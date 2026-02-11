Perú

Adolescente de 15 años habría sido pieza clave en los atentados contra Transportes Pesquero, según la PNP

El jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que un menor fue identificado como principal implicado en los recientes ataques que cobraron la vida de un conductor y mantienen bajo amenaza a la empresa

El primer ataque ocurrió a plena luz del día en una zona de alto tránsito de Santa Anita; el chofer fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde falleció. Foto: Santa Anita Te Informa

Tras una balacera en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron la detención de tres individuos, entre los cuales figura un adolescente de 15 años, señalado como pieza clave en los atentados recientes contra la empresa de transporte Pesquero.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe policial Óscar Arriola, la captura del menor se produjo tras un operativo coordinado en Callao, luego de identificar el vehículo utilizado en ambos ataques y de analizar grabaciones de cámaras de seguridad.

El jefe de la PNP detalló que el menor no solo formaba parte del grupo criminal, sino que habría sido el autor material de los disparos que terminaron con la vida de un conductor en Santa Anita.

La intervención incluyó la detención de Félix Leonardo Polo RaChristopher Aldair Rodríguez Loaiza y Juan Pablo Pastrana Pajuelo, todos con antecedentes por delitos violentos y tráfico ilícito de drogas.

“Un menor de quince años le quitó la vida a un mayor de edad y actuó como si tuviera la experiencia de alguien de treinta años”, subrayó Arriola durante la conferencia de prensa.

Las pruebas recabadas por la policía incluyen la confesión de los detenidos y la incautación de un arma de fuego. Las autoridades accedieron a los teléfonos móviles de los implicados, donde hallaron evidencias directas de la coordinación y ejecución de los ataques.

Un conductor de la empresa de transportes Pesquero, identificado como Bonet Mirabal Camones (31), fue asesinado a balazos en el distrito de Santa Anita. Este es el segundo ataque a transportistas en menos de 24 horas, en un contexto de creciente violencia y extorsión en Lima. - Exitosa

Violencia y extorsión

A la balacera registrada en Pueblo Libre, se suma lo ocurrido en Santa Anita, en donde Bonet Miraval Camones, conductor de la línea 129, fue asesinado durante su recorrido.

Testimonios de compañeros y familiares advierten que la empresa venía recibiendo amenazas y siendo blanco de extorsiones desde hacía meses. 

En noviembre de 2025, la compañía paralizó sus operaciones temporalmente tras una serie de amenazas y atentados a trabajadores, incluyendo el caso de una cobradora herida en Callao.

El reciente ataque en la avenida Bolívar, donde desconocidos dispararon al aire cerca de un bus de Pesquero, generó pánico e interrumpió el tránsito en una de las zonas más concurridas del distrito.

La rápida respuesta policial permitió acordonar la escena y recolectar pruebas, aunque las autoridades descartaron en primera instancia que el ataque se dirigiera directamente al vehículo de transporte. Aun así, el temor se extendió entre pasajeros y vecinos, que relataron cómo descendieron del bus en busca de resguardo.

Las investigaciones de la PNP continúan mientras el menor permanece bajo custodia, aunque la legislación vigente limita las medidas que pueden adoptarse por su edad.

Según declaró Arriola en rueda de prensa, “los detenidos confesaron con lujo de detalles la secuencia de los ataques”, lo que permitió a los equipos especiales de la policía ampliar el alcance de las pesquisas y apuntar a la desarticulación de la banda.

Los trabajadores de Pesquero han entregado pruebas sobre los métodos de extorsión, como números de cuentas bancarias y mensajes intimidatorios, a las autoridades. El clima de inseguridad sigue afectando al sector del transporte público en Lima y Callao, a la espera de nuevas acciones que permitan devolver la tranquilidad a quienes circulan diariamente por estas rutas.

