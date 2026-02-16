Perú

Militante de Somos Perú asistió a reuniones en Sedapal sin contrato ni cargo formal

La aparición de un miembro del partido del presidente José Jerí en actividades estratégicas de la compañía pública de agua generó dudas sobre los filtros institucionales

Hugo Obando Concha, presidente de Sedapal, enfrenta cuestionamientos tras permitirse la presencia de un asesor externo sin vínculo laboral en decisiones técnicas y financieras de la institución. | América Noticias/Cuarto Poder

La presencia de Javier Muñoz Pretel, militante de Somos Perú, en la estructura interna de la empresa estatal Sedapal ha generado interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. Según reveló Cuarto Poder, Muñoz Pretel despachó durante al menos dos meses junto al presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando Concha, sin contar con contrato ni cargo oficial en la entidad que abastece de agua potable a Lima y Callao.

Muñoz Pretel acompañó a Obando Concha en diversas reuniones estratégicas, incluidas audiencias con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes. Durante ese periodo, el militante de Somos Perú fue presentado ante autoridades como miembro de Sedapal, pese a carecer de vínculo laboral y de registro académico en Sunedu.

Las fotografías difundidas por el programa muestran a Muñoz Pretel sentado junto a Obando en mesas de decisión sobre proyectos millonarios para la empresa estatal.

Consultada por el citado medio, Luisa Eyzaguirre, secretaria de Defensa del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal), confirmó que el entorno laboral desconocía la función real de Muñoz Pretel.

“Sabíamos que era una persona allegada a Palacio de Gobierno, pero no conocíamos su actividad ni su función dentro de la empresa”, declaró Eyzaguirre.

Asistió a reunión con el Ministerio de Vivienda

El seguimiento periodístico recordó que el 1 de diciembre, Obando Concha presentó a Muñoz Pretel ante el ministro Sifuentes como integrante de la institución, situación que fue aclarada por el propio Ministerio.

“Es Hugo Obando quien vino acompañado del señor Muñoz Pretel a la reunión y no que este último haya sido convocado a participar. El presidente de Sedapal y el señor Javier Muñoz Pretel ingresaron al Ministerio de Vivienda a la misma hora y se retiraron a la misma hora. El ministro Wilder Sifuentes no conocía ni había visto antes al señor Muñoz Pretel y no ha sostenido ninguna reunión con él que no haya sido parte de la delegación de Sedapal para tratar temas estrictamente técnicos”, se lee en el comunicado.

Durante las primeras semanas de gestión de Obando Concha, Muñoz Pretel llegó a Sedapal identificado como representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque no existía registro de una designación formal. Según constató el citado medio, el militante de Somos Perú visitó al menos cinco veces al entonces congresista y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Jerí, entre 2022 y 2024.

Su presencia en reuniones estratégicas de Sedapal se mantuvo hasta fines de enero, cuando finalmente se le otorgó una orden de servicio por cuatro meses, con un pago de 20 mil soles, para tareas de apoyo en coordinación y articulación de la alta dirección.

En la documentación interna de Sedapal, se dejó constancia explícita de que el servicio solicitado para Muñoz Pretel no tenía precedentes en la empresa.

“Si una persona está fungiendo funciones antes de contar con una orden de servicio, se configura una situación, al menos, irregular”,

Asimismo, se recordó que la administración de Sedapal ya ha sido cuestionada anteriormente por el manejo de su planilla y por el incremento en las tarifas de agua propuesto para Lima y Callao.

