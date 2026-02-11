Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

Fuente: ATV

El presidente interino José Jerí, cuando aún ejercía como legislador, permitió al menos 24 ingresos a su despacho en el Congreso de una joven identificada como Ana Diburcio Yuffra, según un informe difundido este lunes por el programa Ocurre Ahora de ATV Noticias.

El reportaje precisa que, entre octubre y diciembre de 2022, la visitante accedió a su despacho parlamentario en más de veinte oportunidades, con dos episodios que resultan particularmente relevantes.

El primer ingreso prolongado ocurrió el 13 de octubre de 2022, cuando Diburcio Yuffra entró a la oficina a las 9:43 y salió a las 22:58, permaneciendo casi trece horas. El segundo caso se registró el 2 de diciembre de 2022, cuando la joven llegó a las 10:38, sin que exista registro de salida.

La investigación señala que Jerí mantenía contacto con la joven a través de Instagram, donde dejó comentarios y reacciones en publicaciones personales. En una de sus fotografías, el mandatario escribió “Decide” junto al emoji de una cara con ojos de corazón.

Diburcio Yuffra, de 29 años y sin estudios concluidos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), declaró al noticiero haber colaborado con el partido Somos Perú, al que Jerí pertenece, en campañas.

“Ahí conocí al ahora presidente. Cualquier tipo de consulta es puntual y de manera respetuosa. También recalco que no doy información de mi vida privada a personas extrañas, y menos si no estoy en Perú”, afirmó.

Anteriormente, el programa Beto a Saber de Willax reveló que Jerí mantuvo en su despacho en Palacio de Gobierno una serie de encuentros con trabajadoras y asesores que accedieron al recinto en horarios nocturnos y permanecieron hasta el amanecer.

La asesora Rosalina Gómez figura en los registros de acceso del 5 de noviembre del 2025, cuando ingresó a la oficina presidencial a las 18:51 horas y salió a las 6:09 horas del día siguiente. El 24 de noviembre, Gómez volvió a entrar a las 18:00 horas y se retiró a las 00:05 horas del día siguiente.

Registros oficiales reportan encuentros nocturnos en el despacho presidencial con trabajadoras y asesores que permanecieron hasta el amanecer, incluyendo a Rosalina Gómez, Claudia Tineo y Jenner Vidal Flores

La auxiliar Claudia Tineo, también adscrita al despacho congresal de Jerí, aparece en el registro del 5 de noviembre, con entrada a las 18:30 horas y salida a las 6:00 horas del día siguiente. El 10 de noviembre, su acceso se realizó a las 18:00 horas y su retiro a las 2:00 horas de la mañana.

De manera paralela, el programa Ocurre Ahora reportó que la comunicadora Susana Gutiérrez accedió al despacho presidencial el 31 de octubre de 2025 a las 17:28 horas y se retiró a las 7:20 horas del día siguiente, compartiendo turno con otras dos personas, aunque solo ella permaneció toda la noche.

La abogada Mayra Marroquín, quien fue contratada en Palacio de Gobierno en diciembre bajo la modalidad de locadora, con una remuneración superior a los 10 mil soles, ingresó el 5 de diciembre a las 16:00 horas y se retiró pasada la medianoche, según el mismo programa.

Entre los contratos recientes también figura Rosa Rueda, locadora con un salario superior a los 3 mil soles, quien ingresó el 12 de octubre a las 8:40 horas y salió a la 1:45 de la madrugada del día siguiente.