Zé Roberto, entrenador de Brasil, recordó a Perú antes de la VNL y elogió su legado: “El mundo lo respeta”

Zé Roberto, entrenador de Brasil, recordó a Perú antes de la VNL y elogió su legado. Crédito: NORCECA

La selección peruana de vóley atraviesa un proceso de reconstrucción con el objetivo de recuperar el protagonismo que tuvo en sus mejores épocas, cuando era considerada una de las potencias del mundo. Aunque en los últimos años ha perdido presencia en el escenario internacional, su escuela formativa sigue siendo recordada con respeto. En ese contexto, el reconocido director técnico de Brasil, Zé Roberto, destacó el proceso de crecimiento que viene desarrollando la ‘bicolor’ bajo la conducción de Antonio Rizola.

El estratega brasileño recordó a Perú en una breve entrevista con el periodista Percy Calderón, en la antesala de la Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL) 2026, torneo que se disputa en Brasilia y en el que el combinado brasileño integra el Grupo 2. En ese escenario, la escuadra ‘blanquirroja’ no participa en la competencia, al no estar actualmente dentro del circuito de selecciones que integran este prestigioso certamen.

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Aun así, el técnico multicampeón aprovechó el contexto para resaltar la evolución del conjunto nacional y la importancia de sostener procesos que permitan volver a competir al más alto nivel. En su análisis, también repasó el legado histórico del vóley peruano y el respeto que aún genera su escuela formativa en el ámbito internacional.

“Yo creo que Perú es un equipo que está evolucionando, que está creciendo. Tiene una escuela que fue una de las mejores escuelas de voleibol del mundo. El mundo lo respeta. Luego cayó, técnicamente hablando, pero creo que ahora es un equipo que está intentando evolucionar, intentando mejorar”, señaló el experimentado entrenador brasileño.

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El estratega brasileño valoró el trabajo que está realizando Antonio Rizola en el Perú. (Video: FPV)

Valoración al trabajo de su compatriota

Zé Roberto, bicampeón olímpico con la selección femenina de Brasil, también consideró que el desarrollo del combinado peruano no depende únicamente del trabajo táctico o técnico, sino también de la exposición constante a competencias de alto nivel y de la inversión en el sistema deportivo.

En esa línea, señaló que el roce internacional es fundamental para que un equipo pueda volver a competir frente a las principales potencias del voleibol mundial, destacando además la importancia de sostener procesos de largo plazo. Asimismo, valoró el trabajo de su compatriota Antonio Rizola, quien actualmente lidera el proyecto de reconstrucción del vóley peruano.

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“Perú tiene que conseguir jugar contra los mejores equipos del mundo, participar en grandes competiciones y para eso se necesita inversión. Pero creo que con Rizola el equipo ya ha mejorado un poco, ha crecido”, añadió.

Antonio Rizola actualmente lidera el proyecto de reconstrucción del vóley peruano. Crédito: FPV

Brasil y un inicio exigente en la VNL 2026

Las declaraciones de Zé Roberto se dan en paralelo a la participación de Brasil en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026, torneo en el que el combinado sudamericano es el único representante de la región en el Grupo 2.

La escuadra brasileña comparte serie con selecciones de alto nivel como Bulgaria, República Dominicana, Italia (vigente campeona), Países Bajos y Turquía, en una fase que se disputa en Brasilia y que exige máxima regularidad desde la primera jornada. “Tengo la expectativa de una primera etapa difícil, una etapa muy complicada”, señaló el técnico.

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La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 reúne a 18 selecciones absolutas y se disputa en formato de fase de grupos entre el 3 de junio y el 26 de julio. Posteriormente, los mejores clasificados avanzarán a la ronda final, que se llevará a cabo en Macao, China, del 22 al 26 de julio.

Perú y el desafío de volver a la élite

En ese contexto, Perú continúa sin participar en competencias de este nivel desde hace varias temporadas. Sin embargo, las palabras de Zé Roberto vuelven a poner en valor la historia de la selección nacional y el proceso de reconstrucción que busca devolverla a la élite del voleibol mundial bajo la conducción de Antonio Rizola.

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