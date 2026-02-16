José Jerí afirma que no asistió a terapia por patología psicosexual porque no fue notificado “válidamente”

José Jerí aseguró que no asistió a la terapia psicológica ordenada por una denuncia archivada de violación sexual porque, según él, no recibió una notificación válida del Poder Judicial

El presidente interino José Jerí afirmó este domingo que no asistió a la terapia psicológica por patología psicosexual dispuesta en enero de 2025 ante una denuncia de violación sexual en la que estuvo implicado cuando era legislador —y que fue finalmente archivada—, porque, según indicó, no recibió una notificación “válida” del Poder Judicial.

En conversación con la periodista Milagros Leiva, explicó que las medidas dictadas en su momento provinieron de un juzgado “sin competencia” para ver su caso y precisó que, por su condición de congresista, correspondía que otro órgano judicial, de distinta instancia, definiera las acciones a seguir. “Hubo un embrollo legal sobre si llegó la notificación o no”, expresó.

“Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación, siempre que hubiera sido debidamente notificado. No puede ser que para una cosa sí colabores y para otra no colabores. Es inconsistente, e inconsistente no soy. Si hubiera llegado válidamente, habría cumplido lo que se me hubiera recomendado”, sostuvo.

Jerí reiteró que no recibió formalmente una recomendación de ese tipo. “Si en su momento hubiese llegado, tomando en cuenta que colaboré con otras pruebas y acciones, sería incongruente que, teniendo conocimiento legal y válido, no cumpliera con una medida que, en comparación, era menos exigente que otras pruebas ya realizadas”, añadió.

Señaló que la recomendación surgió a raíz de la denuncia, la cual fue descartada por falta de participación de su parte. “Eso debe quedar sumamente claro, porque existe interés de ciertas personas en reavivar un tema que está legalmente cerrado”, advirtió.

Fuentes consultadas por Infobae Perú indicaron que la anulación del acto de notificación no elimina las medidas impuestas. “El denunciado (José Jerí) deberá cumplir con las terapias psicológicas ordenadas mediante Resolución N.º 1 de fecha 15 de enero de 2025, y si no está conforme con lo resuelto, puede interponer los recursos impugnatorios que permite la normativa procesal vigente”, se lee en la resolución a la que accedió este medio.

La jueza Sonia Tello precisó que la inmunidad parlamentaria solo cubre procesos penales vinculados a delitos de función, sin aplicación en asuntos tutelares o de familia, como las medidas de protección por violencia contra la mujer.

En ese sentido, Jerí tiene la obligación de comenzar la terapia psicológica en un plazo de 15 días, ya que recibió una notificación formal y reconoció la decisión del juzgado al presentar una apelación contra el tratamiento reeducativo para aprender a controlar la agresividad, los impulsos y la ira.

El jefe de Estado y uno de sus amigos fueron denunciados por una mujer de haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Canta, al noreste de Lima, según informó el portal Epicentro TV. El caso finalmente fue archivado por falta de evidencias.

“Hoy, luego de casi ocho meses, puedo decir públicamente lo que había mencionado ya en reiteradas oportunidades sobre la denuncia principal que se me imputó”, dijo Jerí cuando se conoció la resolución.

“Puedo decir que se ha ratificado lo que ya les había dicho, de que yo no tuve ningún tipo de participación. Yo no tuve ningún tipo de participación directa o indirecta; y se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, agregó.