Perú

Peligro en San Valentín: Alerta por oleajes anómalos en playas de Lima y la costa peruana

Parejas que planean celebrar junto al mar podrían enfrentar restricciones y riesgos, tras el pronóstico oficial de oleajes inusuales entre el 13 y el 15 de febrero, según la Marina de Guerra

Guardar

La llegada de San Valentín —que se celebrará este sábado 14 de febrero— suele inspirar a muchas parejas a buscar escenarios distintos para estar juntos, y las playas del litoral peruano se han convertido en uno de los destinos más elegidos.

El murmullo de las olas, la brisa y los atardeceres atraen cada año a quienes buscan compartir un momento especial junto al mar.

Sin embargo, este año, quienes tengan planes en la costa deberán prestar atención a una advertencia oficial: la Marina de Guerra del Perú ha informado sobre la ocurrencia de oleajes anómalos durante este fin de semana.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el fenómeno se manifestará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, afectando especialmente a las playas abiertas o semi-abiertas del litoral centro y sur.

De acuerdo con el Aviso Especial N.º 04-26, las condiciones en el litoral norte —desde Tumbes hasta Salaverry— se mantendrán normales, situación que permite a los visitantes disfrutar de la festividad sin restricciones adicionales en esa zona.

En contraste, la DHN detalló que, en el litoral centro —de Salaverry hasta Chimbote—, el mar conservará su estado habitual hasta el sur de Chimbote, donde se prevé el arribo de oleaje ligero proveniente del oeste y suroeste a partir de la madrugada del viernes 13.

Esta situación se repetirá en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, donde el oleaje anómalo se presentará desde la mañana del mismo día. El pronóstico fue reiterado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, que enfatizó la necesidad de mantenerse informados ante posibles variaciones.

El fenómeno no solo implica un cambio en la altura de las olas, sino también un aumento en la energía transferida desde el océano abierto hacia la costa.

Según explicó la DHN, los oleajes anómalos pueden resultar en olas hasta un 50 % más altas que lo habitual, clasificándose como oleaje ligero. En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a los gobiernos regionales y locales orientar a la población sobre las medidas de protección específicas para evitar accidentes o daños materiales.

Recomendaciones para la seguridad costera

La presencia de oleajes anómalos representa un riesgo para quienes visitan las playas durante el fin de semana de San Valentín.

El INDECI instó a suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se aconseja evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y campamentos cerca de la orilla durante el periodo de alerta.

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, continuará con el monitoreo constante del estado del mar, analizando el comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos para proporcionar información precisa a la población y autoridades.

El trabajo coordinado con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) permite emitir alertas oportunas y fortalecer las acciones de prevención en las regiones costeras.

En el caso de quienes decidan acudir a las playas del litoral norte, la DHN indicó que no se esperan restricciones, pues las condiciones permanecerán dentro de los parámetros normales, con olas acordes al promedio histórico.

Este dato resulta relevante para quienes buscan opciones seguras para celebrar, aunque también se recomienda consultar los reportes oficiales antes de planificar cualquier actividad en la costa.

Temas Relacionados

San Valentín14 de febrerocosta peruanaplayasoleajes anómalosperu-noticias

Más Noticias

El detrás del tenso sorteo de la ONPE: reclamos, modificaciones y por qué Somos Perú se negó a firmar acta sobre la cédula de votación

Evento se extendió por largas horas ante la controversia por el eventual reordenamiento de ubicaciones tras la renuncia de agrupaciones a participar del proceso electoral

El detrás del tenso sorteo

Eros Ramazzotti confirma concierto en Lima para noviembre de 2026: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas

El cantautor italiano volverá a presentarse en la capital peruana , dentro de su nueva gira global que celebra cuatro décadas de trayectoria y suma repertorio renovado y colaboraciones internacionales

Eros Ramazzotti confirma concierto en

No hay precio para el amor: parejas peruanas gastarían en promedio S/ 300 por San Valentín

La Cámara de Comercio de Lima proyecta que febrero moverá cerca de S/ 1.700 millones por la campaña y otras fechas comerciales del mes

No hay precio para el

“Pasarán su aniversario con sabor amargo”: el mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima en Matute

El 15 de febrero, el equipo peruano conmemorará un nuevo aniversario, y Hugo Romero, dirigente del club paraguayo, hizo alusión a la fecha tras la histórica clasificación lograda en Matute

“Pasarán su aniversario con sabor

“¿Cómo se le ocurre al peaje cobrar a las cisternas?”: Mario Cassareto reclama durante incendio de gran magnitud en Huachipa

Las unidades requerían abastecimiento urgente mientras se registraban explosiones por aerosoles almacenados en el local sin autorización municipal

“¿Cómo se le ocurre al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo anuncia reparto de

Pedro Castillo anuncia reparto de piñas gratis en Barbadillo y pide trasladar a Montesinos a Challapalca

Miembros de mesa: Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber para las Elecciones 2026

Milagros Aguayo: Ministerio de la Mujer dispone el traslado de menores de ‘La Casa del Padre’ a otros centros

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Eros Ramazzotti confirma concierto en

Eros Ramazzotti confirma concierto en Lima para noviembre de 2026: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas

Estado de salud de Laura Spoya tras aparatoso accidente: Tiene vértebras comprometidas y está fuera de peligro

Laura Spoya hospitalizada tras grave choque: fans y colegas envían mensajes de aliento en redes sociales

Janet Barboza se pronuncia tras accidente de Laura Spoya: “espero de todo corazón que haya estado sobria”

Exesposo de Laura Spoya, Brian Rullan, anuncia su regreso a Perú con emotivo mensaje: “Echen buenas vibras y recen por ella”

DEPORTES

“Pasarán su aniversario con sabor

“Pasarán su aniversario con sabor amargo”: el mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima en Matute

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”

Perú volverá a ser local por Copa Davis: enfrentará a Paraguay por un lugar en las ‘qualifiers’ del 2027

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja