La emotiva reacción de Hugo García al enterarse que será papá por primera vez: “Me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’”

Hugo García reacciona con emoción ante el anuncio del embarazo, destacando la espera y la alegría por su primer hijo junto a Isabella. Instagram Hugo García

El modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’, Hugo García, vive uno de los momentos más importantes de su vida tras recibir la noticia de que será padre por primera vez junto a su pareja, la influencer venezolana Isabella Ladera. La manera en que Hugo se enteró de la llegada de su primer hijo ha sido descrita por la propia Isabella como un instante de auténtica emoción y conmoción.

La emotiva reacción de Hugo García al enterarse del embarazo de Isabella Ladera

En una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, Isabella Ladera narró el preciso momento en que decidió compartirle la noticia a Hugo. La pareja se encontraba paseando en un parque, y la influencer, ansiosa y conmovida, le confesó que sería padre.

“Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más”. Al escuchar la revelación, Hugo quedó en estado de shock, incapaz de asimilar de inmediato la magnitud del anuncio. “él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’. él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato”, recordó Isabella, describiendo la intensidad del momento y la felicidad compartida.

La confirmación del embarazo de Isabella y la sensible reacción de Hugo ponen de manifiesto el deseo previo de ambos por formar una familia. Desde ese instante, la pareja no ha dejado de planear y soñar juntos la llegada de su bebé, sosteniendo siempre un enfoque de complicidad y apoyo mutuo.

La noticia fue mantenida en absoluta reserva durante los primeros meses, tanto por respeto a la intimidad de la pareja como por el deseo de vivir el proceso de manera íntima, lejos de la presión mediática. Solo los familiares más cercanos, como la madre de Isabella, fueron informados antes del anuncio oficial.

La pareja Isabella Ladera y Hugo García compartió la feliz noticia de su embarazo mostrando las ecografías del futuro bebé mientras se abrazan en una hermosa playa.

La reacción de la madre de Hugo García

La expectación en torno a la paternidad de Hugo García venía creciendo desde hace semanas, alimentada por especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos. La situación llegó a involucrar incluso a la madre del modelo, Fabiola Silva, quien fue consultada al respecto, hace algunas semanas, por ‘América Hoy’.

Silva expresó su alegría ante la posibilidad de convertirse nuevamente en abuela, aunque dejó claro que la noticia debía ser confirmada por la pareja. “Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero eso es asunto de ellos. Yo sería feliz, imagínate. ¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya”, afirmó, dejando ver su entusiasmo ante la inminente llegada del nuevo integrante a la familia.

Silva también subrayó que no tiene preferencia por el sexo del bebé y que lo importante es la bendición que supone la llegada de un nuevo ser. “Lo que Dios mande. Si hay, la bendición que Dios mande”, insistió, mostrando su apoyo incondicional a la pareja.

La noticia del embarazo de Isabella Ladera y la reacción de Hugo García han sido recibidas con entusiasmo y felicitaciones de parte de amigos y seguidores en redes sociales. En las primeras imágenes difundidas, ambos comparten una ecografía y se muestran abrazados, evidenciando la felicidad que los rodea en esta nueva etapa.

La reacción de la madre de Hugo García ante la noticia de un posible embarazo de Isabella Ladera. Video: América Hoy

La pareja aún no sabe el sexo del bebé y ha preferido mantener muchos detalles en privado, aunque han revelado que contemplan opciones de nombres válidos tanto para niño como para niña. La llegada de este hijo representa la consolidación de su relación y el inicio de una nueva etapa de vida, marcada por la ilusión y el compromiso.

Hugo García, conocido por su carisma y trayectoria en la televisión peruana, inicia así su viaje por la paternidad rodeado de amor y expectativas, acompañado por una familia que espera con ansias conocer al nuevo integrante. En palabras de Isabella, su embarazo ha sido un proceso anhelado y cuidado, y la reacción de Hugo al enterarse de la noticia reafirma el deseo compartido de construir un hogar lleno de cariño y proyectos en común.