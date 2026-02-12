Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, rechaza la destitución del presidente interino José Jerí, investigado por reuniones con empresarios chinos y cuestionado por incidentes en el Congreso

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó este jueves su rechazo a la posible censura y vacancia del presidente interino José Jerí, e investigado por reuniones reservadas con empresarios chinos, cuestionado por asistir a una fiesta de cumpleaños junto a una persona relacionada con una presunta red de prostitución en el Congreso y por la contratación de varias mujeres que acudieron a su despacho, algunas de las cuales permanecieron hasta el amanecer sin dejar registro de salida.

En una rueda de prensa, el burgomaestre afirmó que “sería un retroceso” que el mandatario abandone el cargo a pocas semanas de las elecciones generales de abril, en las que se elegirá a su sucesor.

“Considero que sería un retroceso porque el país requiere estabilidad”, señaló, y añadió que, si existieran ilícitos que involucren al jefe de Estado, estos deben resolverse en las instancias judiciales y no mediante cambios de gobierno.

“Esa es mi opinión absolutamente personal, no involucro a la municipalidad, ni al partido, ni a ninguna institución. Simplemente, creo y considero, y lo digo porque he sido parlamentario también, que sería, desde mi punto de vista, una medida que generaría más inestabilidad”, sostuvo.

Reggiardo considera que la salida del mandatario representaría un retroceso y que cualquier acusación debe resolverse en la vía judicial, no con cambios de gobierno

La postura de Reggiardo contrasta con la de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien exigió la renuncia inmediata de Jerí tras la difusión de videos donde se observa al presidente reunido fuera de su horario oficial con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

“Yo le pediría la renuncia... no puede estar dando esa imagen y tener cada noche un video más. ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? Eso destroza la confianza del Perú. No, no entró para eso; entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias”, declaró días atrás.

El exalcalde capitalino también rechazó el respaldo de Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, a la permanencia de Jerí. “Si ella quiere ser cómplice de estas sospechas, es su problema”, afirmó.

La opinión de Reggiardo difiere de la del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien exige la renuncia inmediata de Jerí tras la difusión de videos comprometedores

Actualmente, el Congreso necesita seis firmas más para alcanzar las 78 requeridas y así convocar un pleno extraordinario que permita debatir la moción de censura contra el presidente. Hasta ahora, se han sumado 72 adhesiones a la solicitud, cuyo objetivo es que el debate ocurra este mes y no se postergue hasta marzo, cuando se retoman las sesiones parlamentarias.

Por el momento, Fuerza Popular no ha firmado el documento y advierte, al igual que Reggiardo, que la salida de Jerí podría intensificar la inestabilidad política a pocas semanas de los comicios. Somos Perú, partido al que pertenece Jerí, tampoco apoya la convocatoria ni dará su voto a favor de la censura.

Una vez reunidas las firmas restantes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, deberá llamar a la Junta de Portavoces para fijar la fecha del pleno donde se discutirá y votará la situación del presidente interino.