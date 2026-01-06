Perú

Nuevo feriado en Perú sí es viable, considera el Mincetur: Esta sería la fecha

La entidad de Turismo ha opinado favorablemente, sobre la propuesta del Congreso de aprobar en feriado nacional número 17

Perú tiene 16 feriados, pero
Perú tiene 16 feriados, pero este año estará en debate la declaratoria de uno nuevo.

Luego de meses sin novedades sobre el proyecto del Congreso para aprobar un nuevo día feriado en Perú, la primera entidad del Poder Ejecutivo ha respondido al pedido de opinión sobre la propuesta que aumentaría días libres.

Como se recuerda, el congresista Idelso García Correa, de Alianza Para el Progreso, más siete otros parlamentarios de la misma bancada, presentó en octubre del 2025 un proyecto de ley para declara el 13 de octubre de cada año como feriado nacional, por la conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. Este podría ser el feriado número 17 del calendario nacional oficial.

Y eso parecería más cerca a concretarse. Según documentos a los que accedió Infobae Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha opinado ante la propuesta, y el pedido de opinión del mismo Congreso: “Si bien se considera una propuesta viable“, la entidad señala que se debe tener en cuenta un análisis más riguroso en torno al costo-beneficio de la medida.

La Comisión de Trabajo del
La Comisión de Trabajo del Congreso tiene en agenda un proyecto para aprobar un nuevo feriado en Perú.

Opinión del Mincetur sobre nuevo feriado

“La declaratoria como feriado nacional, del día 13 de octubre de cada año en conmemoración de la festividad del señor cautivo de Ayabaca, podría guardar importante relevancia en la valoración y fortalecimiento de la identidad cultural del país (principalmente del norte del Perú)”, aclara el Mincetur, en un documento firmado por la Especialista de la Dirección de Normatividad Y Calidad Turística Melissa Lizbeth Romani Nazario. al que pudo acceder Infobae Perú.

La entidad considera que esta feriado del 13 de octubre puede permitir “visibilizar a nivel nacional e internacional a la región Piura como destino turístico relevante en aspectos de religiosidad, impulsando así, el desarrollo de actividades turísticas y la diversificación de la oferta turística en la región”. Exactamente, el Mincetur ve que esto podría ser un importante “catalizador” de viajes a nivel nacional.

Pero hay una observación extra que hace el Mincetur. “Si bien se considera una propuesta viable, se recomienda tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.15 del presente informe", aclara.

El Mincetur finalmente opinó sobre
El Mincetur finalmente opinó sobre el feriado que se busca declara para el 13 de octubre.

Es viable, pero aún falta algo

El proyecto que propone el nuevo feriado para el calendario nacional, el del 13 de octubre de cada año, no estaría detallando bien sus sustentos técnicos. Esto es lo que faltaría ‘afinar’, según el Mincetur, entidad que considera viable que exista un nuevo feriado.

“Es necesario advertir que la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley guarda sustento en fuentes cuya rigurosidad técnica no resultaría suficiente; por lo que se sugiere realizar un análisis más detallado y que incluya información de carácter oficial; así como se revise la coherencia de información sobre los aspectos de costo-beneficio”, aclara la entidad en su opinió a la propuesta legislativa.

Asimismo, el Mincetur considera que otras entidades del Ejecutivo también deben pronunciarse por el proyecto de ley. Entre estas están el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Ministerio de Economía y Finanzas, “en el marco de sus funciones y competencias”. Pero, además, como se puede verificar, el Congreso ha pedido opinión también otras instituciones, como la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima, cuyas respuestas de opinión también están pendientes.

Accidente en el Metropolitano: camioneta

San Marcos anuncia las fechas

Abogado de deudos de víctimas

Fátima Chávez revela la verdadera

¿Rectificación de retiro de AFP?
Abogado de deudos de víctimas

Fátima Chávez revela la verdadera

¿Cuándo es el sorteo de

