en multas y conflictos laborales para las empresas.

Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú, señaló que “el empleador debe poder demostrar que hubo consentimiento informado, que el medio está autorizado por la SBS y que el pago es trazable”.

Los pagos digitales solo proceden si existe acuerdo voluntario entre las partes y si la billetera digital utilizada está supervisada por la SBS.

En otras palabras, el empleador no puede imponer una plataforma específica ni sustituir cuentas bancarias tradicionales de forma unilateral. La medida se aplica tanto al sector público como al privado.

Lo que sí y lo que no permite la nueva norma

Lo que sí permite:

  • Pagar sueldos, gratificaciones y beneficios laborales mediante billeteras digitales autorizadas.
  • Utilizar estos medios en el sector público y privado, siempre con acuerdo previo documentado.
  • Facilitar la inclusión financiera de trabajadores no bancarizados, sin excluir la opción de cuentas bancarias tradicionales.

Lo que no permite:

  • Obligar al trabajador a utilizar una billetera digital específica.
  • Omitir el registro y respaldo de los pagos realizados, ya que la trazabilidad es obligatoria.
  • Usar plataformas no supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Errores frecuentes que pueden derivar en sanciones:

  • No documentar la elección del trabajador respecto al medio de pago.
  • No verificar que la billetera digital esté autorizada por la SBS.
  • No integrar estos pagos al sistema de planillas formal.
  • No conservar comprobantes digitales de las transferencias realizadas.

En caso de incumplimientos, los empleadores pueden enfrentar multas y conflictos laborales. La supervisión se extenderá a la documentación del consentimiento, la validez de la plataforma y la transparencia de los movimientos.

La digitalización de los pagos laborales busca mayor inclusión financiera sin sacrificar la protección de los derechos laborales en Perú.

Desafíos y oportunidades para Recursos Humanos

La implementación de esta nueva modalidad implica revisar y ajustar los procesos internos de pago en las áreas de Recursos Humanos.

El experto de Buk Perú menciona que “la inclusión financiera no puede lograrse a costa de derechos laborales. La clave es que la tecnología se adapte a la ley, y no al revés”. El objetivo es evitar una transición improvisada y mitigar riesgos de conflictos legales.

Los equipos de Recursos Humanos deberán:

  • Establecer protocolos claros para registrar y validar la elección del medio de pago por parte de cada colaborador.
  • Verificar que las billeteras digitales empleadas cumplan con la supervisión de la SBS y los estándares de seguridad requeridos.
  • Actualizar los sistemas de nómina y gestión de planillas para asegurar la trazabilidad y el respaldo documental de todos los pagos digitales.

El espíritu de la ley es que la adopción de billeteras digitales beneficie a miles de personas que hoy carecen de cuentas bancarias, siempre que las empresas documenten adecuadamente cada proceso.

De esta manera, la aprobación del Reglamento de la Ley 32413 representa un avance hacia la digitalización de los pagos laborales, pero su éxito dependerá de la correcta implementación y fiscalización por parte de las autoridades y las áreas de Recursos Humanos de las organizaciones.

