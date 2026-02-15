“No es una acción arbitraria”: alcalde responde a cuestionamientos de la Defensoría por cierre de Agua Dulce

El municipio sostiene que la decisión se basa en una ordenanza, mientras la Defensoría la considera desproporcionada. Foto: ANDINA

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, respondió al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que cuestiona el cierre de la playa Agua Dulce para este 15 de febrero, al asegurar que la decisión municipal no es arbitraria y que se sustenta en una ordenanza vigente, así como en la necesidad de atender los altos niveles de contaminación registrados en la zona.

En declaraciones a RPP, el alcalde Richard Cortez sostuvo que la Defensoría del Pueblo no se ha apersonado a la playa Agua Dulce para constatar directamente la situación ambiental que, según indicó, se repite cada fin de semana.

“Lo lamento muchísimo, la Defensoría no ha venido a visualizar día a día los niveles de contaminación. Lo que estamos realizando va en bienestar de la propia comunidad. No estamos haciendo una acción arbitraria, nos basamos en la ordenanza que tenemos y eso ha efectuado que el cierre se realice con todas las coordinaciones correspondientes”, declaró el burgomaestre.

Añadió que el pronunciamiento de la entidad se habría emitido sin considerar la realidad que enfrenta la municipalidad en la gestión de residuos sólidos en la zona costera.

“La Defensoría del Pueblo debería venir aquí y ver in situ los niveles de contaminación que tenemos y después recién evaluar comunicados que están fuera de la realidad”, señaló.

¿Qué dice la Defensoría del Pueblo?

En un comunicado previo, la Defensoría del Pueblo cuestionó el cierre de la playa Agua Dulce al considerar que afecta el derecho al libre tránsito y recordó que las playas son bienes de dominio y uso público. Si bien reconoció que la protección del ambiente y la adecuada gestión de residuos constituyen fines de interés público, advirtió que una restricción total del acceso resulta desproporcionada.

La institución sostuvo que este tipo de decisiones deben ser evaluadas previamente mediante medidas menos restrictivas, que permitan conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales.

Asimismo, la Defensoría alertó que, de no acatarse sus recomendaciones, se evaluará la adopción de acciones legales contra quienes incumplan la normativa vigente.

Cierre de Agua Dulce este 15 de febrero

La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero como una medida preventiva frente a los constantes reportes de acumulación de basura y residuos dejados por los veraneantes.

Richard Cortez explicó que la decisión responde a la necesidad de realizar labores de limpieza tras los altos niveles de contaminación registrados en jornadas anteriores, luego de una masiva afluencia de bañistas.

Posibles nuevos cierres

El alcalde no descartó que se adopten medidas similares en otros fines de semana si no se observa un cambio en el comportamiento de los visitantes.

“Si no mejora el comportamiento de nuestros veraneantes y nuestros bañistas habrá que evaluar un posible cierre”, indicó.

La autoridad municipal reiteró que la prioridad es preservar la salubridad del espacio público y evitar que la playa continúe acumulando residuos que afectan el entorno y la salud de los propios usuarios.

Advertencia sobre intervención policial

En su pronunciamiento ampliado, la Defensoría del Pueblo recordó que el acceso a las playas está protegido por la Constitución y la Ley N.° 26856, que califican estos espacios como bienes de dominio público, con acceso libre y gratuito. También citó un precedente del Tribunal Constitucional que proscribe restricciones arbitrarias o desproporcionadas al uso del litoral.

La institución exhortó al municipio a cumplir su obligación de garantizar la limpieza, salubridad y conservación de las playas, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, y advirtió que la responsabilidad de la gestión ambiental no puede trasladarse exclusivamente a la ciudadanía.

Finalmente, reiteró su disposición a dialogar con la municipalidad para encontrar alternativas que permitan proteger el ambiente sin afectar el ejercicio de los derechos fundamentales, y señaló que mantendrá vigilancia sobre la aplicación de la medida anunciada para este domingo.