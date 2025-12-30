Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

¿Qué pasó con la inscripción de Juntos por el Perú? Partido denuncia falla técnica del JNE. Video: Canal N.

A contrarreloj y en pleno cierre del calendario electoral, Juntos por el Perú (JPP) denunció que una falla técnica en el sistema digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frustró la formalización de sus listas parlamentarias. Según el partido, una caída de la plataforma durante cinco horas impidió completar el proceso dentro del plazo establecido, pese a que la información ya había sido cargada previamente.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, explicó que el problema se registró entre la medianoche del 23 de diciembre y el mediodía del día siguiente, periodo en el que el JNE había extendido excepcionalmente el plazo para culminar las inscripciones iniciadas antes del cierre oficial.

En entrevista con Canal N, Sánchez sostuvo que la organización cumplió con subir la información exigida antes de las 11:59 p. m. del 23 de diciembre y que lo único pendiente era la formalización digital, la cual no pudo concretarse debido al colapso del sistema informático.

Juntos por el Perú presentó un reclamo formal ante el Pleno del JNE. Fuente: Juntos por el Perú / Facebook

“Si el sistema estuvo cinco horas sin funcionar, lo justo es que se repongan esas mismas cinco horas para completar el procedimiento”, afirmó el exministro, al remarcar que no se buscaba incorporar nueva documentación fuera de plazo, sino concluir un trámite ya iniciado.

Incidencias técnicas reconocidas por el propio Jurado

Sánchez aseguró que los problemas no fueron aislados ni exclusivos de su agrupación. Según explicó, días antes del cierre del plazo ya se habían registrado fallas técnicas que obligaron a rehacer cargas completas de información en el sistema Declara+ del JNE.

Indicó, además, que existen actas firmadas por personeros de distintos partidos en las que se deja constancia de estas incidencias. De acuerdo con su versión, el propio Jurado fue consciente de la situación, razón por la cual decidió ampliar el plazo hasta el mediodía del 24 de diciembre, aunque esa extensión coincidió nuevamente con problemas en la plataforma, especialmente en la visualización y validación de firmas digitales.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, denuncia colapso del sistema del JNE durante cierre de inscripciones. | Congreso

Reclamo ante el JNE y la Defensoría del Pueblo

Frente a esta situación, Juntos por el Perú presentó un reclamo formal ante el Pleno del JNE y remitió documentación a la Defensoría del Pueblo, solicitando que se garantice el derecho constitucional a la participación política.

Desde el partido reiteraron que el error fue de carácter técnico y ajeno a su control, y que impedir la inscripción por una falla del sistema vulnera las reglas de equidad del proceso electoral.

Inscripción incompleta y cifras del proceso

El plazo para solicitar la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026 venció el 23 de diciembre a las 11:59 p. m. No obstante, los partidos que iniciaron sesión antes de esa hora contaron con un margen adicional hasta el mediodía del 24 para completar el registro.

Pese a ello, Juntos por el Perú solo logró inscribir el 45,81% de sus listas, con 26 de 57 presentadas. La organización atribuyó este resultado directamente a las fallas del sistema digital del JNE, señalando que durante cinco horas la plataforma estuvo inoperativa. Esta denuncia fue respaldada con cartas dirigidas al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al contralor general de la República, César Aguilar, difundidas desde el 24 de diciembre.

Roberto Sánchez junto a Analí Márquez a la izquierda y Brígida Curo a su derecha. | JPP

Proceso paralelo por presunta neutralidad electoral

De manera paralela, Juntos por el Perú enfrenta un proceso ante el Jurado Electoral Especial por una presunta infracción al principio de neutralidad electoral. El JEE cuestiona la participación de dos trabajadores del despacho congresal de Roberto Sánchez en actividades políticas.

Se trata de Gianmarco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren. El partido presentó una apelación a la sanción y sostuvo que ambos solicitaron licencia sin goce de haber antes de participar en los actos observados.

Respuesta a críticas políticas y posición sobre Pedro Castillo

Consultado por declaraciones del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien acusó a Juntos por el Perú de ser un proyecto funcional a la derecha, Sánchez respondió que fue Perú Libre quien pactó con sectores conservadores para integrar la actual mesa directiva del Congreso. “El sol no se puede tapar con un dedo”, señaló.

Asimismo, reiteró que, de llegar al Ejecutivo, evaluaría un indulto para el expresidente Pedro Castillo, al considerar que existe una percepción ciudadana de injusticia en su condena. Sobre el mensaje del 7 de diciembre de 2022, lo calificó como una “proclama política inidónea”, evitando definirlo como un golpe de Estado y señalando que el proceso judicial aún está en discusión.

Roberto Sánchez busca captar el voto de los simpatizantes que le quedan a Pedro Castillo. Foto: composición Infobae