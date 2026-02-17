Perú

PNP agrede y arresta de manera “arbitraria” a la candidata y activista trans Gahela Cari frente al Palacio de Gobierno

La candidata a diputada fue detenida en la Plaza de Armas de Lima durante un operativo que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, incluyó uso excesivo de la fuerza y fue “arbitrario”

La Policía Nacional (PNP) detuvo este martes a Gahela Cari, candidata a diputada y activista trans, durante una acción pública frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas de Lima. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la intervención incluyó uso excesivo de la fuerza y fue “arbitraria”.

Tilsa Vásquez, amiga cercana de Cari, relató a Infobae Perú que la aspirante a diputada posaba para una fotografía junto a otras candidatas de la alianza electoral Venceremos, integrada por los partidos Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, cuando fue abordada de manera directa.

“Estábamos tomándonos una foto frente al Palacio de Gobierno. Luego de eso comenzaron a decir algunas arengas como ‘Fuera Jerí’, cuando aparecieron varios efectivos y lo primero que hicieron fue empujarlas. No contentos con eso, empiezan las agresiones. Es ahí donde Gahela cae encima de una mujer policía, lo que es aprovechado para que comiencen a agredirla y el resto de policías hace lo mismo”, relató.

Vásquez aseguró que la candidata fue llevada a la dependencia policial de Monserrat, en el centro de Lima. “El agente que estaba en la puerta, que era muy joven, nos dijo que estaban haciendo diligencias”, expresó antes de denunciar transfobia por parte de dicho uniformado.

Agregó que Cari permanece en los alrededores de la comisaría, a la espera de la asistencia de su abogado. “Esta comisaría tiene muy mala fama, tememos que le vayan a sembrar algo. Acaba de llegar un abogado”, explicó.

La CNDDHH publicó un pronunciamiento en redes sociales donde condenó la “detención arbitraria y el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la institución. “Exigimos respeto al debido proceso y a su integridad personal. La actuación estatal debe ajustarse a la ley y a los estándares de derechos humanos”, señaló.

Vásquez informó que Cari fue sometida a una cirugía en fechas recientes, situación que podría complicar su salud tras la agresión sufrida. Explicó que, por pedido del abogado, logró acceder a la candidata y la encontró “relativamente bien”, aunque vestía la misma blusa rota utilizada al momento de su detención.

En su cuenta de X, la legisladora Sigrid Bazán exigió la liberación inmediata de Cari y remarcó que “entre todas las personas presentes, solo ella fue detenida y llevada a la comisaría”, una “selectividad” que, consideró, “no es casual”, sino “un abuso”.

En semanas previas, la candidata propuso abolir la PNP y reemplazarla por “una institución que realmente proteja a los ciudadanos”, ya que, según afirmó, el modelo vigente no responde a las necesidades de la población y relacionó el problema de inseguridad con medidas del Congreso. “Hay que derogar las leyes procrimen que ha sacado este Congreso mafioso, que en lugar de beneficiar a los peruanos beneficia a organizaciones criminales”, expresó.

Cari participó días atrás de una protesta frente al Centro de Convenciones Bianca en Barranco, donde colectivos LGBTQ rechazaron los comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel, expresentadora de televisión. En 2023, la política y activista casi se convirtió en la primera congresista trans del Perú, opción que dependía de la suspensión del exministro Roberto Sánchez, de quien es accesitaria.

