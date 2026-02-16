Perú

José Jerí afirma que no asistió a terapia por patología psicosexual porque no fue notificado “válidamente”

El presidente interino justificó no haber asistido a la terapia psicológica ordenada tras una denuncia archivada de violación sexual, al asegurar que nunca recibió una notificación judicial válida

José Jerí aseguró que no asistió a la terapia psicológica ordenada por una denuncia archivada de violación sexual porque, según él, no recibió una notificación válida del Poder Judicial

El presidente interino José Jerí afirmó este domingo que no asistió a la terapia psicológica por patología psicosexual dispuesta en enero de 2025 ante una denuncia de violación sexual en la que estuvo implicado cuando era legislador —y que fue finalmente archivada—, porque, según indicó, no recibió una notificación “válida” del Poder Judicial.

En conversación con la periodista Milagros Leiva, explicó que las medidas dictadas en su momento provinieron de un juzgado “sin competencia” para ver su caso y precisó que, por su condición de congresista, correspondía que otro órgano judicial, de distinta instancia, definiera las acciones a seguir. “Hubo un embrollo legal sobre si llegó la notificación o no”, expresó.

“Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación, siempre que hubiera sido debidamente notificado. No puede ser que para una cosa sí colabores y para otra no colabores. Es inconsistente, e inconsistente no soy. Si hubiera llegado válidamente, habría cumplido lo que se me hubiera recomendado”, sostuvo.

Jerí reiteró que no recibió formalmente una recomendación de ese tipo. “Si en su momento hubiese llegado, tomando en cuenta que colaboré con otras pruebas y acciones, sería incongruente que, teniendo conocimiento legal y válido, no cumpliera con una medida que, en comparación, era menos exigente que otras pruebas ya realizadas”, añadió.

El presidente interino afirmó que las medidas provinieron de un juzgado sin competencia para su caso y señaló que, por su condición de congresista, correspondía que otro órgano judicial determinara las acciones

Señaló que la recomendación surgió a raíz de la denuncia, la cual fue descartada por falta de participación de su parte. “Eso debe quedar sumamente claro, porque existe interés de ciertas personas en reavivar un tema que está legalmente cerrado”, advirtió.

Fuentes consultadas por Infobae Perú indicaron que la anulación del acto de notificación no elimina las medidas impuestas. “El denunciado (José Jerí) deberá cumplir con las terapias psicológicas ordenadas mediante Resolución N.º 1 de fecha 15 de enero de 2025, y si no está conforme con lo resuelto, puede interponer los recursos impugnatorios que permite la normativa procesal vigente”, se lee en la resolución a la que accedió este medio.

La jueza Sonia Tello precisó que la inmunidad parlamentaria solo cubre procesos penales vinculados a delitos de función, sin aplicación en asuntos tutelares o de familia, como las medidas de protección por violencia contra la mujer.

En ese sentido, Jerí tiene la obligación de comenzar la terapia psicológica en un plazo de 15 días, ya que recibió una notificación formal y reconoció la decisión del juzgado al presentar una apelación contra el tratamiento reeducativo para aprender a controlar la agresividad, los impulsos y la ira.

Jerí sostuvo que colaboró con todas las diligencias y que, de haber recibido una notificación formal, habría cumplido con la recomendación de terapia

El jefe de Estado y uno de sus amigos fueron denunciados por una mujer de haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Canta, al noreste de Lima, según informó el portal Epicentro TV. El caso finalmente fue archivado por falta de evidencias.

“Hoy, luego de casi ocho meses, puedo decir públicamente lo que había mencionado ya en reiteradas oportunidades sobre la denuncia principal que se me imputó”, dijo Jerí cuando se conoció la resolución.

“Puedo decir que se ha ratificado lo que ya les había dicho, de que yo no tuve ningún tipo de participación. Yo no tuve ningún tipo de participación directa o indirecta; y se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, agregó.

César Acuña deja solo a José Jerí y anticipa su salida de la presidencia: “Vamos a apoyar la censura, confirmadísimo”

El líder de APP anunció que su bancada respaldará la censura contra el presidente interino, una medida que podría adelantar el final de su mandato y modificar el panorama político a pocas semanas de las elecciones generales

El Anticiclón del Pacífico Sur hará sentir su presencia en la costa central del Perú en los próximos días

La influencia atmosférica sobre Lima alterará la distribución de la humedad y la nubosidad, lo que favorecerá días más despejados y la persistencia de nieblas matutinas en comparación a jornadas recientes

Caudal del río Piura se duplica en solo una semana por intensas lluvias en la sierra: advierten posibles desbordes

El aforo del cauce pasó de 56 a 120 m³/s en menos de siete días, mientras en el puente de Chulucanas se reportaron descargas de hasta 220 m³/s que podrían llegar a la ciudad en 36 horas

Bernardo Cuesta ingresa al pedestal de leyendas de Melgar al transformarse en su goleador histórico con 198 anotaciones

El entrañable ‘Berni’ se confirma como el único artillero incontestable de todos los tiempos del club insignia de la ciudad de Arequipa. El logro fue posible con un doblete contra CD Moquegua

María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y afirma que la “chanca cuando debe”

La presentadora sostuvo que su vínculo con la periodista es sincero y que recibe críticas cuando corresponde. Sin embargo, sus compañeros de ‘Sin + que decir’ cuestionaron si realmente existe la misma severidad pública en esa relación

