No hay precio para el amor: parejas peruanas gastarían en promedio S/ 300 por San Valentín

El gasto promedio por persona durante la campaña de San Valentín en Perú alcanzaría hasta los S/ 300 este año, según estimaciones de representantes de gremios empresariales, en un contexto en el que la celebración se consolida como una de las fechas comerciales más relevantes del primer trimestre. De acuerdo con Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), febrero podría registrar un movimiento económico cercano a los S/ 1.700 millones impulsado por el consumo asociado a esta festividad.

Passalacqua señaló en declaraciones a RPP que el dinamismo comercial se verá favorecido porque este año la fecha cae sábado, lo que permitiría que el movimiento de ventas se extienda desde el viernes y durante todo el fin de semana. Este factor, indicó, genera expectativas optimistas en diversos sectores económicos vinculados a la campaña.

El mayor flujo de ventas se concentraría en el comercio minorista, principalmente por la compra de regalos. La representante gremial explicó que los productos más demandados suelen ser chocolates, flores y perfumes, aunque también se observa una tendencia creciente hacia obsequios basados en experiencias, como conciertos, cenas o servicios de spa.

Así están las proyecciones para este San Valentín 2026 en Perú. Sector retail espera que el consumidor pague el 'full price' y no ofrecerán tantos descuentos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Crece gastronomía y hotelería

Passalacqua explicó al citado miembro que, febrero es un mes clave para el comercio debido a la convergencia de campañas estacionales que incentivan promociones y estrategias comerciales. Según explicó, esta coincidencia fortalece el flujo de consumidores en tiendas y centros comerciales, así como la oferta de productos y servicios orientados a la fecha.

El impacto también se refleja en el sector gastronómico y hotelero. Blanca Chávez, representante de la asociación Ahora Perú, estimó que la demanda en restaurantes podría incrementarse hasta en 35 %, impulsada por salidas en pareja, reuniones entre amigos y celebraciones que se distribuyen entre horarios diurnos y nocturnos.

La Rosa Náutica, el icónico restaurante frente al mar, abre sus puertas para San Valentín. (Foto composición: Infobae Perú/La Rosa Naútica)

Chávez indicó que el gasto por persona puede variar según el tipo de establecimiento, con opciones que van desde consumos económicos hasta experiencias gastronómicas de mayor costo. Señaló que pollerías, cevicherías y chifas se mantienen entre los locales preferidos por quienes buscan celebrar sin realizar gastos elevados, mientras que restaurantes de categorías superiores representan alternativas más exclusivas.

Flores y turismo impulsan la campaña

Otro sector que prevé resultados favorables es la floricultura. Lizeth Tejada, productora de rosas del Mercado de Flores de Acho, proyectó en declaraciones a RPP un incremento de ventas de hasta 50 % durante la campaña. Indicó que los precios suelen elevarse alrededor de 30 % debido a la alta demanda propia de la fecha.

Tejada explicó que las rosas rojas y los tulipanes encabezan las preferencias de los compradores y destacó la creciente popularidad de los denominados “ramos buchones”, arreglos que pueden contener entre 50 y 100 rosas y alcanzar precios de hasta S/ 300, dependiendo del tamaño y presentación.

No es necesario gastar demasiado para pasar un buen momento el 14 de febrero. | Andina

El turismo interno también se suma al impulso económico. Tito Alegría, presidente de Proturismo, señaló al mismo medio, que los viajes por San Valentín podrían crecer entre 10 % y 12 %, con un gasto promedio estimado entre S/ 200 y S/ 250 por persona, sin incluir pasajes. Entre los destinos más mencionados figuran Arequipa, el lago Titicaca, el Valle Sagrado de Cusco, Ica y las playas del norte, además de opciones urbanas dentro de la misma ciudad.