El próximo feriado largo confirmado en Perú a nivel nacional: trabajadores gozarán de cuatro días libres

El calendario de Perú confirma un nuevo feriado largo de cuatro días consecutivos para todo el país en 2026, una noticia que marca la agenda de trabajadores y familias. Según la información oficial, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, la población podrá disponer de un período extendido de descanso, gracias a la coincidencia de la Semana Santa con días de descanso oficial para el sector público.

Los peruanos tendrán la posibilidad de aprovechar una pausa laboral considerable. El próximo feriado largo se distribuirá así: jueves 2 de abril, correspondiente a Jueves Santo; viernes 3 de abril, designado como Viernes Santo; y para el sector público, sábado 4 y domingo 5 de abril figuran como días no laborables.

Este bloque de descanso se presenta como uno de los más extensos del año, según el calendario dispuesto por el gobierno peruano.

La información detalla que, en total, Perú suma 16 feriados oficiales durante 2026, ubicándose entre los países con mayor cantidad de jornadas festivas en la región. La Semana Santa figura entre las festividades religiosas con mayor arraigo, lo que determina la paralización de actividades en distintos sectores y la movilización de personas hacia diversos destinos dentro y fuera del país.

Detalles del calendario

El calendario de feriados nacionales para 2026 mantiene jornadas emblemáticas para la identidad peruana. Las fechas confirmadas incluyen, además de la Semana Santa, el Día del Trabajo el viernes 1 de mayo, la Batalla de Arica y Día de la Bandera el domingo 7 de junio, y el Día de San Pedro y San Pablo el lunes 29 de junio.

Otros feriados destacados son el Día de la Fuerza Aérea del Perú el jueves 23 de julio, las Fiestas Patrias el martes 28 y miércoles 29 de julio, la Batalla de Junín el jueves 6 de agosto, y Santa Rosa de Lima el domingo 30 de agosto.

El calendario se extiende hasta fin de año con fechas como el Combate de Angamos el jueves 8 de octubre, el Día de Todos los Santos el domingo 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción el martes 8 de diciembre, la Batalla de Ayacucho el miércoles 9 de diciembre y la Navidad el viernes 25 de diciembre.

Significado de la Semana Santa

La Semana Santa representa un periodo de profunda tradición religiosa en Perú, especialmente para quienes profesan la fe católica. Este feriado conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, e implica actos públicos de devoción como procesiones y celebraciones litúrgicas. El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección destacan por la participación masiva de fieles en diversas regiones del país.

Para el sector público, el gobierno ha dispuesto la extensión del descanso hasta el domingo 5 de abril, lo que amplía la oportunidad de organizar viajes, reuniones familiares o actividades recreativas. Estos días libres pueden usarse para el turismo interno o para programar vacaciones, impactando tanto en la vida cotidiana como en el sector servicios.

Perú con más feriados

Ambos medios recalcan que Perú se distingue por la cantidad de días festivos reconocidos oficialmente a nivel nacional. En 2026, los trabajadores contarán con 16 días no laborables distribuidos a lo largo del año. Esta política de feriados busca equilibrar el tiempo destinado a la actividad laboral con espacios de descanso y celebración cultural o religiosa.

En Ayacucho, Cusco y otras ciudades andinas, miles de fieles participan en rituales que unen fervor religioso, arte y costumbres, destacando procesiones y gastronomía típica como elementos centrales de esta festividad (Andina)

La confirmación de este feriado largo en abril responde al interés de brindar a los ciudadanos la posibilidad de organizarse con anticipación y disfrutar de actividades fuera del entorno laboral. La programación de estos días libres incide directamente en la planificación familiar, el turismo y la economía local.

Próximos feriados

Luego de los cuatro días de descanso en abril, el calendario nacional señala que el siguiente feriado será el Día del Trabajo. El listado completo permite a los trabajadores prever la distribución de sus vacaciones y a los empresarios gestionar sus operaciones según las jornadas no laborables.

La informació resalta que el anuncio de feriados largos suele generar expectativas positivas en la ciudadanía, que espera estos períodos para desconectarse de la rutina diaria y fortalecer vínculos familiares o sociales.