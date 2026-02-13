¿El peruano es romántico? Gasto promedio en rosas y arreglos florales es de S/ 170

En los puntos de venta presenciales, el gasto promedio es menor, impulsado por el gran volumen de clientes y la variedad de flores disponibles a precios diversos. Foto: YouTube

El gasto promedio en rosas y arreglos florales en el Perú alcanza los S/ 170 por compra. Esta cifra responde a diferencias marcadas entre los canales de venta y a un mayor interés del consumidor por productos personalizados, según explicó el gerente general de Rosatel, Javier Pardo.

El ejecutivo precisó que el promedio general se ve influido por el peso de las tiendas físicas, donde el tráfico de clientes y la variedad de precios derivan en compras de menor monto, en contraste con el canal delivery, que concentra pedidos de mayor valor.

Canales de venta y comportamiento del consumidor

En los locales físicos, el ticket promedio es más bajo debido a la alta afluencia de público y a la oferta de productos florales en distintos rangos de precio, lo que favorece las compras por impulso. Esta dinámica, si bien reduce el promedio, sostiene un alto volumen de transacciones.

“Depende de los canales. El ticket promedio en tienda es más bajo porque tienes tráfico y productos de todo tipo para captar venta por impulso. El ticket del delivery es más alto”, indicó Pardo a la Agencia Andina. Añadió que, aunque el promedio general es de S/ 170, el ticket real de la marca es ligeramente mayor, pero la mayor participación de las tiendas físicas ajusta la media.

El sector floral evidencia un aumento en la preferencia por ofertas distintivas, con un protagonismo cada vez mayor del canal digital. Foto: Andina

Personalización y rangos de precios

El mercado floral muestra una creciente demanda por propuestas diferenciadas, especialmente en el canal digital. De acuerdo con Pardo, los consumidores están solicitando con mayor frecuencia pedidos especiales y muestran disposición a pagar más cuando perciben un valor adicional.

“Es sorprendente cómo cada día nos piden cosas especiales y están dispuestos a pagarlas. El consumidor busca cosas diferentes y, si realmente percibe una diferencia que valora, está dispuesto a pagar un poco más”, sostuvo. En el mercado, los arreglos sencillos se ofrecen desde aproximadamente S/ 80, mientras que los bouquets y cajas especiales se ubican entre S/ 150 y S/ 250, según flor, tamaño y diseño.

En el segmento premium, los arreglos personalizados con flores importadas o presentaciones especiales pueden superar los S/ 300, sobre todo en campañas como San Valentín.

Campañas clave para el sector floral

San Valentín y el Día de la Madre concentran las campañas más relevantes para el negocio floral, aunque con comportamientos distintos. En el caso de San Valentín, los pedidos por delivery se concentran casi en su totalidad el 14 de febrero, generando una fuerte demanda en un solo día.

San Valentín y el Día de la Madre reúnen las acciones comerciales de mayor peso dentro del sector floral. Foto: Lima Floral

Durante la campaña por el Día de la Madre, las compras se distribuyen en varios días. Algunas empresas realizan entregas el viernes previo, mientras que otros clientes compran el sábado para adelantar la celebración. En paralelo, en San Valentín, la venta en tiendas físicas comienza a incrementarse desde el jueves anterior, con el viernes y el sábado como los días de mayor facturación.