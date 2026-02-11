Papa León XIV se reunirá con el presidente José Jerí, según informó Cancillería

El encuentro busca fortalecer la cooperación y renovar los lazos históricos y espirituales entre el Perú y el Vaticano - Créditos: Andina.

El papa León XIV recibirá al presidente José Jerí en una audiencia oficial el próximo 11 de mayo, según confirmó la Cancillería del Perú a través de sus canales oficiales. La cita fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores tras la comunicación formal del Vaticano, que validó el encuentro entre el jefe de Estado peruano y el Sumo Pontífice.

En esta oportunidad, el mandatario entregará personalmente la solicitud para que el líder de la Iglesia Católica visite territorio peruano y le transmitirá el entusiasmo con el que la ciudadanía aguarda su presencia.

Este evento, considerado estratégico por el Ejecutivo nacional, apunta a estrechar la cooperación y renovar los nexos históricos y espirituales que unen a ambas naciones.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, subrayaron que el encuentro permitirá no solo entregar la invitación formal, sino también expresar el fervor religioso del pueblo peruano, en un momento de especial significado para la comunidad católica nacional.

El mandatario entregará personalmente la invitación para que el líder de la Iglesia Católica visite el Perú - Créditos: @CancilleriaPeru.

El sumo pontífice tiene previsto arribar al Perú “entre noviembre y diciembre”, según anunció semanas atrás monseñor Carlos García Camader durante una rueda de prensa organizada por la Conferencia Episcopal Peruana en el distrito de Jesús María.

La confirmación de la visita coincide con el retorno de Robert Prevost, quien regresa al país donde residió cerca de cuatro décadas. Destaca especialmente su vínculo con Chiclayo, ciudad en la que desarrolló una intensa labor pastoral, acompañó a diversas comunidades y ejerció como obispo, dejando una marca profunda en la vida religiosa y social de la región.

No será la primera vez que el papa León XIV dialogue con un jefe de Estado peruano. La expresidenta Dina Boluarte, durante su mandato, sostuvo una breve reunión con el pontífice el 18 de mayo de 2025 en la sacristía de la Basílica de San Pedro, antes de la ceremonia oficial donde León XIV asumió el papado.

Posteriormente, la exmandataria asistió al acto protocolar desde una ubicación privilegiada, acompañada por el presidente italiano Sergio Mattarella y el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, reflejando la relevancia internacional del evento.

El papa Leónx sostuvo un breve encuentro con Dina Bolaurte en mayo - Créditos: Presidencia.

Expectativa nacional

La confirmación de la visita papal ha despertado gran expectativa entre fieles, autoridades y la sociedad en general. El papa León XIV llegará al país como jefe de Estado del Vaticano y líder de la Iglesia Católica, y se anticipa que su agenda incluirá celebraciones litúrgicas, encuentros pastorales y mensajes dirigidos a la población nacional.

Aunque el programa definitivo aún está en proceso de elaboración, se ha confirmado que el pontífice estará presente en Lima y Chiclayo. La Conferencia Episcopal Peruana informó que se analizan diversas alternativas logísticas para asegurar que la visita transcurra de manera ordenada y permita una amplia participación de los fieles.

La última vez que un papa visitó el Perú fue en enero de 2018, cuando Francisco realizó un recorrido por varias ciudades. En esa ocasión, el pontífice fue recibido en Lima por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y el nuncio apostólico Nicola Girasoli. Miles de personas se volcaron a las calles de la capital para saludar al líder religioso, quien también viajó a Puerto Maldonado y Trujillo, donde ofició una multitudinaria misa y encabezó una celebración dedicada a la Virgen de la Puerta. El punto culminante de su estadía fue la ceremonia en la base aérea Las Palmas, que reunió a más de un millón de asistentes.