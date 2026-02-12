Perú

Alerta en la costa: prevén oleajes ligeros en el centro y sur del país

La Dihidronav de la Marina de Guerra e Indeci recomiendan reforzar la vigilancia y prevención, suspender actividades portuarias y pesqueras, así como asegurar embarcaciones y evitar campamentos o deportes en zonas de playa durante el periodo de oleaje

El fenómeno impactará principalmente playas
El fenómeno impactará principalmente playas abiertas o semi-abiertas con orientación hacia el oeste y suroeste, mientras que el litoral norte mantendrá condiciones normales

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú informó que se presentarán oleajes ligeros en los litorales centro y sur desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero.

Este fenómeno afectará principalmente a las playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el oeste y suroeste, por lo que se insta a autoridades regionales, locales y a la comunidad acuática a tomar precauciones para evitar incidentes y posibles daños.

En la franja central, comprendida entre la parte baja de Chimbote (Áncash) y San Juan de Marcona (Ica), el oleaje de dirección oeste-suroeste se iniciará en la madrugada del viernes. En tanto, en el litoral sur, desde la zona ubicada al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, la ocurrencia se registrará también el viernes 13, pero durante la mañana. Por su parte, la zona norte, de Tumbes a Salaverry, mantendrá condiciones normales sin alteraciones relevantes.

La Dihidronav exhortó a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas, a cumplir estrictamente las disposiciones de seguridad vigentes para salvaguardar la vida humana en las zonas potencialmente afectadas. A su vez, recomendó a las capitanías de puerto, empresas del sector y gobiernos subnacionales, reforzar la vigilancia y prevención ante la presencia de oleajes.

El oleaje ligero implica olas
El oleaje ligero implica olas que pueden superar en un 50 % la altura promedio habitual, diferenciándose de los niveles moderado, fuerte y muy fuerte según la clasificación oficial

Ante este contexto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indecia) instó a las autoridades regionales y municipales a orientar a la población sobre medidas de protección específicas para evitar que los ciudadanos se expongan de forma innecesaria al fenómeno con el fin de prevenir accidentes y lesiones.

De la misma forma, se sugiere suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar flotas menores a tierra firme. Asimismo, se aconseja evitar eventos deportivos o de recreación en el mar y abstenerse de instalar campamentos cerca de la zona de playa durante el periodo de oleaje.

La Dirección de Hidrografía y Navegación recordó que, según la clasificación oficial, el oleaje ligero implica olas con alturas de hasta un 50 % superiores al promedio habitual. En contraste, el mar se considera en condiciones normales cuando muestra olas cercanas a su media típica, mientras que los estados “moderado”, “fuerte” y “muy fuerte” se refieren a incrementos que duplican, triplican o superan esos valores, respectivamente.

Por su parte, el Indeci, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), señaló que supervisa los departamentos ubicados en la costa peruana en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dihidronav, con el objetivo de proporcionar información actualizada tanto a las autoridades como a la ciudadanía sobre los eventos que puedan registrarse.

La Dirección de Hidrografía y
La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú advirtió la presencia de oleajes ligeros en los litorales centro y sur del país desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero

Más recomendaciones

  • Evitar ingresar al mar durante el periodo de oleaje, incluso en zonas habitualmente seguras.
  • No permitir que menores de edad jueguen cerca de la orilla mientras persista la alerta.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales sobre actualizaciones del estado del mar.
  • No estacionar vehículos en áreas bajas o cercanas a la playa susceptibles a inundaciones por oleaje.
  • Retirar equipos, mobiliario y objetos de valor de las áreas cercanas al litoral para prevenir pérdidas.
  • No intentar rescatar embarcaciones o pertenencias durante el oleaje para evitar riesgos personales.
  • Coordinar con brigadas de defensa civil y cuerpos de salvataje para reforzar la vigilancia en playas concurridas.
  • Informar a turistas y visitantes sobre las restricciones y recomendaciones vigentes en el periodo de alerta.
  • Revisar el estado de muelles, pasarelas y otras infraestructuras costeras antes de utilizarlas.
  • Contar con rutas de evacuación claras y accesibles en zonas residenciales cercanas al mar.

