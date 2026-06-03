Asociación de Transportistas afirma que subsidio de S/ 4 al combustible no es suficiente y ahora pide beneficios tributarios

El vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Waldo Poma, sostuvo que el nuevo subsidio aprobado por el Gobierno de S/ 4 a favor de los transportistas para ayudarlos a enfrentar el alza en el precio de combustible, no es suficiente. Según el representante, los trabajadores del sector también desean beneficios tributarios.
En conversación con Exitosa, Poma afirmó que el beneficio obtenido representa una inversión del Estado en el sector transportes de aproximadamente S/ 44 millones y que el cobro de este beneficio estará vinculado a los sistemas de GPS que medirán la cantidad de kilómetros recorridos de cada unidad.
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“Las unidades de transporte urbano van a recibir por kilómetros de recorrido, que va a ser controlado vía el monitoreo de GPS y que será en un orden de S/ 0.50 por kilómetro a los minibuses; S/ 0.40 por kilómetro a los minibuses, las cúster; y S/ 0.30 por kilómetro a las camionetas rurales, que son los microbuses. En ese orden van a ser atendidos”, indicó el representante de Anitra.
Poma afirmó que los decretos de urgencia publicados por el Gobierno están dirigidos al transporte público urbano administrado por la ATU y al transporte interprovincial de carga y de pasajeros, por lo que incluye a todo el sector y no solo a un grupo reducido. Además, de esta forma se pretende que los costos por el alza del combustible no sean transferidos a los pasajeros o a la cadena de suministro.
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S/44 millones por dos meses
Poma precisó que el monto contemplado en la norma asciende a aproximadamente S/44 millones. Añadió que el beneficio debe ejecutarse en un periodo de dos meses.
El vocero de Anitra explicó que el dinero será depositado en las cuentas bancarias de las empresas y que tendrá carácter de fondo intangible. Según detalló, esos recursos no podrán ser alcanzados por embargos y estarán reservados para enfrentar la contingencia económica del sector.
La condición para acceder al subsidio, indicó, es formar parte de los padrones de la ATU y pertenecer a una empresa con autorización excepcional por cinco años. Sobre ese universo, sostuvo que hay cerca de 20.000 unidades inscritas en los registros de la autoridad.
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Subsidio es insuficiente
El dirigente señaló que el subsidio no agota la agenda que el gremio presentó en las protestas y mesas de trabajo de los últimos meses. “Estamos pidiendo un crédito tipo Reactiva”, dijo Waldo Poma en referencia a los beneficios que se aplicaron a empresas durante la época de la pandemia como una forma de mantener sus operaciones. Según el representante, las empresas necesitan cubrir pagos atrasados con el sistema financiero y con proveedores de vehículos.
Poma vinculó ese reclamo con la caída de los ingresos provocada por las unidades detenidas. Según afirmó, la carencia de conductores redujo la operación y deterioró la caja de las empresas hasta afectar sus obligaciones crediticias y pagos regulares.
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Además del financiamiento, Anitra pidió una flexibilización en multas y en el cumplimiento de obligaciones tributarias. “Solamente ha sido atendido el primer punto”, dijo Waldo Poma, al indicar que el subsidio fue la única demanda resuelta hasta ahora y que las otras dos siguen en discusión en mesas técnicas instaladas por el Gobierno.
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