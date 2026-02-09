Perú

José Jerí asegura que recibe amenazas desde La Libertad por luchar contra el crimen

En un video junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el presidente afirmó que ha sido amenazado en la región La Libertad, pero no dio pruebas o detalles sobre la veracidad de la denuncia

Desde la Comisaría de Mariátegui, el gobierno y la Policía Nacional del Perú reafirman su compromiso en la lucha contra las bandas delincuenciales para devolver la tranquilidad a todos los peruanos. Instagram Presidencia

La inseguridad ciudadana afecta a todos los ciudadanos, y al parecer también al presidente del Perú. Según indicó el propio José Jerí en un video oficial junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola; la lucha contra el crimen al interior de los penales le ha generado amenazas.

“Producto de esta guerra, en la cual estamos todos comprometidos, es que tenemos grandes avances que tienen que ser aún mejores. Y justamente en La Libertad hemos sido amenazados por esta lucha frontal contra la criminalidad organizada”, afirmó el mandatario.

Pese a su denuncia pública, el mandatario no presentó ni hizo referencia alguna a una prueba que demuestre la existencia de las amenazas, tampoco dio detalles sobre qué dicen las amenazas, cómo se produjeron, si denunció el hecho ante la Policía Nacional, o si ya se ha identificado a las personas responsables de enviar estos mensajes. Lo único que parece seguro es que vendrían desde la región La Libertad.

La publicación oficial, difundida este sábado desde la cuenta de Instagram de la Presidencia del Perú, también muestra al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien presentó como parte de los logros de la PNP la desactivación de “dos artefactos explosivos muy potentes, cada uno con ochenta cartuchos de explosivos de dinamita de munición”.

Además, el jefe de la Policía también hizo referencia a capturas recientes en el Perú, pero también en territorios como Chile y Bolivia, como parte de golpes que se dan contra las actividades criminales de organizaciones peligrosas como ‘Los Pulpos’, aunque su cabecilla actual, ‘Jhonsson Pulpo’ sigue en libertad y se sospecha que podría estar en Boliva o en Chile.

“Las últimas capturas acá en Perú, en Chile, en Bolivia, han desestabilizado a esta organización criminal llamada Los Pulpos y las arremetidas que tengan no van a encontrar sino sacarlos de circulación”, afirmó Arriola.

Más seguridad para los Bolivarianos
Más seguridad para los Bolivarianos 2025: PNP ejecuta plan de protección permanente en todas las sedes

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

  • Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.
  • Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal, familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.
  • Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.
  • Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

  • Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

