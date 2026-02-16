Perú

EN VIVO Paralización de empresas de transporte por muerte de choferes: El Rápido, Etupsa, Huáscar y La 50 se unen a movilización

Trabajadores del sector afirman que la vigilancia se refuerza solo durante protestas y que el temor a ataques continúa, en medio de mensajes intimidatorios y una escalada de violencia

Guardar
Un inicio de semana agitado en el transporte público. Al menos cuatro empresas de transporte paralizaron este lunes 16 de febrero por continuas extorsiones. Panamericana TV

Desde tempranas horas de hoy, una paralización parcial del transporte público impulsada por la empresa El Rápido, a la que se sumaron Etupsa, Huáscar y La 50, tras el asesinato de varios choferes en las últimas semanas. El anuncio de la medida generó expectativa sobre la posible adhesión de otras firmas del sector, mientras los principales paraderos de la capital mostraban circulación habitual de unidades, salvo la ausencia notoria de las líneas involucradas en la protesta.

Según reportó Latina Noticias, en el cruce de avenida Izaguirre con Panamericana Norte se observó una importante afluencia vehicular. Mientras tanto, las unidades de El Rápido y las otras empresas se encuentran en puntos específicos para sumarse a la movilización anunciada hacia el Congreso de la República.

La movilización en la Panamericana
La movilización en la Panamericana Norte culminó con intervención policial, aplicación de multas y denuncias de los choferes por presunto abuso de autoridad durante la protesta|Composición Infobae
13:32 hsHoy

Asesinan a un chofer de El Rápido

Esta paralización se organizó como reacción a los recientes asesinatos de conductores, la última víctima fue identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez. Voceros del sector señalaron que la situación es cada vez más compleja para los trabajadores.

El temor entre los choferes y pasajeros persiste debido a la violencia, lo que ha llevado a algunos trabajadores del transporte a reducir sus horas laborales o incluso abandonar la actividad de forma temporal.

13:21 hsHoy

Choferes reclaman por falta de apoyo de sus compañeros

Conductores de transporte público en Lima expresaron su temor ante la violencia que afecta al gremio y reclamaron la falta de respuesta policial tras el asesinato de varios colegas en la ciudad. La presencia de agentes en las protestas contrastó con la ausencia reportada durante los ataques ocurridos a plena luz del día.

“Ahí sí están presentes, pero cuando nos atacan en la calle no hay ni un policía. Qué raro que a plena luz del día maten a un compañero y se vayan los sicarios como si nada hubiera pasado”, manifestó un chofer.

En otro momento, lamentó que otras empresas no se sumaran a la protesta. “Veo que hay muchas empresas que no agarran conciencia y que están trabajando”, enfatizó.

¿Hasta cuándo durará el paro de empresas de buses por muerte de chofer de 'El Rápido' Chofer responde. Panamericana TV

Los conductores señalaron que, aunque durante las protestas se realizan controles policiales, las intimidaciones y extorsiones continúan afectando al sector. Sostienen que la preocupación de las autoridades se centra en evitar manifestaciones, mientras la inseguridad persiste en las calles. Relatan que incluso han recibido mensajes amenazantes desde otros países y reconocen que las bandas criminales actúan con determinación.

El gremio se mantiene expectante ante el incremento de la violencia y demanda una respuesta más efectiva por parte de las autoridades, enfocada en prevenir nuevos ataques y detener a los responsables.

13:21 hsHoy

PNP multa a choferes paralizados en la Panamericana Norte

Mientras tanto, en la avenida Habich, en el distrito de San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú impuso multas y retiró con grúa varios buses de la empresa El Rápido, intensificando la tensión entre los conductores y las autoridades. Los representantes del gremio denunciaron abuso de autoridad, argumentando que los vehículos formaban parte de una caravana y no bloqueaban la vía.

Los trabajadores señalaron que la presencia policial limitó el avance de la movilización y que los buses fueron sancionados de manera simultánea, con la colocación de stickers amarillos en cada unidad por supuestas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.

Temas Relacionados

Paro de transportistasPolicía Nacional del PerúEl Rápidoperu-noticiasEtupsaHuáscar

Últimas noticias

Michelle Soifer terminó empapada durante fiesta de carnavales en Mi Perú: “Me hicieron michi”

La conductora de televisión fue parte de esta celebración, sin embargo nunca imaginó como terminaría

Michelle Soifer terminó empapada durante

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Apertura

El fútbol peruano dejó intensas emociones tras el desarrollo de la tercera fecha, en la que dos equipos lograron mantener el puntaje ideal. Conoce las ubicaciones de todos los participantes

Tabla de posiciones de la

Pedro Gallese y una actuación consagratoria en Colombia: las espectaculares atajadas en triunfo vital de Deportivo Cali

El guardameta peruano brilló bajo los tres palos en la victoria ante Nacional, con intervenciones heroicas que le valieron una ovación ensordecedora del público

Pedro Gallese y una actuación

Machu Picchu: visitantes extranjeros y nacionales pagarán tarifas extras desde mayo para ingresar a la ciudadela

Los precios de las entradas dependerán del país de origen de los visitantes. Titular del Mincetur aclaró que el incremento fue aprobado en 2022

Machu Picchu: visitantes extranjeros y

Keiko Fujimori en contra del aborto en casos de violación: “[Si mis hijas fueran abusadas], yo les diría que tengan al bebé”

La candidata presidencial por Fuerza Popular precisó que solo apoya el aborto si la vida de la madre corre peligro y reveló que ya instruyó a sus hijas para no interrumpir un embarazo tras un ultraje

Keiko Fujimori en contra del

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tiroteo y muerte en el

Tiroteo y muerte en el carnaval de Mercedes: detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven de 18 años

Códigos de Free Fire que puedes reclamar este 16 de febrero de 2026

El futuro universitario es la inteligencia artificial, pero hay una baja histórica en carreras de computación

Lanzamientos de Apple 2026: iPhone 17e, MacBook M5 y nuevos iPad en camino

Kennys Palacios sorprendió al apoyar la serie de la China Suárez, “En el Barro 2″

INFOBAE AMÉRICA

Ted Levine, estrella de ‘El

Ted Levine, estrella de ‘El Silencio de los Inocentes’, pide disculpas a la comunidad trans por su personaje de Buffalo Bill: “Algunas líneas son lamentables”

El mensaje de la presentadora Savannah Guthrie al secuestrador de su madre: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

Panamá arranca 2026 con 675 casos de malaria y transmisión activa

El costo de la planilla pública panameña supera los $4,780 millones

La Policía uruguaya dio detalles del plan de la banda internacional capturada cuando preparaba el robo a un banco

DEPORTES

El crudo análisis de Diego

El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

El escalofriante nocaut que se perfila como el mejor del año en el boxeo: “Uno de los golpes más limpios que jamás verás”

Una jugada nunca vista: el VAR anuló el gol de un equipo por una falta de su entrenador

Andriy Shevchenko y el recuerdo del error que cambió su carrera: “El fútbol es hermoso por eso”