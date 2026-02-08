Gabriel Calvo confiesa que está enamorado y usuarios sospechan de ‘Majo con sabor’: “Es la dueña de mi corazón”

Gabriel Calvo confiesa que está enamorado y usuarios sospechan que es ‘Majo con sabor’. TikTok

La mañana del 6 de febrero, Gabriel Calvo fue el protagonista de un inesperado momento romántico durante la transmisión del programa de streaming 'Nadie se salva’.

En medio de una conversación distendida sobre el amor y los cambios que produce estar ilusionado, el actor y conductor tomó la palabra y soltó la primicia del día:

“Primicia calientita, chocherita... hoy por hoy, viernes 6 de febrero de 2026, yo después de mucho tiempo estoy enamorado”.

La revelación desató risas, aplausos y gestos de complicidad entre sus compañeros de mesa, quienes celebraron la noticia y no ocultaron su sorpresa ante la sinceridad y el entusiasmo de Calvo.

Gabriel Calvo:“Es la dueña de mi corazón”

Minutos después de su declaración, Gabriel Calvo dejó claro que no se trata de un romance pasajero, sino de una relación que lo tiene especialmente ilusionado. El ex “Torbellino” explicó que, aunque está feliz y seguro de sus sentimientos, aún no puede dar a conocer públicamente el nombre de su pareja.

“Aún hoy no podría decir el nombre de la persona porque necesito hablar primero con una tercera persona. Pero estoy seguro, no tengo el temor a equivocarme, que esa persona sabe... Prometo que más pronto que tarde, según como se den las cosas, la próxima semana aquí en esta mesa cuento mi verdad y sin ningún problema diré el nombre de la persona que es dueña de mi corazón”, confesó.

La confesión, espontánea y honesta, dejó en claro que Gabo atraviesa un momento especial y que está enfocado en vivir su nueva etapa sentimental con madurez y respeto por quienes lo rodean.

Gabriel Calvo confiesa que está enamorado y usuarios sospechan de ‘Majo con sabor’. YouTube: Nadie se salva

¿'Majo con Sabor’ es la misteriosa enamorada de Gabriel?

Como era de esperarse, la noticia no tardó en viralizarse. Usuarios en el chat en vivo y en distintas plataformas comenzaron a lanzar nombres y teorías sobre la identidad de la nueva pareja de Calvo.

El rumor más fuerte apunta a María José Vigil Checa, más conocida como 'Majo con Sabor’, influencer gastronómica con quien Gabriel ha compartido contenido y proyectos en los últimos meses.

‘Majo con Sabor’ no decarta relación con Gabriel Calvo

Consultada por la radio La Zona sobre su vínculo con Gabriel Calvo, Majo no descartó una posible relación, aunque prefirió mantener la privacidad: “Es mi amigo y es mi socio. Nada más puedo decir”, dijo.

Cuando los locutores le insistieron sobre la posibilidad de un romance, la influencer fue tajante:

“Sí me van a seguir viendo con Gabriel porque tenemos proyectos muy bonitos este año y vamos a estar juntos bastante tiempo... No le cierro las puertas a estar con Gabriel. Uno no sabe qué puede pasar”, expresó.

Sin embargo, aclaró que no está disponible sentimentalmente y que ha aprendido a resguardar su vida privada:

“No voy a hablar sobre mi vida privada. Ya aprendí que mi vida privada la quiero tener en privado”.

"Majo con sabor" confesó que no descarta relación con Gabriel Calvo. TikTok

El efecto viral: shippeos y expectativa en redes

La confesión de Gabriel Calvo y la reacción de Majo con Sabor encendieron las redes. Los usuarios no tardaron en crear memes y mensajes de “shippeo”, bautizando a la posible pareja como “Gabijo” o “Gabriel con Sabor”. Los seguidores del programa y de los influencers han llenado los comentarios con preguntas y teorías, alimentando la expectativa sobre una confirmación oficial.

En el set de “Nadie se salva”, los compañeros de Calvo dieron a entender que conocen la identidad de la afortunada, lo que incrementa el misterio y la curiosidad de los fans.

Por ahora, Gabriel Calvo ha dejado abierta la puerta a revelar el nombre de su enamorada en una próxima emisión del programa. La expectativa es máxima, especialmente porque el actor enfatizó que no se trata de un juego ni de un truco para generar audiencia, sino de un sentimiento real que lo tiene más motivado que nunca.

Mientras tanto, la comunidad digital sigue atenta a cada pista y mensaje en redes, esperando el momento en que la relación sea confirmada de manera oficial.

Gabriel Calvo