Ganó el amor en Barranco: Puente de los Suspiros estará abierto este 14 de febrero por San Valentín

La Municipalidad de Barranco emitió un comunicado informando que el emblemático Puente de los Suspiros permanecerá abierto al público por el Día del Amor y la Amistad, en el marco de la conmemoración por sus 150 años | Canal N

La Municipalidad de Barranco sorprendió a propios y extraños al anunciar que el Puente de los Suspiros permanecerá abierto durante el Día de San Valentín, pese a que inicialmente se había previsto su cierre por obras de preservación y mantenimiento.

La presión social y la importancia simbólica del 14 de febrero llevaron a la autoridad local a modificar sus planes y permitir el acceso al emblemático cruce peatonal, que este 2026 cumple 150 años, durante las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad.

Con la intención de “vivir la experiencia especial”, la autoridad invitó a la ciudadanía a participar en el Festival del Puente de los Suspiros, que se realizará desde las 6:00 p.m. del sábado. De esta manera, las parejas podrán tomarse fotografías y recorrer el puente, que permanecerá abierto hasta el domingo 15 de febrero.

Comunicado de la Municipalidad de Barranco.

Cierre por varios meses

Hace unas semanas, desde la Municipalidad de Barranco comunicaron que el acceso peatonal quedaría restringido por varios meses desde el viernes 6 de febrero, en el marco de un proyecto de conservación patrimonial orientado a reforzar la seguridad y a preservar el valor histórico del monumento.

El cierre, de acuerdo con los planes originales, se extendería por 180 días calendario, durante los cuales se llevaría a cabo una serie de trabajos técnicos y preventivos en la estructura, una de las más visitadas de la ciudad.

Esta medida obligó a implementar desvíos para quienes utilizan el puente como paso cotidiano entre la Bajada de los Baños y el centro histórico del distrito.

La restricción, aunque limitada solo a la pasarela, impactó en la dinámica habitual de vecinos, comerciantes y turistas. No obstante, las autoridades informaron que el acceso a las playas de Barranco por la Bajada de Baños y la actividad de comercios y restaurantes en la zona no se verían afectados.

La intervención, resultado de un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), involucra una inversión superior al millón de soles y buscaba asegurar la conservación integral del puente sin alterar su esencia.

Vista desde el Puente de los Suspiros, Barranco. (Andina)

Valor histórico y proyección turística

El Puente de los Suspiros data de 1876 y se construyó para unir barrios aledaños en una etapa temprana del desarrollo urbano de Barranco. Precisamente, este sábado 14 de febrero cumplirá 150 años, una fecha que coincide con el periodo de ejecución de las obras.

La alcaldesa del distrito, Jessica Vargas, señaló que la intervención permitirá recuperar un símbolo del distrito. “Vamos a recuperar su esplendor, este puente nos representa en Lima, muchos turistas vienen diariamente a recorrerla y conocerla”, afirmó.

La obra se integra al proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, iniciativa que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos y busca dinamizar la actividad turística y económica del distrito.

Desde Mincetur indicaron que el puente no recibió mantenimiento integral durante más de 12 años, situación que motivó la necesidad de reforzar sus estructuras para prevenir accidentes o desprendimientos asociados a su antigüedad.