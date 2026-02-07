JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Segunda renuncia en Primero la Gente tras conocerse presunto direccionamiento de presupuesto de la franja a Nativa Televisión. Foto: composición Infobae

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) aceptó la renuncia de Rossana Urrutia Olivari, quien sería pareja sentimental de Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino por Primero la Gente.

El JEE aprobó la dimisión de Urrutia tras verificar que cumplió con pagar tasa electoral de 578 soles y certificar su firma al presentar ante el Jurado.

“Aceptar la solicitud de renuncia presentada por la ciudadana Rossana Pía Urrutia Olivari, candidata inscrita al Parlamento Andino, por la organización política “Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso” (posición 2 de la lista), en el marco de las Elecciones Generales 2026″, resolvió el tribunal.

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia.

Urrutia presentó su renuncia días después de que lo hiciera quien sería su pareja sentimental Miguel del Castillo, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse que habría direccionado 464 mil soles de la franja electoral de Primero la Gente a su excanal Nativa Televisión.

De acuerdo con su hoja de vida presentada al JNE, Urrutia fue directora ejecutiva de Easy Telecom, empresa a la cual empleados de Nativa emitían recibos por honorarios, según informó Carlos Viguria en su reportaje para La Encerrona.

El vínculo entre Urrutia y Del Castillo se abordó en una entrevista concedida por él a la periodista Milagros Leiva. Consultado sobre la naturaleza de su relación con la excandidata, Del Castillo rehusó confirmar o negar una relación sentimental y afirmó: “Yo tengo una buena relación personal y familiar con ella”. Ante una pregunta directa, optó por no responder y comentó: “Yo no voy a hablar de cosas personales acá, yo estoy como Carlos Álvarez”.

Miguel del Castillo renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados. Foto: composición Infobae

En ese mismo diálogo, Del Castillo defendió la asignación de 464 mil soles de la franja electoral de Primero la Gente al canal Nativa Televisión, argumentando que “Nativa tiene una programación deportiva que sobrepasa los indicadores que tiene cualquier programa normal, porque la gente sigue el deporte, la gente sigue el fútbol”. También agregó que existía “discrecionalidad” en la dirigencia para asignar la franja, negando cualquier acuerdo ilícito con otros partidos para favorecer al canal.

El miembro fundador de Primero la Gente abordó, asimismo, su propia dimisión como cabeza de lista a la Cámara de Diputados, desvinculándola de la polémica mediática y señalando que su verdadero foco está en la precandidatura a Lima. “Yo realmente no tenía una aspiración a poder ser parlamentario, diputado. No, no era realmente lo que me estaba moviendo”, declaró Miguel del Castillo.

No solo fue Primero la Gente

Nativa Televisión recibirá un total de 2.416.000 soles por la emisión de franja electoral para 6 partidos durante las elecciones de 2026, según información recogida por La Encerrona a partir del plan de medios aprobado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas agrupaciones políticas son:

Salvemos al Perú: 794.500 soles

País para Todos: 642 mil soles

Primero la Gente: 464 mil soles

Partido Democrático Federal: 300 mil soles

Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 133 mil soles

Partido Patriótico del Perú: 82.500 soles