Gabriel Calvo y Majo con Sabor: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre la reciente pareja?

Gabriel Calvo y Majo con Sabor, la reciente pareja, aparecen en una composición visual en medio del debate sobre la significativa diferencia de edad entre ambos. (Infobae Perú / Instagram)

El mundo del espectáculo peruano confirmó una nueva relación sentimental entre el actor Gabriel Calvo y la influencer María José Vigil, conocida como Majo con Sabor. Después de semanas de rumores y especulaciones, ambos decidieron dejar de ocultar su vínculo, una noticia que captó la atención en redes sociales y programas de entretenimiento.

Durante la emisión de su programa culinario, Gabriel Calvo no evitó referirse a su situación sentimental y, al ser consultado por su celebración del 14 de febrero, respondió abiertamente sobre su estado emocional.

“El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, expresó el actor, dejando clara su felicidad.

Un mensaje directo a “Majito, mi novia linda” terminó por disipar dudas y fue interpretado como la confirmación pública de su vínculo con Majo con Sabor. (YouTube / @AlacocinaTv)

Posteriormente, Calvo sorprendió a la audiencia al mencionar el nombre de su pareja. “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, añadió, cerrando así las especulaciones sobre su acercamiento a la chef e influencer.

La noticia generó diversas reacciones, tanto entre seguidores como en distintos espacios de prensa, debido a la notoriedad pública de ambos protagonistas y a la diferencia de edad que existe entre ellos.

¿Cuántos años se llevan Majo y Gabriel?

Gabriel Calvo nació el 15 de febrero de 1975 y en la actualidad cuenta con 51 años. Por su parte, María José Vigil nació el 12 de noviembre de 1999 y tiene 26 años. Esta diferencia de 25 años ha sido tema de conversación en diferentes medios y redes sociales, pero la pareja ha mantenido una postura firme sobre su vínculo.

La trayectoria de Vigil en redes sociales y el ámbito culinario ha sido reconocida en el país. Con apenas 25 años, publicó su primer libro de cocina, lo que marcó un paso importante en su carrera profesional y personal. El romance con Calvo surgió después de varias semanas de rumores, en un contexto de alta exposición mediática.

La confesión espontánea de Gabriel Calvo sobre sus sentimientos provocó una avalancha de reacciones en redes, donde seguidores y colegas celebraron y levantaron aún más la expectativa por la pareja del momento (Instagram)

En diálogo con el programa Magaly TV La Firme, Gabriel Calvo prefirió no precisar cuándo comenzó la relación, aunque sí se refirió a la diferencia de edad. “Para mí, en particular, para el amor, no hay edad”, declaró el actor, mostrando una actitud relajada frente a las preguntas sobre su vida privada.

¿Qué dijo Majo con Sabor sobre su relación con Gabriel Calvo?

La chef e influencer conocida como Majo con Sabor también decidió pronunciarse sobre su nueva pareja, aunque optó por hacerlo a través de Radio La Zona. Consultada sobre su vínculo sentimental, respondió con espontaneidad: “¡Mierc…, qué puedo negar ahí? Sí pues tengo que aceptarlo (…) Ajá. Sí, estoy con Gabriel”, admitió, confirmando así los rumores que circulaban durante semanas.

La influencer gastronómica marcó distancia al ser consultada sobre su vida sentimental, reafirmando su decisión de mantener lo personal fuera del foco público. (YouTube / @AlacocinaTv)

A pesar de la insistencia de los conductores, Vigil no quiso revelar detalles sobre el inicio del romance ni sobre fechas específicas. “Eso me lo quedo en privado. Sí he pasado San Valentín con él (Gabriel Calvo)”, afirmó la chef, dejando en claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida sentimental fuera del ojo público.

Ambos protagonistas han optado por enfocar su atención en el presente y en sus respectivas carreras, minimizando el impacto de las especulaciones. La diferencia de edad entre Gabriel Calvo y Majo con Sabor no ha evitado que ambos exhiban su relación de manera natural y abierta, destacando la importancia de la afinidad y el respeto mutuo dentro de la pareja.