Los ‘Spider-Man’ trepaban postes y dejaban sin luz a cuadras enteras para vender cobre en el mercado negro

La hipótesis policial indicó que buscaban cortar el suministro y dejar sin luz a una cuadra de Parihuanca (Créditos: ATV)

Tres sujetos fueron detenidos en el distrito de Los Olivos, en Lima, tras un intento de sustracción de tendido aéreo con cobre en su interior. El objetivo era cortar el suministro y dejar sin energía a una cuadra de Parihuanca, para luego vender el metal en el mercado ilegal.

El hecho ocurrió a las 08:51 de la mañana, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Mientras los vecinos continuaban con sus actividades, tres hombres ejecutaron una maniobra de alto riesgo en postes y líneas de energía: uno cargó a su cómplice sobre los hombros para acercarlo a la altura del tendido y facilitar el acceso a los cables, según se observa en el reporte de ATV.

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Los detenidos fueron identificados como Carlos Esteban Guzmán, Roger Jesús Molina Jiménez y Ángel Hernández Saavedra. El trío avanzó con un plan coordinado: un integrante escaló hasta quedar suspendido de los conductores, y un tercero aportó una pata de cabra para forzar el corte del cableado.

Las imágenes registradas por testigos mostraron a uno de los sospechosos colgado y en balanceo mientras recibía la herramienta. El riesgo de caída y de descarga no detuvo la maniobra, según la versión policial. El propósito, indicaron, consistía en arrancar los tramos con mayor contenido de cobre y provocar el apagón en el sector.

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Un representante municipal afirmó que a la banda la llaman “Los Spiderman” y vinculó el delito con la reventa del material “al mejor postor” en el mercado ilegal, con impacto en hogares y comercios - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

El cerco policial y la captura

La intervención se concretó cuando los agentes llegaron tras una alerta y cerraron las posibles rutas de escape. Las sirenas se escucharon en la zona y el personal policial rodeó a los sospechosos, que quedaron bajo control en el lugar, siempre según el parte de la autoridad.

Un representante municipal señaló a las cámaras del medio que a esta banda la denominan “Los Spiderman” por la forma en que ejecutan el robo. Explicó que los implicados se cuelgan del tendido y trepan con destreza sobre los cables, una práctica que, en su evaluación, se repite en hechos similares de sustracción de material eléctrico.

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De acuerdo con esa explicación, el cableado robado se ofrece luego “al mejor postor” en ventas clandestinas. Las autoridades añadieron que el impacto de estos hechos excede la pérdida del material: los cortes afectan a familias y comercios, y pueden generar riesgos adicionales por interrupciones del servicio y manipulación de infraestructura eléctrica.

Tres sujetos fueron detenidos y ahora se someterán a una investigación policial - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Así actuaban los roba cables en La Victoria

Un caso similar sucedió en La Victoria, donde la Policía detuvo a seis sujetos que, según la investigación, se hicieron pasar por trabajadores de una empresa de telefonía para sustraer cableado. El operativo se ejecutó en la avenida México, luego de una alerta por el cierre irregular de la vía con conos de seguridad, lo que permitió intervenirlos cuando manipulaban el material.

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De acuerdo con la Policía, el grupo intentó robar cerca de 100 metros de cable valorizado en hasta S/50.000, con el objetivo de extraer el cobre con maquinaria especializada. En el procedimiento, los agentes incautaron un camión usado para el traslado, cuatro teléfonos celulares y tres armas blancas, entre ellas un hacha. El coronel Edward Honorio, jefe de la División de Emergencia, explicó que esta banda ya era investigada por hechos similares en el centro de Lima.