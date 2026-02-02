Puente de los Suspiros cerrará por seis meses en plena semana de San Valentín debido a obras de conservación patrimonial en Barranco

El Puente de los Suspiros permanecerá cerrado al tránsito peatonal durante 180 días por trabajos de conservación y reforzamiento estructural.

El Puente de los Suspiros volverá a quedar en silencio por varios meses. No por falta de visitantes ni por desinterés, sino por una intervención que obligará a cerrar el paso peatonal en uno de los puntos más transitados de Barranco. La medida responde a un proyecto de conservación patrimonial que busca garantizar la seguridad de quienes recorren esta zona y asegurar la permanencia de una estructura que forma parte del paisaje urbano limeño desde el siglo XIX.

El cierre no pasará desapercibido. El puente conecta la Bajada de los Baños con el centro histórico del distrito y sirve de paso cotidiano para vecinos, comerciantes y turistas. A partir de este martes, el tránsito por la pasarela quedará restringido y se activarán desvíos para quienes circulen hacia las playas de la Costa Verde, una decisión que responde a criterios técnicos y preventivos.

Las autoridades locales y del sector turismo presentaron la intervención como una acción necesaria luego de varios años sin trabajos integrales de mantenimiento. La obra se extenderá durante 180 días y contempla una inversión superior al millón de soles, con el objetivo de reforzar la estructura y actualizar algunos componentes sin alterar su carácter original.

Cierre temporal y desvíos en Barranco

El inicio de los trabajos implica el cierre total del tránsito peatonal por el Puente de los Suspiros. La restricción se mantendrá durante seis meses, periodo en el que se ejecutarán labores de reforzamiento estructural y mejoras en los servicios turísticos del entorno.

Como parte del plan, se implementarán desvíos para las personas que transitan por la Bajada de los Baños con dirección a las playas. La municipalidad de Barranco informó que estas rutas alternativas permitirán mantener la circulación en la zona y reducir el impacto en la vida diaria del distrito.

Las medidas de seguridad incluyen señalización temporal y control del acceso a la pasarela, con el fin de evitar riesgos durante el desarrollo de la obra. Las autoridades señalaron que el cierre responde a criterios técnicos vinculados al estado de la estructura y a la necesidad de ejecutar trabajos especializados.

La intervención se formalizó con la firma de un convenio entre la Municipalidad de Barranco y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El acuerdo contempla la entrega de 200 metros de terreno para el inicio de la obra, que estará a cargo del Consorcio Barranco, con una inversión de S/ 1’027,354.70.

El secretario general de Mincetur, Carlos Alberto Zavala, precisó que el proyecto incluye acciones orientadas a preservar el valor monumental del puente. “El Puente de los Suspiros es mucho más que una estructura urbana; es memoria, identidad y encuentro. Esta obra refleja nuestro compromiso con un desarrollo turístico que protege el patrimonio y mejora la calidad de vida de la población”, señaló durante la actividad oficial.

Desde el sector turismo indicaron que la intervención forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la infraestructura turística pública del distrito, con énfasis en la conservación responsable de los bienes culturales.

Restauración estructural y mejoras técnicas

Los trabajos previstos priorizan la conservación de la estructura original de madera del puente. El proyecto considera el reemplazo total de la superficie de tránsito, el mantenimiento de las vigas y el refuerzo de elementos metálicos como abrazaderas y soportes.

Según la información difundida por Mincetur, la intervención comprende el desmontaje y reposición del entablado y los barandales, así como el reemplazo de piezas de madera estructural deterioradas. Estas piezas recibirán tratamientos especializados de desinfección y protección para asegurar su durabilidad.

Además, se realizará la restauración de los faroles históricos y la implementación de un sistema de iluminación LED. Este componente busca mejorar la visibilidad nocturna y la seguridad, sin alterar el carácter tradicional del monumento ni su relación con el entorno urbano de Barranco.

El proyecto también incluye la restitución de revoques de cal en los muros de contención y la adecuación de la infraestructura eléctrica mediante tuberías especializadas. Las autoridades destacaron que las intervenciones seguirán criterios de reversibilidad, con el objetivo de no afectar la autenticidad del puente.

Valor histórico y proyección turística

El Puente de los Suspiros data de 1876 y se construyó para unir barrios aledaños en una etapa temprana del desarrollo urbano de Barranco. El próximo 14 de febrero cumplirá 150 años, una fecha que coincide con el periodo de ejecución de las obras.

La alcaldesa del distrito, Jessica Vargas, señaló que la intervención permitirá recuperar un símbolo del distrito. “Vamos a recuperar su esplendor, este puente nos representa en Lima, muchos turistas vienen diariamente a recorrerla y conocerla”, afirmó.

La obra se integra al proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, iniciativa que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos y busca dinamizar la actividad turística y económica del distrito. Desde Mincetur indicaron que el puente no recibió mantenimiento integral durante más de 12 años, situación que motivó la necesidad de reforzar sus estructuras para prevenir accidentes o desprendimientos asociados a su antigüedad.