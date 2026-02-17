Paulo Londra vuelve al Perú por primera vez en el Estadio Nacional: fecha, precio de entradas y todo sobre el show

El reconocido artista argentino Paulo Londra, en una imagen reciente, se alista para su esperado concierto en el Estadio Nacional de Perú, marcando su primer regreso al país.

La expectativa por el regreso de Paulo Londra a Perú crece entre sus seguidores, que aguardan su presentación en uno de los recintos más emblemáticos del país. El artista argentino, considerado una de las voces urbanas más influyentes de la región, suma una nueva parada a su gira internacional en el marco de Next Rounds Tour. Su visita a territorio peruano forma parte de una agenda que incluye fechas en distintos puntos de América Latina y escenarios de relevancia global.

La presencia de Londra en Perú responde a una movilización importante de fanáticos en plataformas digitales, lo que ha impulsado la organización de este evento. El cantante viene de presentarse en festivales de alto perfil y prepara una serie de conciertos que marcan su expansión hacia nuevos mercados, incluida su primera gira oficial por Estados Unidos.

La cita en Lima se perfila como la ocasión más esperada por quienes han seguido la carrera del cordobés desde sus inicios, cuando temas como “Adán y Eva” y “Nena Maldición” lo impulsaron al reconocimiento internacional.

El reconocido artista argentino Paulo Londra anuncia su esperado concierto "Next Rounds" en el Estadio Nacional de Lima el 29 de agosto, marcando su regreso al Perú.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Paulo Londra?

El próximo encuentro de Paulo Londra y su público peruano tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima. Este recinto, el de mayor capacidad en Perú, será el escenario donde el artista presentará su repertorio el sábado 29 de agosto de 2026. Según la información oficial, esta fecha representa la primera vez que Londra actuará en este espacio, consolidando así su vínculo con los seguidores locales.

La organización del espectáculo responde al alcance y la demanda que ha generado la gira mundial de Londra, quien ha sumado fechas en países como México, Colombia, Chile y Paraguay, además de Perú. De acuerdo con el comunicado de prensa, el evento en el Estadio Nacional se perfila como uno de los principales de la agenda musical del año en la capital.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Paulo Londra en Lima se realizará en dos etapas. Los días 20 y 21 de febrero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, estará disponible una preventa exclusiva a través de la plataforma Teleticket. Durante esta fase, quienes utilicen tarjetas de Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15 % sobre el valor de sus boletos.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El concierto de Paulo Londra contará con 7 zonas divididas entre norte, campo, oriente y occidente del Estadio Nacional. Las entradas van desde los S/80 a los S/320. Recuerda que hay descuento en la preventa para encontrar un mejor precio.

Precios de entradas para el concierto de Paulo Londra. (Teleticket)

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.

Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.

Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.

Busca el evento de Paulo Londra: Una vez logueado, utiliza el buscador hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.

Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.

Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.

Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial