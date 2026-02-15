Candidato a la presidencia Roberto Sánchez es trasladado de emergencia a un centro de salud y suspende sus actividades

Roberto Sánchez es candidato a la presidencia por Juntos Por el Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino fue trasladado de emergencia a un centro de salud en Arequipa la madrugada del 15 de febrero, lo que obligó a la suspensión de todas sus actividades programadas para la jornada. La información fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por Juntos Por el Perú en sus redes sociales, donde se detalló que el incidente ocurrió durante su recorrido por el sur del país como parte de la denominada “Ruta Castillista”.

En el documento, el equipo de comunicaciones de Sánchez explicó que el candidato, tras cumplir una agenda en el norte, mantuvo su itinerario en Lima —incluida una visita al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo— antes de partir hacia el sur, con el objetivo de llegar a Cusco el domingo 22. Las actividades del sábado 14 incluyeron eventos en Chincha, Barrio Chino, Pisco y Palpa. Alrededor de las 23:00 horas, Sánchez inició un viaje de ocho horas hacia Caravelí (Arequipa). Según el comunicado, al arribar a Caravelí, luego de extensas jornadas de desplazamiento, el candidato experimentó fuertes dolores que requirieron atención médica inmediata en el centro de salud local.

Traslado de emergencia a varios hospitales

Dada la limitada capacidad resolutiva de ese establecimiento, Sánchez fue evacuado de emergencia al centro de salud de Atico, y posteriormente trasladado al hospital de Camaná para recibir atención especializada. El equipo de campaña indicó que “hasta el momento se vienen realizando todas las coordinaciones necesarias” y que se informará oportunamente sobre la evolución de su estado de salud.

Algunas medios locales han reportado que Sánchez estaría siendo tratado por un cuadro de apendicitis, una afección que consiste en la inflamación del apéndice y que suele requerir intervención quirúrgica. Sin embargo, el comunicado oficial de Juntos Por el Perú no precisó el diagnóstico ni la gravedad del cuadro.

La organización política expresó sus disculpas a las personas que aguardaban la llegada del candidato en el distrito de Caravelí y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por Sánchez en el centro de salud local.

Número de candidatos presidenciales para las elecciones de 2026

De cara a las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026, el proceso electoral peruano ha registrado hasta la fecha 36 candidaturas presidenciales. La cifra, confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), refleja la diversidad de agrupaciones políticas que han formalizado su participación en la contienda. Entre los partidos y movimientos participantes se destacan tanto organizaciones tradicionales como nuevas plataformas que buscan posicionarse en el escenario nacional.

La cantidad de candidatos supone un escenario abierto y altamente competitivo, donde las propuestas y recorridos regionales, como el que venía desarrollando Roberto Sánchez antes de su traslado de emergencia, forman parte de la estrategia de cada aspirante para captar el voto ciudadano.

El calendario electoral establece que la campaña continuará intensificándose en las próximas semanas, en paralelo al proceso de revisión de candidaturas y eventuales tachas por parte de las autoridades electorales.