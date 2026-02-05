Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

El Parlamento Andino está conformado por políticos de los cuatro países miembros. Foto: Andina

En menos de dos meses, los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para ser parte de las Elecciones Generales. En este proceso no solo se elegirá al próximo presidente de la República y a los nuevos integrantes del Congreso (senadores y diputados), sino también a los representantes del país ante el Parlamento Andino, un órgano supranacional clave en el proceso de integración regional.

En diálogo con Infobae Perú, la abogada y candidata Claudia Fuentes Lozano explicó los alcances de este organismo y el rol de quienes resulten electos.

¿Qué es el Parlamento Andino?

De acuerdo a la letrada, el Parlamento Andino es el órgano deliberante común del proceso de integración regional andina, con la misión principal de contribuir a la consolidación de la integración entre los países miembros. Sus acciones están enmarcadas en los principios de democracia, garantía de derechos, interculturalidad y complementariedad con otros procesos de integración internacional.

“El Parlamento Andino actúa conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena y bajo el principio de fortalecer la integración regional. Es un espacio donde se debaten y coordinan políticas para el beneficio común de los países andinos”, explicó.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Explicó que este organismo es el único dentro del Sistema Andino de Integración cuyos representantes son elegidos directamente por voto popular. En el caso del Perú, cada cinco años se eligen cinco parlamentarios titulares y dos suplentes para cada uno, mediante sufragio directo, libre y secreto.

Composición y países miembros

El Parlamento Andino está integrado por representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Además, cuenta con tres miembros observadores: el Reino de Marruecos, la República de Turquía y el Reino de España. La presencia de estos países observadores refleja el interés internacional por el desarrollo y la integración de la región andina.

En los comicios, los peruanos elegirán a cinco parlamentarios andinos titulares y a dos suplentes por cada uno, que representarán al país en este foro regional durante cinco años. Los candidatos electos asumirán el reto de trabajar junto a sus pares de los demás Estados miembros para coordinar políticas, promover iniciativas y velar por los intereses comunes.

El órgano máximo de decisión del Parlamento Andino es la Plenaria, compuesta por los parlamentarios andinos de todos los países miembros. La Plenaria se encarga de definir las políticas, aprobar resoluciones y supervisar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Peruanos elegirán a cinco representantes para el Parlamento Andino.| EFE/Sengo Pérez/Archivo

El Parlamento cuenta además con una mesa directiva, diversas comisiones especializadas y una oficina central ubicada en Bogotá, Colombia. Cada país tiene, a su vez, representantes nacionales que coordinan la labor parlamentaria en sus respectivos territorios.

¿Cuáles son sus principales funciones?

Claudia Fuentes precisó que el Parlamento Andino cumple funciones de participación y orientación en el proceso de integración. Una de sus tareas centrales es el control político, que implica solicitar información periódica a los distintos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Otra función relevante es la legislativa, a través de la emisión de recomendaciones y propuestas normativas sobre temas de interés común, con la intención de que sean incorporadas en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Este rol permite armonizar leyes y regulaciones en áreas como comercio, medioambiente, derechos humanos y desarrollo social entre los países miembros.

Asimismo, ejerce función de control público, lo que le permite emplazar a cualquier persona natural o jurídica para que rinda información, ya sea de manera oral o escrita, sobre asuntos vinculados al proceso de integración regional. “De este modo, el Parlamento Andino no solo debate políticas, sino que puede solicitar explicaciones y exigir transparencia en la gestión de los organismos que forman parte del sistema”, subrayó.