Perú

No hay precio para el amor: parejas peruanas gastarían en promedio S/ 300 por San Valentín

La Cámara de Comercio de Lima proyecta que febrero moverá cerca de S/ 1.700 millones por la campaña y otras fechas comerciales del mes

Guardar

El gasto promedio por persona durante la campaña de San Valentín en Perú alcanzaría hasta los S/ 300 este año, según estimaciones de representantes de gremios empresariales, en un contexto en el que la celebración se consolida como una de las fechas comerciales más relevantes del primer trimestre. De acuerdo con Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), febrero podría registrar un movimiento económico cercano a los S/ 1.700 millones impulsado por el consumo asociado a esta festividad.

Passalacqua señaló en declaraciones a RPP que el dinamismo comercial se verá favorecido porque este año la fecha cae sábado, lo que permitiría que el movimiento de ventas se extienda desde el viernes y durante todo el fin de semana. Este factor, indicó, genera expectativas optimistas en diversos sectores económicos vinculados a la campaña.

El mayor flujo de ventas se concentraría en el comercio minorista, principalmente por la compra de regalos. La representante gremial explicó que los productos más demandados suelen ser chocolates, flores y perfumes, aunque también se observa una tendencia creciente hacia obsequios basados en experiencias, como conciertos, cenas o servicios de spa.

Así están las proyecciones para
Así están las proyecciones para este San Valentín 2026 en Perú. Sector retail espera que el consumidor pague el 'full price' y no ofrecerán tantos descuentos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Crece gastronomía y hotelería

Passalacqua explicó al citado miembro que, febrero es un mes clave para el comercio debido a la convergencia de campañas estacionales que incentivan promociones y estrategias comerciales. Según explicó, esta coincidencia fortalece el flujo de consumidores en tiendas y centros comerciales, así como la oferta de productos y servicios orientados a la fecha.

El impacto también se refleja en el sector gastronómico y hotelero. Blanca Chávez, representante de la asociación Ahora Perú, estimó que la demanda en restaurantes podría incrementarse hasta en 35 %, impulsada por salidas en pareja, reuniones entre amigos y celebraciones que se distribuyen entre horarios diurnos y nocturnos.

La Rosa Náutica, el icónico
La Rosa Náutica, el icónico restaurante frente al mar, abre sus puertas para San Valentín. (Foto composición: Infobae Perú/La Rosa Naútica)

Chávez indicó que el gasto por persona puede variar según el tipo de establecimiento, con opciones que van desde consumos económicos hasta experiencias gastronómicas de mayor costo. Señaló que pollerías, cevicherías y chifas se mantienen entre los locales preferidos por quienes buscan celebrar sin realizar gastos elevados, mientras que restaurantes de categorías superiores representan alternativas más exclusivas.

Flores y turismo impulsan la campaña

Otro sector que prevé resultados favorables es la floricultura. Lizeth Tejada, productora de rosas del Mercado de Flores de Acho, proyectó en declaraciones a RPP un incremento de ventas de hasta 50 % durante la campaña. Indicó que los precios suelen elevarse alrededor de 30 % debido a la alta demanda propia de la fecha.

Tejada explicó que las rosas rojas y los tulipanes encabezan las preferencias de los compradores y destacó la creciente popularidad de los denominados “ramos buchones”, arreglos que pueden contener entre 50 y 100 rosas y alcanzar precios de hasta S/ 300, dependiendo del tamaño y presentación.

No es necesario gastar demasiado
No es necesario gastar demasiado para pasar un buen momento el 14 de febrero. | Andina

El turismo interno también se suma al impulso económico. Tito Alegría, presidente de Proturismo, señaló al mismo medio, que los viajes por San Valentín podrían crecer entre 10 % y 12 %, con un gasto promedio estimado entre S/ 200 y S/ 250 por persona, sin incluir pasajes. Entre los destinos más mencionados figuran Arequipa, el lago Titicaca, el Valle Sagrado de Cusco, Ica y las playas del norte, además de opciones urbanas dentro de la misma ciudad.

Temas Relacionados

San Valentín14 de febreroHotelesCCLperu-economia

Más Noticias

El detrás del tenso sorteo de la ONPE: reclamos, modificaciones y por qué Somos Perú se negó a firmar acta sobre la cédula de votación

Evento se extendió por largas horas ante la controversia por el eventual reordenamiento de ubicaciones tras la renuncia de agrupaciones a participar del proceso electoral

El detrás del tenso sorteo

Eros Ramazzotti confirma concierto en Lima para noviembre de 2026: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas

El cantautor italiano volverá a presentarse en la capital peruana , dentro de su nueva gira global que celebra cuatro décadas de trayectoria y suma repertorio renovado y colaboraciones internacionales

Eros Ramazzotti confirma concierto en

“Pasarán su aniversario con sabor amargo”: el mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima en Matute

El 15 de febrero, el equipo peruano conmemorará un nuevo aniversario, y Hugo Romero, dirigente del club paraguayo, hizo alusión a la fecha tras la histórica clasificación lograda en Matute

“Pasarán su aniversario con sabor

“¿Cómo se le ocurre al peaje cobrar a las cisternas?”: Mario Cassareto reclama durante incendio de gran magnitud en Huachipa

Las unidades requerían abastecimiento urgente mientras se registraban explosiones por aerosoles almacenados en el local sin autorización municipal

“¿Cómo se le ocurre al

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”

El delantero hispano-senegalés ha completado su proceso de adaptación con la ‘U’ y se espera que sume sus primeros minutos contra Cienciano, en la 3era fecha del Apertura 2026

Sekou Gassama, orgulloso de vestir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo anuncia reparto de

Pedro Castillo anuncia reparto de piñas gratis en Barbadillo y pide trasladar a Montesinos a Challapalca

Miembros de mesa: Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber para las Elecciones 2026

Milagros Aguayo: Ministerio de la Mujer dispone el traslado de menores de ‘La Casa del Padre’ a otros centros

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Eros Ramazzotti confirma concierto en

Eros Ramazzotti confirma concierto en Lima para noviembre de 2026: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas

Estado de salud de Laura Spoya tras aparatoso accidente: Tiene vértebras comprometidas y está fuera de peligro

Laura Spoya hospitalizada tras grave choque: fans y colegas envían mensajes de aliento en redes sociales

Janet Barboza se pronuncia tras accidente de Laura Spoya: “espero de todo corazón que haya estado sobria”

Exesposo de Laura Spoya, Brian Rullan, anuncia su regreso a Perú con emotivo mensaje: “Echen buenas vibras y recen por ella”

DEPORTES

“Pasarán su aniversario con sabor

“Pasarán su aniversario con sabor amargo”: el mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima en Matute

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”

Perú volverá a ser local por Copa Davis: enfrentará a Paraguay por un lugar en las ‘qualifiers’ del 2027

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja