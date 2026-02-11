Día de San Valentín se celebra con mil tazas de café peruano gratis este 14 de febrero en el Parque del Amor

La mascota de MIDAGRI celebra junto a una pareja que se besa en el Parque del Amor de Miraflores, Lima, durante la activación del Día de San Valentín para promover el consumo de café peruano. (Foto: Agromercado del Midagri)

Mil tazas de café peruano unirán historias y afectos este 14 de febrero en el Parque del Amor, durante una celebración especial por el Día del Amor y la Amistad. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de Agromercado, ha preparado una activación donde se regalarán mil degustaciones de cold brew, la bebida que se perfila como la favorita del verano limeño.

La cita será en el emblemático Parque del Amor de Miraflores, un espacio que se llenará de aromas y sabores de origen nacional. En el marco de la campaña “Yo Tomo Café Peruano”, el evento busca acercar el café de especialidad a los visitantes y celebrar los vínculos que inspiran esta fecha, conocida también como el Día de los Enamorados.

Esta será la segunda vez que el Coffee Truck de Agromercado llega a este escenario icónico. La propuesta no solo promueve el consumo local, sino que apuesta por consolidar al café peruano como una opción refrescante, de calidad y cargada de identidad.

Dos mascotas de oso disfrutan de cold brew en el evento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en el Parque del Amor de Miraflores, promoviendo el café peruano por San Valentín. (Foto: Agromercado del Midagri)

San Valentín con café de especialidad y notas frutales

El Coffee Truck presentará una fusión única para conquistar paladares durante el Día del Amor y la Amistad. Cada taza de cold brew ofrecerá la combinación estacional de jugo de naranja Valencia de la Selva Central y maracuyá criolla del sur de Cañete, junto con granos seleccionados de Villa Rica y del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Esta mezcla resalta las notas frutales del café de especialidad y, al mismo tiempo, apoya a las economías familiares de las regiones productoras. El proceso de preparación estará a cargo de una barista campeona en certámenes macrorregionales y nacionales, quien realizará demostraciones en vivo y explicará a los asistentes cómo se obtiene el cold brew mediante una inmersión prolongada.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ofreció degustaciones gratuitas de cold brew de café peruano en el Parque del Amor de Miraflores, Lima, como parte de la campaña "Yo Tomo Café Peruano" por el Día del Amor y la Amistad. (Foto: Agromercado del Midagri)

El cold brew es un método que consiste en infusionar café molido grueso en agua fría o a temperatura ambiente durante varias horas, lo que da como resultado una bebida más suave, menos ácida y con sabor dulce y natural. A diferencia del café helado tradicional, su elaboración no implica el uso de altas temperaturas y puede servirse tanto fría como caliente, según la preferencia del público.

La degustación gratuita de mil tazas busca invitar a los limeños a redescubrir el café peruano en una versión innovadora, mientras celebran el amor y la amistad en un entorno que simboliza los encuentros y las historias compartidas.

Café peruano sustento y orgullo de las regiones

En Perú, el café es mucho más que una bebida: representa el sustento de más de 223 mil familias distribuidas en 16 regiones productoras. Esta cadena de valor genera empleo, servicios y comercio desde la chacra hasta la taza, consolidando al país como uno de los principales exportadores de café a nivel mundial.

El cultivo peruano destaca por su diversidad, con variedades como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha, que han posicionado al café nacional en los mercados más exigentes. La actividad cafetalera se basa principalmente en la agricultura familiar, donde el 85 % de los productores gestiona parcelas de entre una y cinco hectáreas.

Un barista en el stand de MIDAGRI entrega una degustación de cold brew a un cliente en el Parque del Amor de Miraflores, Lima, como parte de la campaña “Yo Tomo Café Peruano”. (Foto: Agromercado del Midagri)

Sin embargo, solo tres de cada diez caficultores están asociados, lo que revela un margen considerable para fortalecer la articulación comercial. Entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones de café superaron los USD 1.700 millones, cifra que reafirma el rol estratégico del sector en la economía peruana y en la construcción de oportunidades para miles de familias.

¿Por qué los peruanos celebramos San Valentín?

El Día de los Enamorados, también conocido como San Valentín o Día del Amor y la Amistad, tiene sus raíces en la antigua Roma. La figura de Valentín de Roma, sacerdote cristiano que desafió las leyes imperiales al oficiar matrimonios en secreto, se transformó en símbolo de amor y sacrificio tras su martirio en el siglo III.

La Iglesia católica canonizó a Valentín y, en el año 496, el papa Gelasio I oficializó el 14 de febrero como la fecha para celebrar el amor, reemplazando antiguas festividades paganas. Con el tiempo, la conmemoración se expandió por Europa y cruzó continentes, adaptándose a las costumbres de cada país.

Un hombre recibe un regalo de San Valentín de parte de una mujer en una sala decorada con globos y pancarta festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, los primeros festejos de San Valentín se documentan en la primera mitad del siglo XX, pero fue entre las décadas de 1960 y 1970 cuando la fecha adquirió fuerza social y comercial. Hoy, el Día del Amor y la Amistad se vive tanto en pareja como entre amigos y familiares. La efeméride abarca la gratitud, la amistad y el cariño, convirtiéndose en una oportunidad para expresar afecto y fortalecer lazos en la sociedad peruana.