Peligro en San Valentín: Alerta por oleajes anómalos en playas de Lima y la costa peruana

La llegada de San Valentín —que se celebrará este sábado 14 de febrero— suele inspirar a muchas parejas a buscar escenarios distintos para estar juntos, y las playas del litoral peruano se han convertido en uno de los destinos más elegidos.

El murmullo de las olas, la brisa y los atardeceres atraen cada año a quienes buscan compartir un momento especial junto al mar.

Sin embargo, este año, quienes tengan planes en la costa deberán prestar atención a una advertencia oficial: la Marina de Guerra del Perú ha informado sobre la ocurrencia de oleajes anómalos durante este fin de semana.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el fenómeno se manifestará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, afectando especialmente a las playas abiertas o semi-abiertas del litoral centro y sur.

De acuerdo con el Aviso Especial N.º 04-26, las condiciones en el litoral norte —desde Tumbes hasta Salaverry— se mantendrán normales, situación que permite a los visitantes disfrutar de la festividad sin restricciones adicionales en esa zona.

En contraste, la DHN detalló que, en el litoral centro —de Salaverry hasta Chimbote—, el mar conservará su estado habitual hasta el sur de Chimbote, donde se prevé el arribo de oleaje ligero proveniente del oeste y suroeste a partir de la madrugada del viernes 13.

Esta situación se repetirá en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, donde el oleaje anómalo se presentará desde la mañana del mismo día. El pronóstico fue reiterado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, que enfatizó la necesidad de mantenerse informados ante posibles variaciones.

El fenómeno no solo implica un cambio en la altura de las olas, sino también un aumento en la energía transferida desde el océano abierto hacia la costa.

Según explicó la DHN, los oleajes anómalos pueden resultar en olas hasta un 50 % más altas que lo habitual, clasificándose como oleaje ligero. En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a los gobiernos regionales y locales orientar a la población sobre las medidas de protección específicas para evitar accidentes o daños materiales.

Recomendaciones para la seguridad costera

La presencia de oleajes anómalos representa un riesgo para quienes visitan las playas durante el fin de semana de San Valentín.

El INDECI instó a suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se aconseja evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y campamentos cerca de la orilla durante el periodo de alerta.

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, continuará con el monitoreo constante del estado del mar, analizando el comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos para proporcionar información precisa a la población y autoridades.

El trabajo coordinado con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) permite emitir alertas oportunas y fortalecer las acciones de prevención en las regiones costeras.

En el caso de quienes decidan acudir a las playas del litoral norte, la DHN indicó que no se esperan restricciones, pues las condiciones permanecerán dentro de los parámetros normales, con olas acordes al promedio histórico.

Este dato resulta relevante para quienes buscan opciones seguras para celebrar, aunque también se recomienda consultar los reportes oficiales antes de planificar cualquier actividad en la costa.