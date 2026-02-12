Perú

Milagros Jáuregui rompe con Renovación Popular y acusa a la cúpula de buscar frenar su candidatura: “Tengo la intuición”

La publicación de fotos de menores sobrevivientes de abuso en un refugio fundado por Jáuregui provocó un quiebre en el partido de López Aliaga. La legisladora confirmó que no fue consultada antes del pronunciamiento que condenó la situación

La congresista y pastora Milagros Jáuregui, aspirante al Senado por Renovación Popular, manifestó este jueves su pesar ante el comunicado de su agrupación —liderada por el exalcalde Rafael López Aliaga—, que condenó la difusión de imágenes de menores obligadas a continuar embarazos tras violaciones, en el centro de acogida que afirma administrar desde hace una década.

Durante una entrevista en el programa digital Edición Especial, la legisladora expresó sospechas sobre una posible intervención de la cúpula del partido en la crisis, aunque evitó señalar responsables directos. “La verdad es que tengo la intuición, pero me gustaría no creer, porque definitivamente yo creo que Renovación Popular es un partido provida y profamilia y deberíamos seguir levantando esta bandera con mucha responsabilidad”, afirmó.

“Creo que los hemos hecho retroceder (...) Yo no sé (por qué se publicó el comunicado) y no te puedo dar un nombre específico, pero estoy segurísima de que no todos los que estamos somos provida y profamilia. Y definitivamente, hay una mano que no quiere que yo llegue al senado”, mencionó.

Jáuregui asintió cuando el conductor del espacio le indicó que no la consultaron antes de emitir el pronunciamiento en X, antes Twitter. “Cuando yo recibí el comunicado, cuando lo vi en redes, lo único que hice fue llorar y lloré de alma, porque es mi familia. Pero entiendo que si lo pusieron fue porque ellos tienen la libertad también de hacerlo. Ahora, no creo que sea todo el partido”, indicó al reiterar que el texto tomó por sorpresa a muchas personas, especialmente a las bases.

La congresista, no obstante, sostuvo su candidatura y su vínculo con la organización. “No voy a renunciar. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy una persona superleal. Yo me comprometí con Rafael. Hubo un tiempo que el partido tuvo una crisis, pero yo me mantuve firme porque había dado mi palabra y yo terminé“, remarcó.

“En estos cinco años, nunca he tenido un solo problema, nunca he tenido ni una sola denuncia. Mi vida desde que pisé el Congreso hasta ahorita, ha sido intachable. Entonces, es muy triste que justo ahora que yo apruebo todas estas leyes y trabajo, me quieran difamar de la manera como lo están haciendo”, agregó.

El comité ejecutivo de Renovación Popular manifestó, sin mencionar a la legisladora ni a su centro, que no comparte ni respalda “lo ocurrido en un evento (...) donde se expuso de manera indebida” a menores. “Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido”, señalaba el documento.

Las imágenes viralizadas recientemente provienen de la página de Facebook del refugio ‘La Casa del Padre’, fundado por Jáuregui y su esposo, en las cuales aparecen sobrevivientes de abuso sexual, con el rostro cubierto, presentadas ante el público en apoyo a un discurso antiderechos.

Las niñas se dejan ver con sus hijos, nacidos tras embarazos producto de la negativa al aborto terapéutico, una práctica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU equipara a la tortura.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, nació en 1961 y ha marcado la política peruana con posturas conservadoras. (Andina)

Posturas internas

Norma Yarrow, congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, repudió las imágenes y afirmó que su postura no responde a intereses políticos ni de grupo. “Los niños no se usan, se protegen. El Estado tiene la obligación de actuar y responder. Rechazo toda exposición de menores y condeno cualquier tipo de abuso infantil. El Ministerio de la Mujer debe aclarar lo ocurrido y asumir su responsabilidad; proteger a nuestros niños es un deber del Estado”, expresó en un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

López Aliaga, favorito en los sondeos electorales, se pronunció en el mismo sentido y consideró que la iniciativa de la parlamentaria “es buena, pero lo bueno no hay que hacerlo público necesariamente, más en estos casos tan dolorosos”.

“A mí en mi vida se me ocurriría (difundir en plataformas) un tema tan delicado, peor si recibe fondos públicos, de exponer una actividad que es totalmente interna”, expresó en una entrevista con TV Perú.

Jáuregui aclaró que no interviene en la gestión del hogar donde se tomaron las fotos, ya que dejó la dirección al iniciar su carrera política. “No las tomé yo, tampoco la publiqué en mis redes sociales”, aseguró.

“A nosotros nos llegan chicas con seis meses de embarazo, con ocho meses de embarazo o llegan chicas ya con bebés y nosotros las albergamos a todos, pero no es que nosotras las obligamos a estar embarazadas. Y todas las chicas nos las entrega el Ministerio de la Mujer”, añadió en otro momento.

