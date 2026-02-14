Barranco endurece controles en sus playas tras cierre de Agua Dulce: buscan evitar aglomeraciones y riesgos

Se reforzará desde tempranas horas la presencia de efectivos policiales, personal de serenazgo, fiscalización, tránsito y limpieza pública. (Foto: Andina)

El cierre de Agua Dulce en Chorrillos este domingo 15 de febrero, motivado por la acumulación de residuos y la preocupación por la salud pública, llevó a la Municipalidad de Barranco a anunciar un refuerzo de los controles de acceso y aforo en todas sus playas.

La decisión responde a la expectativa de una mayor afluencia de bañistas desplazándose hacia Yuyos, Sombrillas y otros balnearios del distrito, ante la imposibilidad de ingresar a la popular playa chorrillana.

Según el comunicado oficial, Barranco aplicará controles de aforo y medidas preventivas desde tempranas horas. El despliegue de efectivos policiales, personal de serenazgo, fiscalización y limpieza pública será visible en las principales zonas costeras, con especial atención en la Bajada de Baños, donde el tránsito peatonal tendrá sentido único hacia la ciudad a partir de las 4:00 p.m.

Autoridades buscan evitar aglomeraciones, preservar el orden y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes durante la jornada.

Esta estrategia incluye la coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), EMAPE, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima

El objetivo es asegurar una gestión eficiente del tránsito y la seguridad marítima, considerando el probable incremento de bañistas tras el cierre temporal de Agua Dulce.

La Municipalidad de Barranco informa sobre las restricciones en la Bajada de Baños, por las playas Yuyos y Sombrillas.

Reglas y responsabilidad

La Municipalidad de Barranco recordó a los usuarios que, conforme a la ordenanza 071-MDB, existen restricciones claras en sus playas.

No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, la ingesta de alimentos, el armado de campamentos, ocasionar ruidos molestos, el ingreso de mascotas ni el comercio ambulatorio informal.

Estas disposiciones buscan mantener las condiciones sanitarias y el orden, en un contexto marcado por la alta demanda de espacios públicos durante el verano.

Personal de limpieza intensificará recorridos para recoger residuos y mantener en condiciones óptimas las zonas de baño.

Asimismo, fiscalizadores y agentes de serenazgo estarán atentos para hacer cumplir las normas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia o la seguridad de los asistentes.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la responsabilidad ciudadana y la colaboración de vecinos y visitantes. El cumplimiento de las disposiciones permitirá que la jornada se desarrolle de forma segura y ordenada, evitando incidentes relacionados con la sobrepoblación en los balnearios.

“El compromiso y la responsabilidad de todos son fundamentales para evitar situaciones de riesgo y garantizar una jornada segura y ordenada”, señala el comunicado.

Pedido de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo rechazó el cierre de la playa Agua Dulce dispuesto por la Municipalidad de Chorrillos, recordando que el acceso a las playas es un derecho público y constitucional.

Señaló que la protección ambiental no debe justificar restricciones totales y que corresponde al municipio garantizar condiciones de salubridad y limpieza.

La Defensoría consideró desproporcionada la medida, exhortó a buscar alternativas menos restrictivas y pidió un plan integral de gestión de residuos. También advirtió que el uso de la fuerza pública debe ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´enfocarse en proteger derechos, no en limitar el acceso a espacios públicos.