No van más: JNE informa que 80 candidatos renunciaron y 27 gestionan su retiro de las elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que al menos 80 candidatos ya han presentado su renuncia y no competirán en las Elecciones Generales 2026. La información fue actualizada al mediodía del miércoles 11 de febrero, fecha límite establecida para que los postulantes realicen este trámite ante el organismo electoral.

Además de las renuncias resueltas, otras 27 solicitudes se encuentran aún en trámite a nivel nacional. Estas cifras incluyen a candidatos de la fórmula presidencial, listas al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. Todos ellos deben presentar su renuncia de manera personal, por escrito y respetando los plazos establecidos por la autoridad electoral.

El procedimiento de renuncia puede realizarse de manera presencial ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) o en las oficinas descentralizadas del JNE a nivel nacional. También es posible hacerlo de manera digital, siempre que el postulante cuente con firma electrónica reconocida.

Plazos y procedimientos de renuncia

El 11 de febrero marca la fecha límite para que los candidatos formalicen su retiro de la contienda electoral. Las renuncias presentadas fuera de este plazo no serán consideradas válidas, según lo establece el calendario electoral. Este procedimiento garantiza que los ciudadanos conozcan de manera oportuna quiénes sí participarán en los comicios y cuáles plazas quedarán vacantes.

Asimismo, el retiro de candidatos puede gestionarse a través de las organizaciones políticas. En estos casos, los partidos o alianzas pueden solicitar oficialmente la exclusión de un postulante, siempre que la solicitud esté acompañada de la documentación que respalde la decisión conforme a sus estatutos o normativa interna.

La autoridad electoral precisó que hasta el momento solo se ha resuelto un caso de retiro solicitado por un partido político, mientras que otros siete pedidos se encuentran en trámite. Esto refleja la importancia del seguimiento que realizan los Jurados Electorales Especiales para garantizar el debido proceso.

Recursos y apelaciones

Las decisiones adoptadas por los JEE respecto al retiro de candidatos pueden ser apeladas por los interesados. Los recursos presentados serán evaluados por el Pleno del JNE, que actúa como instancia última y definitiva para resolver cualquier controversia relacionada con este procedimiento.

Este mecanismo de apelación asegura que se respeten los derechos de los candidatos y de las organizaciones políticas, al tiempo que se mantiene la transparencia del proceso electoral. Los ciudadanos y partidos tienen la garantía de que todas las renuncias y retiros se gestionan conforme a la ley y los reglamentos del JNE.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la presentación de renuncias y retiros forma parte de la fase previa al cierre de inscripciones de candidatos. Esto permite ajustar las listas oficiales y asegurar que los votantes tengan información clara y actualizada sobre los postulantes que realmente participarán en los comicios.

Candidatos al Senado de Ahora Nación renuncian

Según información de RPP, dos candidatos al Senado que acompañaban a la fórmula presidencial de Ahora Nación presentaron su renuncia a pocas horas de que venciera el plazo oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción conocido por su participación en los casos Fujimori y Montesinos, y Rodil Tello, rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Ambos indicaron que su decisión se debe a motivos estrictamente personales. En el caso de Maldonado, explicó que la renuncia responde a asuntos familiares, ya que residía fuera del país y no contaba con el acompañamiento necesario en caso de resultar electo. Por su parte, Tello señaló que su retiro también obedeció a razones internas y voluntarias. Estas renuncias se suman al vencimiento del plazo establecido por el JNE para los candidatos que decidan abandonar la carrera electoral.