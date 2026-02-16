José Jerí defiende contratación de jóvenes que lo visitaron: “Han trabajado conmigo en el Congreso”

El mandatario negó cualquier relación personal y afirmó que varias trabajaron con él en el Congreso. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

En medio de una creciente presión política y cuestionamientos públicos por las visitas de jóvenes profesionales a Palacio de Gobierno que posteriormente fueron contratadas en el Estado, el presidente de la República, José Jerí, decidió salir al frente y defender tanto los procesos de contratación como la trayectoria de las involucradas.

A puertas de una posible censura, el mandatario rechazó cualquier insinuación de favoritismo indebido y sostuvo que se ha intentado distorsionar los hechos bajo un enfoque que, según afirmó, termina siendo injusto y hasta discriminatorio.

El jefe de Estado explicó que varias de las personas cuestionadas habían trabajado previamente con él en el Congreso de la República, por lo que su incorporación durante la etapa de transición respondía a la necesidad de contar con personal de confianza que conociera su línea de trabajo y pudiera ayudar a reorganizar equipos tras el cambio de funciones. En ese sentido, subrayó que las decisiones adoptadas obedecieron a criterios técnicos y de experiencia previa.

“Solo mencionaron a las mujeres y no a los hombres”

“Muchas de esas personas trabajaban conmigo y tenía que haber personas de confianza para rearmar lo que se había encontrado. Que se haya tenido que distorsionar (la información) por solo haber visitado al presidente o que, por el hecho de ser mujer, solo pueden conseguir algo en el Estado, es completamente falso e injusto para sus carreras”, declaró el mandatario.

El presidente insistió en que las reuniones no fueron exclusivas con mujeres, como se ha sugerido en algunos reportajes, sino que también participaron hombres que luego formaron parte del equipo de trabajo. Desde su perspectiva, centrar la atención únicamente en las mujeres genera una narrativa sesgada que termina afectando la reputación profesional de quienes han construido una trayectoria en el sector público.

“¿Por qué solo mencionaron a las mujeres y no a los hombres?. No se puede maltratar a la mujer de esa manera porque, para tal caso, fueron mujeres y fueron hombres. Esas personas han trabajado conmigo en el Congreso. Todas las contrataciones han sido conforme a procedimiento”, sostuvo.

El mandatario también explicó que no todas las reuniones sostenidas con estas profesionales concluyeron directamente con él, sino que en muchos casos fueron derivadas a los equipos de transferencia, responsables de evaluar perfiles y necesidades administrativas durante el cambio de gestión. Con ello, buscó desmontar la idea de que cada visita a Palacio implicó una decisión personal inmediata del jefe de Estado.

Según detalló, el proceso de transición requirió reorganizar estructuras internas y reconstruir áreas que presentaban deficiencias. En ese contexto, señaló que era natural recurrir a personas con experiencia previa en su despacho congresal, pues conocían su metodología y podían integrarse con rapidez a la dinámica del Ejecutivo.

La controversia escaló cuando la periodista Milagros Leiva le formuló una pregunta directa sobre la posibilidad de que existiera algún tipo de relación personal con alguna de las jóvenes que habría influido en su contratación. La interrogante, planteada en el marco de una entrevista televisiva, buscaba despejar dudas que circulaban en redes sociales y espacios políticos.

Rechaza relación con alguna de las jovenes involucradas

Jerí rechazó categóricamente esa insinuación. “Es bastante descabellado, por decirlo y bastante descortés con el talento que puedan tener jóvenes profesionales que tienen currículum y trayectoria, que han trabajado en el Estado en diferentes momentos, que han trabajado en el Congreso”, respondió.

Con esta afirmación, el presidente no solo negó cualquier vínculo de carácter personal, sino que defendió la capacidad técnica y profesional de las trabajadoras cuestionadas. Consideró que las acusaciones no solo lo afectan a él en el plano político, sino que también dañan la imagen de mujeres que, según dijo, cuentan con formación académica y experiencia acreditada.

Los escándalos de José Jerí que han generado una crisis de gobernabilidad en los primeros meses del 2026. Foto: Composición Infobae

En el tramo final de sus declaraciones, el mandatario calificó de indignantes las versiones que sugieren algún tipo de irregularidad o favoritismo basado en criterios ajenos al mérito profesional. A su juicio, estas acusaciones forman parte de una estrategia para debilitar la institución presidencial en un momento políticamente delicado.

El contexto no es menor. La posibilidad de una censura ha sido mencionada por algunos sectores del Congreso, lo que añade un componente de tensión al escenario político.

