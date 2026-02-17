Parque de las Leyendas anuncia nueva edición del “Capibara Fest” para este domingo 22 de febrero

Una de las atracciones principales será “Al agua Capibara”, una experiencia acuática familiar bajo aspersores, junto a dinámicas como zumba al aire libre y la venta de merchandising exclusivo del roedor más grande del mundo - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas prepara una jornada familiar única este verano con el lanzamiento del “Capibara Fest”, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero en su sede de San Miguel.

El evento promete una experiencia repleta de música, actividades lúdicas y propuestas gastronómicas pensadas para visitantes de todas las edades.

Desde las 11 a.m., la explanada de Chabuca Granda se convertirá en el epicentro de la celebración con el ritmo de la batucada, abriendo paso a un programa que busca combinar entretenimiento y educación ambiental.

El festival incluirá un show artístico enfocado en promover la conciencia y protección animal, uno de los ejes centrales de la labor del Parque de las Leyendas.

El zoológico celebrará el “Capibara Fest” el domingo 22 de febrero en su sede de San Miguel - Créditos: Parque de las Leyendas.

Uno de los principales atractivos serán los espacios temáticos diseñados para capturar fotografías, donde predominan los motivos inspirados en el capibara, el roedor más grande del mundo y emblema del evento. Estos escenarios “instagrameables” estarán disponibles para que los asistentes puedan compartir recuerdos junto a sus familiares y amigos.

La propuesta culinaria también tendrá un lugar destacado con una feria gastronómica que ofrecerá opciones para todos los paladares. Además, los fanáticos del capibara podrán adquirir productos exclusivos en los stands de merchandising oficial, permitiendo llevarse a casa un recuerdo del festival.

Pensando en el clima veraniego, la organización presentará la dinámica “Al agua Capibara”, donde tanto niños como adultos podrán refrescarse bajo los aspersores instalados en el recinto, transformando la jornada en una auténtica fiesta acuática. Posteriormente, los asistentes podrán sumarse a una sesión de zumba al aire libre, ideal para disfrutar del movimiento y la música en grupo.

El Parque de las Leyendas anuncia nueva edición de este evento - Créditos: Andina.

La programación artística contará con la presencia de Rogelio Callupe, reconocido imitador de Emanuel Noir, vocalista de la banda argentina Ke Personajes, quien animará el evento antes del cierre musical a cargo de los Hermanos Amaya. El grupo de cumbia interpretará temas populares como Lejos de ti y el Mix de Selena, entre otros éxitos.

El Parque de las Leyendas recuerda que las entradas para el festival pueden adquirirse a través de la web oficial, así como mediante las plataformas Yape y Joinnus (LINK).

El ingreso general es de S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores; las personas con discapacidad acceden gratuitamente junto a un acompañante presentando el carné del Conadis. Todas las actividades del festival están incluidas con la compra del boleto.

Parque de las Leyendas: animales

Entre las especies emblemáticas que alberga el Parque de las Leyendas destacan el jaguar, los lobos de mar, jirafas, rinocerontes, boas y cocodrilos, junto a una amplia variedad de fauna.

El zoológico cuenta también con instalaciones como el acuario y el aviario, espacios diseñados para que visitantes de todas las edades puedan conocer de cerca la diversidad animal. Además, el parque integra un importante componente cultural al conservar zonas arqueológicas que evocan las culturas prehispánicas de la región.

En el área selvática sobresale Wilson, un capibara que se ha ganado el aprecio del público y comparte hábitat con especies como el gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, lobo de río, oso perezoso de dos dedos, oso de anteojos, oncilla, armadillo y los otorongos. En la sede de Huachipa, dos crías de ronsoco contribuyen a los esfuerzos de conservación de este animal.