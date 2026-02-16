Corte de agua de Sedapal este martes 17 en al menos 10 distritos: zonas afectadas y horarios en los que no habrá servicio en Lima

Servicio será interrumpido en siete zonas de la capital. | TC

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la programación de un corte temporal de agua potable este martes 17 de febrero que afectará a diversos distritos de Lima Metropolitana. La medida, difundida a través de canales oficiales y redes sociales, responde a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red de distribución con el objetivo de optimizar el sistema y asegurar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios.

Según informó la empresa estatal, la suspensión del suministro impactará, en distintos horarios y zonas, a La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres. Sedapal instó a los residentes a tomar previsiones anticipadas, como almacenar agua de manera responsable y consultar el detalle de las interrupciones para minimizar las molestias durante la jornada.

¿En qué zonas y desde qué hora no habrá agua el martes 17 de febrero?

En La Molina, el corte afectará a todo el distrito desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.. En el caso de Santa Anita, la restricción de agua se dará en la zona comprendida entre la Avenida De La Cultura, Carretera Central, Avenida Colectora Industrial, Avenida Huancaray y la urbanización Los Chancas de Andahuaylas, en el mismo horario. El motivo principal en ambos distritos es la baja presión del agua vinculada a acciones de mantenimiento planificadas.

Ate también experimentará la interrupción del servicio entre las 10:30 a.m. y las 4:30 p.m., específicamente en las urbanizaciones Mayorazgo, La Merced y en el área delimitada por la Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Evitamiento, Avenida Circunvalación, Avenida Separadora Industrial y Avenida Las Torres. Esta operación busca garantizar la correcta ejecución de las obras de empalme y la limpieza de los reservorios.

(Instagram/Sedapal)

En los distritos de San Luis y San Borja, la zona impactada se encuentra entre la Avenida Nicolás Arriola, Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado y Avenida San Luis. El corte en estos sectores, igual que en los distritos mencionados previamente, se realizará de 10:30 a.m. a 4:30 p.m. y responde a la necesidad de mantener los niveles de calidad en el sistema de distribución.

Para Santiago de Surco, los sectores afectados son los comprendidos entre la Avenida Javier Prado Este, Avenida Golf de Los Incas, los límites de Cerro Camacho, Cerro Centinela, Lomas de Pamplona Surco, el jirón Tambo Real, Avenida Primavera y Avenida Panamericana Sur, dentro del mismo rango horario. En Chorrillos, la suspensión abarcará los sectores 91, 92 y 97, también a partir de las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Uno de los distritos con mayor población afectada será San Juan de Lurigancho, donde el corte se realizará en el área delimitada por la Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida Tusilagos Este, Avenida Flores de Primavera, Avenida Los Jardines Oeste, Avenida Los Postes Este, Avenida Basadre Este, así como las urbanizaciones Zárate, Caja de Agua, Chacarilla Otero, la cooperativa Las Flores, San Silvestre y Violetas I, II y III, San Carlos, la asociación San Hilarión I y II, la cooperativa La Huayrona I y San Gabriel. La suspensión está programada desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. y se debe a trabajos que provocarán baja presión en la red.

En Villa María del Triunfo, la restricción del suministro será desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en zonas como la avenida José Carlos Mariátegui, el asentamiento humano Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas, habilitaciones del sector 308, sub-sector 308-05/RRP-5 Candelaria I, y el cuadrante entre Calle S/N, pasaje Cusco, prolongación José C. Mariátegui y avenida Cerro Verde. El motivo es la ejecución de empalmes necesarios para la mejora de la red.

Por su parte, en San Martín de Porres, el corte se extenderá desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 212, incluyendo áreas como el asentamiento humano Jazmines del Naranjal, la asociación de propietarios de viviendas Residencial Monte Azul, la asociación Residencial Los Lirios, la urbanización Los Jardines del Naranjal primera etapa, Los Naranjitos segunda etapa, Los Portales del Naranjal y la urbanización Virgen del Rosario. Según el reporte de Sedapal, estas acciones se realizan para permitir la limpieza de reservorios y asegurar la salubridad del agua distribuida.

La empresa estatal recordó que los trabajos de mantenimiento y empalme son indispensables para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de agua potable en una ciudad de la magnitud de Lima Metropolitana, donde la demanda se mantiene en crecimiento constante. Sedapal reiteró la importancia de que los usuarios consulten los horarios específicos y preparen sus hogares ante la suspensión temporal, haciendo énfasis en el uso responsable del recurso almacenado y la revisión de los canales oficiales ante cualquier eventualidad o modificación de los planes previstos.

Las autoridades recomendaron a la población verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas y tomar medidas preventivas, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales. La empresa puso a disposición su plataforma web y líneas de atención al cliente para consultas adicionales y seguimiento de la reanudación del servicio en cada distrito.