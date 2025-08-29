Paulo Londra en Lima: horarios, vías de accesos y recomendaciones para ir a su concierto

Paulo Londra llegó a Lima para su concierto.

Después de una espera de más de seis años, Paulo Londra vuelve a Lima con un show que promete ser inolvidable. El cantante argentino, uno de los referentes más importantes del género urbano en Latinoamérica, aterrizó la noche del jueves 28 de agosto en el Aeropuerto Jorge Chávez, donde fue recibido con emoción por decenas de fanáticos que no dudaron en pedirle fotos y saludos.

El concierto forma parte de su gira internacional “Paulo Londra – Tour 2025”, que marca una nueva etapa en su carrera tras superar conflictos legales que lo alejaron de los escenarios y del lanzamiento de nueva música.

Ahora, con energías renovadas y una conexión única con sus seguidores, el artista cordobés regresa para brindar un espectáculo lleno de éxitos.

Paulo Londra en Lima: horarios, acceso y recomendaciones para ir a su concierto

¿Cuándo y dónde será el concierto de Paulo Londra en Lima?

El esperado reencuentro de Paulo Londra con sus fans peruanos se llevará a cabo el viernes 29 de agosto en Costa 21, uno de los recintos más emblemáticos para eventos al aire libre en la capital.

Costa 21, ubicado frente al mar limeño, ha recibido a grandes artistas internacionales y se caracteriza por su amplitud y ambiente festivo, lo que lo convierte en el escenario ideal para una noche de música y emociones. Con capacidad para miles de personas, el lugar permitirá que los fanáticos disfruten de un show masivo con todas las comodidades necesarias.

Horarios del show

Los organizadores del evento han dado a conocer los horarios oficiales para que el público pueda organizarse y llegar sin contratiempos:

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Artista telonero: 8:00 p.m.

Inicio del show de Paulo Londra: 9:00 p.m.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos y disfrutar del espectáculo desde el inicio.

Vías de acceso a Costa 21

Llegar al recinto será sencillo si se siguen las rutas indicadas por los organizadores. Las principales vías de acceso son:

Bajada Parque Media Luna.

Circuito de Playas.

Puente John Lennon.

Skate Park de Miraflores.

El ingreso se realizará de acuerdo con la distribución de puertas señalada en el mapa oficial del evento, que estará disponible en las redes de la productora. Es importante recordar que no habrá reingresos, por lo que los asistentes deberán organizar sus pertenencias antes de entrar.

Recomendaciones de transporte

Dada la magnitud del concierto, se aconseja utilizar transporte público o taxis de aplicativos seguros para llegar al recinto. De esta manera, se evitará la congestión vehicular y los inconvenientes de estacionamiento en las zonas cercanas.

Quienes utilicen transporte privado deben prever tiempos adicionales, ya que el tránsito en la Costa Verde suele incrementarse durante eventos de gran convocatoria.

Objetos prohibidos

Para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los asistentes, se ha publicado una lista de objetos que no estarán permitidos dentro del recinto:

Cámaras de lente removible, filmadoras y grabadoras.

Drones.

Mochilas grandes, maletas o maletines.

Alimentos y bebidas de cualquier tipo (botellas, latas, tápers).

Sombrillas, paraguas, punteros láser, luces LED y artefactos pirotécnicos.

Carteles o banderolas de gran tamaño.

Sillas plegables, objetos punzocortantes o armas.

Sustancias psicotrópicas o drogas.

Accesorios con cadenas metálicas o llaves.

Se recomienda a los fans revisar sus pertenencias antes de salir de casa para evitar problemas en los filtros de ingreso.

Recomendaciones generales para los asistentes

Los organizadores han compartido una serie de recomendaciones para que el público disfrute de una experiencia segura y ordenada:

Entradas: llevarlas impresas o descargadas en el celular para agilizar el ingreso. DNI: todos los asistentes deberán presentar su documento junto con la entrada. Mochilas: colaborar con la revisión de seguridad en caso de llevar una. Objetos de valor: evitar llevarlos para prevenir pérdidas o robos. Compra de entradas: adquirirlas únicamente en canales oficiales. Reingreso: no estará permitido salir y volver a ingresar al evento. Seguridad: identificar salidas de emergencia y tópicos de atención médica al ingresar.

Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad durante todo el espectáculo.

El regreso de Paulo Londra a Lima no es solo un concierto: es el reencuentro de un artista con una de las audiencias más fieles de Latinoamérica. Temas como “Chica Paranormal”, “Tal Vez” y “Adán y Eva” seguramente serán coreados a una sola voz por miles de peruanos que han esperado pacientemente este momento.

Tras años de ausencia en los escenarios, el cordobés llega renovado y dispuesto a reconquistar a su público con un show que promete ser uno de los más memorables del 2025.

