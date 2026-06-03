Mano Menezes hizo sincera confesión sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Nadie me ha prohibido convocar algún jugador”

Mano Menezes se refirió al no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana. YouTube Horacio Zimmermann

La selección peruana continúa sus entrenamientos en Miami bajo la dirección de Mano Menezes, centrando su preparación en los próximos amistosos internacionales: el viernes 5 de junio enfrentará a Haití en Estados Unidos, y el lunes 8 jugará ante España en México. El plantel afina detalles en busca de consolidar el estilo del técnico brasileño, pero la ausencia de Renato Tapia en la lista de convocados ha generado interrogantes y debate en torno a las decisiones recientes del comando técnico.

El experimentado DT, que ya había enfrentado preguntas sobre este tema tras los amistosos ante Senegal y Honduras, volvió a dejar en claro su postura: “A mí nadie me hace la lista de convocatorias. A mí nadie me ha combinado o me ha prohibido convocar algún jugador. Los que están aquí son los jugadores de un universo que quiero ver”, declaró para el periodista César Vivar en el program de YouTube, Al Ángulo.

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Menezes explicó que en esta etapa busca observar a nuevos valores, brindando oportunidades a jugadores que pueden ser útiles de cara al proceso de renovación y competencia oficial. “Yo soy libre de las decisiones que tomo para la convocatoria y este año quiero ver jugadores. Cuando comience la competencia oficial, ya tengo una idea de a quiénes les doy el check azul y quiénes no me sirven para la competencia oficial”, sostuvo.

Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl

La decisión de Mano Menezes ocurre en un contexto donde Renato Tapia no juega con la ‘blanquirroja’ desde setiembre del año anterior, cuando disputó su último partido ante Paraguay por las Eliminatorias 2026. En los amistosos contra Senegal y Honduras, el brasileño ya había dejado fuera al volante, lo que alimentó especulaciones sobre posibles conflictos internos, especialmente tras declaraciones públicas del jugador criticando a la Federación Peruana de Fútbol y a su presidente, Agustín Lozano.

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Desde Videna, tanto Lozano como Jean Ferrari han negado que existan represalias institucionales o interferencias en las decisiones del comando técnico. “Las puertas de la selección están abiertas para todos; vale para Tapia y los otros”, afirmó Menezes en una entrevista anterior.

Papá de Renato Tapia sobre ausencia de su hijo en la selección peruana

La ausencia de Renato Tapia no solo ha generado debate en el entorno futbolístico y mediático, sino también en su propio círculo familiar. Luis Tapia, padre del jugador, se pronunció en el programa El Arranque y dejó en claro que la omisión de su hijo no obedece a razones físicas o de rendimiento. “Renato está en pleno estado de forma”, aseguró, detallando que tras una lesión en la liga emiratí, el mediocampista terminó la temporada jugando normalmente y actualmente se encuentra de vacaciones.

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Luis Tapia expresó su escepticismo respecto al argumento de la renovación generacional propuesto por la FPF y Mano Menezes, ya que observa que la mayoría de los nuevos convocados superan los 25 años. “No creo en el tema de la renovación generacional, porque se está convocando jugadores que van a durar hasta el 2030, porque después de eso tendrán más”, comentó.

El director general de fútbol de la FPF aseguró que la no convocatoria del 'Cabezón' fue decisión de Mano Menezes. (Video: QTV Network / Primer Toque)

El padre del futbolista sugirió que factores extradeportivos podrían haber influido en la decisión del técnico. “Es una respuesta que él (Mano) tendría que dar. Él o Ferrari, porque futbolísticamente no creo que haya discrepancias. El tema de sus declaraciones tal vez pueda haber influido en esto”, consideró.

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Sobre las versiones que apuntan a una mala relación entre Renato Tapia y la dirigencia de la FPF, Luis recordó el episodio del seguro médico que impidió la participación del jugador en la Copa América 2024. Relató que su hijo se sintió manipulado por promesas incumplidas y que nunca pidió dinero, como se llegó a insinuar en algunos medios.

Finalmente, ante la posibilidad de que la directiva de la Federación o la gerencia deportiva hayan influido en la exclusión del ‘Cabezón’, Luis Tapia se mostró cauto: “No sé si le habrán puesto la cruz, porque siempre he pensado que en el fútbol siempre tienen que jugar los mejores independientemente la camiseta o la edad”, sentenció.

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