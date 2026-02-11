Perú

¿Por qué los derechos humanos deben ser el centro de la campaña presidencial?

Una campaña que ignore el enfoque de derechos humanos corre el riesgo de reproducir el mismo modelo de poder que ha conducido al país a un proceso de desmantelamiento institucional y a la normalización de prácticas autoritarias

Guardar
Manos de un titiritero manipulan
Manos de un titiritero manipulan siluetas humanas, simbolizando el control y la influencia en diversas esferas (Crédito: Freepik) ((Crédito: Freepik))

La campaña presidencial corre el riesgo de repetir un libreto conocido: promesas de mano dura y discursos populistas frente a problemas estructurales. Sin embargo, el principal desafío que enfrenta hoy el Perú es, ante todo, una profunda crisis de institucionalidad democrática, marcada por el debilitamiento del Estado de derecho y la normalización de la impunidad.

En este contexto, colocar los derechos humanos en el centro de la campaña electoral no es una opción ideológica: es una condición indispensable para recuperar y fortalecer la democracia, incorporando su dimensión intercultural y paritaria.

El documento de consenso de derechos humanos construido por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, de todas las regiones del país, identifica el deterioro del equilibrio de poderes, la captura de instituciones, el hostigamiento a la justicia y a la prensa independiente, así como una estrategia sistemática para debilitar la vigilancia ciudadana y las organizaciones sociales. Estas prácticas no solo erosionan las libertades públicas, sino que afectan directamente la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos y responder a las demandas de la población.

Por ello, una campaña que ignore el enfoque de derechos humanos corre el riesgo de reproducir el mismo modelo de poder que ha conducido al país a un proceso de desmantelamiento institucional y a la normalización de prácticas autoritarias.

El debate sobre seguridad ciudadana es un ejemplo revelador. Frente al avance del crimen organizado, se instalan narrativas que proponen medidas como la pena de muerte, pese a que la tendencia internacional apunta a su abolición por no ser una medida disuasiva ni eficaz. Frente a ello, el consenso plantea que la lucha contra la inseguridad exige una reforma integral del sistema de justicia y de la Policía Nacional, una investigación penal eficaz, con participación ciudadana. Sin Estado de derecho, la inseguridad no se reduce: se profundiza.

Pero los derechos humanos deben ser el eje de la campaña también porque el actual modelo de desarrollo continúa reproduciendo exclusiones históricas. Pueblos indígenas, población afroperuana, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, juventudes y población LGTBI+ siguen enfrentando violencia estructural, racismo, discriminación y un acceso profundamente desigual a servicios públicos esenciales como salud, educación, agua y protección social.

El consenso plantea, en este sentido, la necesidad de un nuevo pacto social que reorganice la relación entre Estado, mercado y sociedad, garantizando servicios públicos de calidad, democracia paritaria e intercultural, representación política efectiva de pueblos históricamente excluidos y una institucionalidad que rinda cuentas a la ciudadanía.

Asimismo, el próximo gobierno deberá enfrentar una creciente conflictividad vinculada al territorio, al agua y al deterioro ambiental. La expansión de economías extractivas —legales e ilegales—, la contaminación de fuentes hídricas y la violencia contra defensoras y defensores del ambiente son ya una realidad cotidiana en amplias zonas del país. Abordar esta agenda desde los derechos humanos implica reconocer que el ambiente sano, el acceso al agua y la soberanía alimentaria no son bienes negociables, sino condiciones básicas para la vida y la cohesión social.

Finalmente, hacer de los derechos humanos el eje de la campaña presidencial de 2026 es apostar por un nuevo pacto democrático. Un pacto que establezca límites reales al poder político y económico, que garantice justicia para las víctimas, que proteja a quienes defienden derechos, que promueva igualdad sustantiva y que devuelva a la ciudadanía la posibilidad de incidir en las decisiones públicas.

La elección que viene no debería girar en torno a quién promete más castigo o más control. Debería centrarse en quién puede garantizar, de manera creíble, la vida, la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Derechos HumanosCandidatosperu-politicaOpinión

Más Noticias

¿Por qué el 12 de febrero es una fecha trascendental para Perú y especialmente para Loreto?: conoce su historia

El reconocimiento turístico de Jerarquía 4 otorgado por el Estado peruano destaca su capacidad para atraer visitantes y su valor universal

¿Por qué el 12 de

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

María Pía Vallejos respalda al empresario tras la polémica con Maju y justifica la reacción del deportista ante la supuesta traición.

Saliente de Gustavo Salcedo lo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 de la Fase 2

La jornada se jugará entre semana debido al Sudamericano de Clubes que tendrá lugar en Lima la próxima semana. El plato fuerte de la fecha cita a Regatas Lima y Alianza Lima

Tabla de posiciones de la

Cuatro áreas naturales protegidas del Perú ingresan al Top 100 mundial de destinos sostenibles de Green Destinations

El ingreso al ranking internacional refuerza la estrategia peruana de vincular biodiversidad con desarrollo económico y turismo responsable

Cuatro áreas naturales protegidas del

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El elenco dirigido por Pablo Guede asume la obligación de dar vuelta a la serie en un Estadio Alejandro Villanueva que se vestirá de gala para que los ‘blanquiazules’ se instalen en la siguiente ronda. A continuación, los detalles sobre la transmisión del partido decisivo

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Julio Arbizu cuestiona que el

Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso ‘Chifagate’

Rafael López Aliaga afirma que el Estado no debe intervenir ante embarazos de menores víctimas de violación

Permanencia de José Jerí se debatirá: APP y Podemos Perú se suman a Pleno Extraordinario

Rafael López Aliaga intenta minimizar exposición de menores en refugio de Milagros Jáuregui: “Fue un evento privado”

150 menores embarazadas fueron derivadas por el MIMP a ‘La Casa del Padre’, asegura Milagros Jáuregui

ENTRETENIMIENTO

Saliente de Gustavo Salcedo lo

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Melcochita viajó a Estados Unidos con engaños para quedarse con sus hijos y huir de Monserrat, asegura Susan Villanueva

Jaime Bayly halaga el show latino de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Fue una rebelión”

Gianluca Lapadula publica celebración de sus 36 años sin su esposa y desata preocupación entre sus seguidores

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 de la Fase 2

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Se confirmó que Sekou Gassama debutará en Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima anunció salida definitiva de Carlos Zambrano: se desvinculó tras denuncia de abuso sexual

Franco Velazco reveló que Universitario pedirá que Kevin Ortega no sea programado y rechazó beneficios: “Son conclusiones ópticas”