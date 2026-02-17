Perú

Gabriel Calvo y Majo con Sabor: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre la reciente pareja?

El actor y la influencer no pudieron ocultar más su romance luego de verse expuestos en diversas imágenes juntos

Guardar
Gabriel Calvo y Majo con
Gabriel Calvo y Majo con Sabor, la reciente pareja, aparecen en una composición visual en medio del debate sobre la significativa diferencia de edad entre ambos. (Infobae Perú / Instagram)

El mundo del espectáculo peruano confirmó una nueva relación sentimental entre el actor Gabriel Calvo y la influencer María José Vigil, conocida como Majo con Sabor. Después de semanas de rumores y especulaciones, ambos decidieron dejar de ocultar su vínculo, una noticia que captó la atención en redes sociales y programas de entretenimiento.

Durante la emisión de su programa culinario, Gabriel Calvo no evitó referirse a su situación sentimental y, al ser consultado por su celebración del 14 de febrero, respondió abiertamente sobre su estado emocional.

“El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, expresó el actor, dejando clara su felicidad.

Un mensaje directo a “Majito,
Un mensaje directo a “Majito, mi novia linda” terminó por disipar dudas y fue interpretado como la confirmación pública de su vínculo con Majo con Sabor. (YouTube / @AlacocinaTv)
Posteriormente, Calvo sorprendió a la audiencia al mencionar el nombre de su pareja. “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, añadió, cerrando así las especulaciones sobre su acercamiento a la chef e influencer.

La noticia generó diversas reacciones, tanto entre seguidores como en distintos espacios de prensa, debido a la notoriedad pública de ambos protagonistas y a la diferencia de edad que existe entre ellos.

¿Cuántos años se llevan Majo y Gabriel?

Gabriel Calvo nació el 15 de febrero de 1975 y en la actualidad cuenta con 51 años. Por su parte, María José Vigil nació el 12 de noviembre de 1999 y tiene 26 años. Esta diferencia de 25 años ha sido tema de conversación en diferentes medios y redes sociales, pero la pareja ha mantenido una postura firme sobre su vínculo.

La trayectoria de Vigil en redes sociales y el ámbito culinario ha sido reconocida en el país. Con apenas 25 años, publicó su primer libro de cocina, lo que marcó un paso importante en su carrera profesional y personal. El romance con Calvo surgió después de varias semanas de rumores, en un contexto de alta exposición mediática.

La confesión espontánea de Gabriel
La confesión espontánea de Gabriel Calvo sobre sus sentimientos provocó una avalancha de reacciones en redes, donde seguidores y colegas celebraron y levantaron aún más la expectativa por la pareja del momento (Instagram)

En diálogo con el programa Magaly TV La Firme, Gabriel Calvo prefirió no precisar cuándo comenzó la relación, aunque sí se refirió a la diferencia de edad. “Para mí, en particular, para el amor, no hay edad”, declaró el actor, mostrando una actitud relajada frente a las preguntas sobre su vida privada.

¿Qué dijo Majo con Sabor sobre su relación con Gabriel Calvo?

La chef e influencer conocida como Majo con Sabor también decidió pronunciarse sobre su nueva pareja, aunque optó por hacerlo a través de Radio La Zona. Consultada sobre su vínculo sentimental, respondió con espontaneidad: “¡Mierc…, qué puedo negar ahí? Sí pues tengo que aceptarlo (…) Ajá. Sí, estoy con Gabriel”, admitió, confirmando así los rumores que circulaban durante semanas.

La influencer gastronómica marcó distancia
La influencer gastronómica marcó distancia al ser consultada sobre su vida sentimental, reafirmando su decisión de mantener lo personal fuera del foco público. (YouTube / @AlacocinaTv)

A pesar de la insistencia de los conductores, Vigil no quiso revelar detalles sobre el inicio del romance ni sobre fechas específicas. “Eso me lo quedo en privado. Sí he pasado San Valentín con él (Gabriel Calvo)”, afirmó la chef, dejando en claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida sentimental fuera del ojo público.

Ambos protagonistas han optado por enfocar su atención en el presente y en sus respectivas carreras, minimizando el impacto de las especulaciones. La diferencia de edad entre Gabriel Calvo y Majo con Sabor no ha evitado que ambos exhiban su relación de manera natural y abierta, destacando la importancia de la afinidad y el respeto mutuo dentro de la pareja.

Temas Relacionados

Gabriel CalvoMajo con Saborperu-entretenimiento

Más Noticias

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”

Entre sus pertenencias, CR7 posee un artículo peruano que llamó la atención de la ‘Joya’ mientras ambos compartían vestuario en la Juventus durante la Serie A

Paulo Dybala contó que Cristiano

Pago del Reintegro 5 del Fonavi ya tendría mes de entrega y definiría rango de edades

Aún no hay edades definidas ni fecha exacta, pero desde la Comisión Ad Hoc adelantan lo tentativo del nuevo cobro y las dificultades

Pago del Reintegro 5 del

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

La voleibolista no fue tomada en cuenta por Facundo Morando en el último ensayo previo al torneo internacional y generó preocupación entre los hinchas

Clarivett Yllescas se perdió el

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario chocará con Sporting Cristal, Alianza Lima recibirá a Sport Boys. Dos encuentros que definirá el futuro de los equipos. Entérate cómo se jugará la cuarta fecha del campeonato

Programación de la fecha 4

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

La declaración de la expareja de la abogada fue tomada semanas previas a su salida a Colombia, en medio de nuevas sospechas y contradicciones detectadas por la Fiscalía y la familia de la víctima

Testigo afirma que Rodrigo Falcón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Testigo afirma que Rodrigo Falcón

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

Carla García es sentenciada por difamar a Verónika Mendoza y deberá pagarle S/ 40 mil soles

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

Más de 70 visitas nocturnas a José Jerí en Palacio de Gobierno terminaron pasada la medianoche

Perú y su inestabilidad presidencial: Así acabaron los últimos 11 mandatarios

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani llora por Macarius

Suheyn Cipriani llora por Macarius y pide que no le tiren hate: “Tal vez no estuvo tan enamorado de mí”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

Laura Spoya fue captada en confianza con el mismo joven que retiró objetos de su auto tras el accidente: revelan nuevas imágenes

Yahaira Plasencia se presenta en EE. UU., pero show luce con poco público: Magaly Medina lo calificó de ‘fracaso’

DEPORTES

Paulo Dybala contó que Cristiano

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Crisis en Alianza Lima: dudas sobre la continuidad de Pablo Guede y drásticos cambios tras mala racha

Hernán Barcos involucrado en polémica de FC Cajamarca: dos jugadores reclamaron deuda y SAFAP emitió firme comunicado