EN VIVO Paralización de empresas de transporte por muerte de choferes: El Rápido, Etupsa, Huáscar y La 50 se unen a movilización

Un inicio de semana agitado en el transporte público. Al menos cuatro empresas de transporte paralizaron este lunes 16 de febrero por continuas extorsiones. Panamericana TV

Desde tempranas horas de hoy, una paralización parcial del transporte público impulsada por la empresa El Rápido, a la que se sumaron Etupsa, Huáscar y La 50, tras el asesinato de varios choferes en las últimas semanas. El anuncio de la medida generó expectativa sobre la posible adhesión de otras firmas del sector, mientras los principales paraderos de la capital mostraban circulación habitual de unidades, salvo la ausencia notoria de las líneas involucradas en la protesta.

Según reportó Latina Noticias, en el cruce de avenida Izaguirre con Panamericana Norte se observó una importante afluencia vehicular. Mientras tanto, las unidades de El Rápido y las otras empresas se encuentran en puntos específicos para sumarse a la movilización anunciada hacia el Congreso de la República.