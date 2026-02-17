Perú

Parque de las Leyendas anuncia nueva edición del “Capibara Fest” para este domingo 22 de febrero

El evento ofrecerá música en vivo, shows artísticos enfocados en la protección animal, espacios “instagrameables” con motivos de capibara y una feria gastronómica con opciones para todos los gustos

Guardar
Una de las atracciones principales
Una de las atracciones principales será “Al agua Capibara”, una experiencia acuática familiar bajo aspersores, junto a dinámicas como zumba al aire libre y la venta de merchandising exclusivo del roedor más grande del mundo - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas prepara una jornada familiar única este verano con el lanzamiento del “Capibara Fest”, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero en su sede de San Miguel.

El evento promete una experiencia repleta de música, actividades lúdicas y propuestas gastronómicas pensadas para visitantes de todas las edades.

Desde las 11 a.m., la explanada de Chabuca Granda se convertirá en el epicentro de la celebración con el ritmo de la batucada, abriendo paso a un programa que busca combinar entretenimiento y educación ambiental.

El festival incluirá un show artístico enfocado en promover la conciencia y protección animal, uno de los ejes centrales de la labor del Parque de las Leyendas.

El zoológico celebrará el “Capibara
El zoológico celebrará el “Capibara Fest” el domingo 22 de febrero en su sede de San Miguel - Créditos: Parque de las Leyendas.

Uno de los principales atractivos serán los espacios temáticos diseñados para capturar fotografías, donde predominan los motivos inspirados en el capibara, el roedor más grande del mundo y emblema del evento. Estos escenarios “instagrameables” estarán disponibles para que los asistentes puedan compartir recuerdos junto a sus familiares y amigos.

La propuesta culinaria también tendrá un lugar destacado con una feria gastronómica que ofrecerá opciones para todos los paladares. Además, los fanáticos del capibara podrán adquirir productos exclusivos en los stands de merchandising oficial, permitiendo llevarse a casa un recuerdo del festival.

Pensando en el clima veraniego, la organización presentará la dinámica “Al agua Capibara”, donde tanto niños como adultos podrán refrescarse bajo los aspersores instalados en el recinto, transformando la jornada en una auténtica fiesta acuática. Posteriormente, los asistentes podrán sumarse a una sesión de zumba al aire libre, ideal para disfrutar del movimiento y la música en grupo.

El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas anuncia nueva edición de este evento - Créditos: Andina.

La programación artística contará con la presencia de Rogelio Callupe, reconocido imitador de Emanuel Noir, vocalista de la banda argentina Ke Personajes, quien animará el evento antes del cierre musical a cargo de los Hermanos Amaya. El grupo de cumbia interpretará temas populares como Lejos de ti y el Mix de Selena, entre otros éxitos.

El Parque de las Leyendas recuerda que las entradas para el festival pueden adquirirse a través de la web oficial, así como mediante las plataformas Yape y Joinnus (LINK).

El ingreso general es de S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores; las personas con discapacidad acceden gratuitamente junto a un acompañante presentando el carné del Conadis. Todas las actividades del festival están incluidas con la compra del boleto.

Parque de las Leyendas: animales

Entre las especies emblemáticas que alberga el Parque de las Leyendas destacan el jaguar, los lobos de mar, jirafas, rinocerontes, boas y cocodrilos, junto a una amplia variedad de fauna.

El zoológico cuenta también con instalaciones como el acuario y el aviario, espacios diseñados para que visitantes de todas las edades puedan conocer de cerca la diversidad animal. Además, el parque integra un importante componente cultural al conservar zonas arqueológicas que evocan las culturas prehispánicas de la región.

En el área selvática sobresale Wilson, un capibara que se ha ganado el aprecio del público y comparte hábitat con especies como el gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, lobo de río, oso perezoso de dos dedos, oso de anteojos, oncilla, armadillo y los otorongos. En la sede de Huachipa, dos crías de ronsoco contribuyen a los esfuerzos de conservación de este animal.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasMunicipalidad de LimacapibaraPerú Noticias

Más Noticias

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

Con la lección aprendida de su última visita al país ‘luso’, el equipo de Álvaro Arbeloa busca la revancha frente a la escuadra de José Mourinho. Partidazo que no te puedes perder. Conoce los detalles

Dónde ver Real Madrid vs

Crowdfunding inmobiliario: plataformas prevén colocar S/200 millones en 2026 con proyectos financiados por personas naturales

El crowdfunding permite a las personas convertirse en acreedoras de proyectos de vivienda social, facilitando que las promotoras cubran etapas iniciales. Rentabilidad llega al 25%

Crowdfunding inmobiliario: plataformas prevén colocar

Perú podría perder a su principal comprador de café en el mundo porque nadie sabe dónde están sus fincas

Trago amargo. Los caficultores peruanos aceleran contratos en 2026 antes de que el mercado se inunde del café barato de Brasil y Vietnam. Pero el veto de la UE es otro escollo

Perú podría perder a su

Nuevas bandas de extorsionadores “La Federación” y “La Firma” atacan a transportistas en menos de 12 horas

Un bus de la empresa ‘Los Azulitos’ fue baleado en Comas, mientras que un chofer fue asesinado en Cercado de Lima

Nuevas bandas de extorsionadores “La

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La cuarta jornada de la competición marcará una final adelantada entre los ‘cremas’ y los ‘cerveceros’. Este duelo genera mucha expectativa, conoce los detalles del partidazo

Universitario vs Sporting Cristal: día,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Libre apoyará cualquier escenario

Perú Libre apoyará cualquier escenario que acabe en la salida de José Jerí, anuncia Flavio Cruz

Censura a José Jerí EN VIVO: Congreso decide en Pleno extraordinario el futuro del presidente encargado

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

Carla García es sentenciada por difamar a Verónika Mendoza y deberá pagarle S/ 40 mil soles

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya detalla su recuperación

Laura Spoya detalla su recuperación tras cirugía de columna: “Tengo 6 clavos en la espalda, me están enseñando a caminar”

Gabriel Calvo y Majo con Sabor: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre la reciente pareja?

Suheyn Cipriani llora por Macarius y pide que no le tiren hate: “Tal vez no estuvo tan enamorado de mí”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pedro García lapidó a Christian Cueva por su estado físico e ironizó: “Avísenle a Juan Pablo II que pueden jugar 11 jugadores″

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?