Perú

Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

El presidente interino permitió ingresos de Ana Diburcio Yuffra a su despacho congresal entre octubre y diciembre de 2022. La joven sostiene que únicamente colaboró en campañas políticas

Guardar
Fuente: ATV

El presidente interino José Jerí, cuando aún ejercía como legislador, permitió al menos 24 ingresos a su despacho en el Congreso de una joven identificada como Ana Diburcio Yuffra, según un informe difundido este lunes por el programa Ocurre Ahora de ATV Noticias.

El reportaje precisa que, entre octubre y diciembre de 2022, la visitante accedió a su despacho parlamentario en más de veinte oportunidades, con dos episodios que resultan particularmente relevantes.

El primer ingreso prolongado ocurrió el 13 de octubre de 2022, cuando Diburcio Yuffra entró a la oficina a las 9:43 y salió a las 22:58, permaneciendo casi trece horas. El segundo caso se registró el 2 de diciembre de 2022, cuando la joven llegó a las 10:38, sin que exista registro de salida.

La investigación señala que Jerí mantenía contacto con la joven a través de Instagram, donde dejó comentarios y reacciones en publicaciones personales. En una de sus fotografías, el mandatario escribió “Decide” junto al emoji de una cara con ojos de corazón.

Jerí mantuvo contacto con Diburcio
Jerí mantuvo contacto con Diburcio Yuffra a través de Instagram, donde dejó comentarios y mensajes en publicaciones personales; la joven asegura que solo colaboró en campañas de Somos Perú

Diburcio Yuffra, de 29 años y sin estudios concluidos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), declaró al noticiero haber colaborado con el partido Somos Perú, al que Jerí pertenece, en campañas.

“Ahí conocí al ahora presidente. Cualquier tipo de consulta es puntual y de manera respetuosa. También recalco que no doy información de mi vida privada a personas extrañas, y menos si no estoy en Perú”, afirmó.

Anteriormente, el programa Beto a Saber de Willax reveló que Jerí mantuvo en su despacho en Palacio de Gobierno una serie de encuentros con trabajadoras y asesores que accedieron al recinto en horarios nocturnos y permanecieron hasta el amanecer.

La asesora Rosalina Gómez figura en los registros de acceso del 5 de noviembre del 2025, cuando ingresó a la oficina presidencial a las 18:51 horas y salió a las 6:09 horas del día siguiente. El 24 de noviembre, Gómez volvió a entrar a las 18:00 horas y se retiró a las 00:05 horas del día siguiente.

Registros oficiales reportan encuentros nocturnos
Registros oficiales reportan encuentros nocturnos en el despacho presidencial con trabajadoras y asesores que permanecieron hasta el amanecer, incluyendo a Rosalina Gómez, Claudia Tineo y Jenner Vidal Flores

La auxiliar Claudia Tineo, también adscrita al despacho congresal de Jerí, aparece en el registro del 5 de noviembre, con entrada a las 18:30 horas y salida a las 6:00 horas del día siguiente. El 10 de noviembre, su acceso se realizó a las 18:00 horas y su retiro a las 2:00 horas de la mañana.

De manera paralela, el programa Ocurre Ahora reportó que la comunicadora Susana Gutiérrez accedió al despacho presidencial el 31 de octubre de 2025 a las 17:28 horas y se retiró a las 7:20 horas del día siguiente, compartiendo turno con otras dos personas, aunque solo ella permaneció toda la noche.

La abogada Mayra Marroquín, quien fue contratada en Palacio de Gobierno en diciembre bajo la modalidad de locadora, con una remuneración superior a los 10 mil soles, ingresó el 5 de diciembre a las 16:00 horas y se retiró pasada la medianoche, según el mismo programa.

Entre los contratos recientes también figura Rosa Rueda, locadora con un salario superior a los 3 mil soles, quien ingresó el 12 de octubre a las 8:40 horas y salió a la 1:45 de la madrugada del día siguiente.

Temas Relacionados

José JeríCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Provías Nacional rescindió el contrato de asistencia técnica con el consorcio PMO Vías tras alertas sobre la inhabilitación de una de sus empresas integrantes

Premier asegura continuidad de la

Día de San Valentín se celebra con mil tazas de café peruano gratis este 14 de febrero en el Parque del Amor

La iniciativa del MIDAGRI, mediante Agromercado, busca acercar el café peruano al público con degustaciones de cold brew elaboradas con granos de origen nacional

Día de San Valentín se

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

María Pía Vallejos respalda al empresario tras la polémica con Maju y justifica la reacción del deportista ante la supuesta traición.

Saliente de Gustavo Salcedo lo

Suspenden Nueva Vía Rápida Javier Prado: Municipalidad de Lima detiene proyecto del tramo correspondiente a San Isidro

La administración de Renzo Reggiardo decidió frenar la construcción del puente elevado tras reclamos ciudadanos y errores en el plan de desvíos

Suspenden Nueva Vía Rápida Javier

Pedro Castillo denuncia al INPE tras filtración de fotografías durante requisa: señalan que operativo fue un distractor político

El expresidente se sumó a las acciones adoptadas por Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Acusó a la titular del Instituto Nacional Penitenciario de presuntos delitos como violación de la intimidad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales

Pedro Castillo denuncia al INPE
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier asegura continuidad de la

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Pedro Castillo denuncia al INPE tras filtración de fotografías durante requisa: señalan que operativo fue un distractor político

Avanza País responde al JEE: rechaza supuesta condena de José Williams y señala que fiscalizador actuó “sin mayor análisis”

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

Rafael López Aliaga insiste en negar aborto legal a niñas víctimas de violación y elogia “acción buena” de Milagros Jáuregui

ENTRETENIMIENTO

Saliente de Gustavo Salcedo lo

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Samahara Lobatón confirma el fin de su relación con Bryan Torres: “Estoy soltera desde diciembre”

Flavia López pide respaldo a María Pía Copello tras cuestionamientos de Magaly Medina: “no hay que minimizar”

Melcochita anuncia emprendimiento y asegura que empieza ‘de cero’ tras polémica con Monserrat Seminario: “Por mis hijas”

DEPORTES

Julio César Uribe luce despreocupado

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

Presidente de CONAR niega trato desigual ante reclamos de Universitario y Sport Boys: “Se fijó por orden de llegada”

Administrador de Sport Boys cuestionó celeridad de CONAR para castigar error arbitral contra Universitario: “Es poco inteligente”

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

Carlos Bustos se pronuncia sobre Jean Deza y su posible llegada a UTC: “Todos nos equivocamos”